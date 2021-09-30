во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 19:00

Шоу дервишей в зале старинного хамама

Увидеть головокружительный ритуальный танец под сводами театра Ходжапаша

Вас ждет церемония танцующих дервишей — это путешествие по духовному восхождению человека к совершенству через музыку и движения.

На час вы погрузитесь в атмосферу завораживающего представления и ритуала, включенного в наследие ЮНЕСКО.

А также поближе познакомитесь с культурой дервишей на выставке.
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Шоу дервишей в зале старинного хамама
Шоу дервишей в зале старинного хамама

Что вас ожидает

Стоит знать о дервишах перед тем, как отправиться на шоу

В Средние века активно зарождались суфийские ордена. Один из старейших, крутящиеся дервиши Мевлеви, популярен и сегодня. Странники не просто танцуют — в каждое движение вложен таинственный смысл. Этому мастерству учатся годами. К тому же, перед этим дервиш должен доказать серьезность своей веры и намерений, проведя 1001 день в монастырской обители: год посвятить служению ближнему, второй — монастырю, третий — душевному очищению и обретению покоя.

Дервиши и их загадочный танец-молитва

Перед началом головокружительного танца прозвучат стихи Руми — гимн во славу Пророка. Затем начнет играть музыка и выйдут дервиши, облаченные в белоснежные юбки и головные уборы в форме конусов. Сначала участники ритуала вращаются медленно, а затем ускоряются, получают небесную энергию и передают ее на грешную Землю.

Шоу пройдет в культурном центре Ходжапаша, который открыт в бывшем огромном хамаме 15 века. Под его купольным потолком вы также увидите традиционные музыкальные инструменты, одежду, книги и статуи дервишей в стиле гиперреализма.

Организационные детали

  • Это не экскурсия, а билет на шоу. В зале вы можете попросить пояснительный буклет на вашем языке.
  • Фотографировать и снимать церемонию запрещено
  • В театр допускаются зрители старше 7 лет. К сожалению, в зале нет мест для инвалидных колясок.
  • Бронируйте билеты заранее, количество мест в театре ограничено

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 19:00

Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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0 реальных отзывов от туристов

Александра
30 сен 2021
Ну само по себе шоу громко сказано в брошюре описано одно действие в зале другое в принципе можно сходить посмотреть, но для интереса я бы наверное добавила мини лекцию кто такие, смысл танца, историю.

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