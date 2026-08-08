во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 19:00

Вас ждет церемония танцующих дервишей — это путешествие по духовному восхождению человека к совершенству через музыку и движения. На час вы погрузитесь в атмосферу завораживающего представления и ритуала, включенного в наследие ЮНЕСКО. А также поближе познакомитесь с культурой дервишей на выставке.

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Стоит знать о дервишах перед тем, как отправиться на шоу

В Средние века активно зарождались суфийские ордена. Один из старейших, крутящиеся дервиши Мевлеви, популярен и сегодня. Странники не просто танцуют — в каждое движение вложен таинственный смысл. Этому мастерству учатся годами. К тому же, перед этим дервиш должен доказать серьезность своей веры и намерений, проведя 1001 день в монастырской обители: год посвятить служению ближнему, второй — монастырю, третий — душевному очищению и обретению покоя.

Дервиши и их загадочный танец-молитва

Перед началом головокружительного танца прозвучат стихи Руми — гимн во славу Пророка. Затем начнет играть музыка и выйдут дервиши, облаченные в белоснежные юбки и головные уборы в форме конусов. Сначала участники ритуала вращаются медленно, а затем ускоряются, получают небесную энергию и передают ее на грешную Землю.

Шоу пройдет в культурном центре Ходжапаша, который открыт в бывшем огромном хаммаме 15 века. Под его купольным потолком вы также увидите традиционные музыкальные инструменты, одежду, книги и статуи дервишей в стиле гиперреализма.

Организационные детали