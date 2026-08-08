во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 19:00

Стоит знать о дервишах перед тем, как отправиться на шоу
В Средние века активно зарождались суфийские ордена. Один из старейших, крутящиеся дервиши Мевлеви, популярен и сегодня. Странники не просто танцуют — в каждое движение вложен таинственный смысл. Этому мастерству учатся годами. К тому же, перед этим дервиш должен доказать серьезность своей веры и намерений, проведя 1001 день в монастырской обители: год посвятить служению ближнему, второй — монастырю, третий — душевному очищению и обретению покоя.
Дервиши и их загадочный танец-молитва
Перед началом головокружительного танца прозвучат стихи Руми — гимн во славу Пророка. Затем начнет играть музыка и выйдут дервиши, облаченные в белоснежные юбки и головные уборы в форме конусов. Сначала участники ритуала вращаются медленно, а затем ускоряются, получают небесную энергию и передают ее на грешную Землю.
Шоу пройдет в культурном центре Ходжапаша, который открыт в бывшем огромном хаммаме 15 века. Под его купольным потолком вы также увидите традиционные музыкальные инструменты, одежду, книги и статуи дервишей в стиле гиперреализма.
Организационные детали
Это не экскурсия, а билет на шоу
В шоу включен информационный ролик на английском и турецком языках, в зале вы можете попросить пояснительный буклет на вашем языке
Фотографировать и снимать церемонию запрещено
В театр допускаются зрители старше 7 лет. К сожалению, в зале нет мест для инвалидных колясок.
Бронируйте билеты заранее, количество мест в театре ограничено
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 17:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Взрослый
€46
Дети до 12 лет
€31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Сиркеджи
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 17:00 и 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9365 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая читать дальшеуменьшить
честь — помогать вам открыть самые яркие грани двух удивительных стран.
Знаем всё о Турции: её историю, традиции, гастрономию. В ОАЭ откроем вам удивительные уголки, которые зачастую остаются за кадром у туристов.
Мы создадим для вас особые моменты, которые останутся в сердце навсегда.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень интересный и необычный опыт. Уверена, что каждый должен хотя бы раз посетить это мероприятие, так как это важный с культурной и религиозной точки зрения пазл в картине Турции и Стамбула. Рекомендую! Организатор просто супер! Всю информацию сообщили заранее, буквально за руку проводили до места. Спасибо!
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A
Aleksandr
Шоу дервишей проходило в зале старинного хаммама. Свет, музыка, атмосфера, проекции с пояснениями (на англ. яз.), живое выступление музыкантов - всё на отличнейшем уровне. Во время выступления дервишей сам словно погружаешься в транс.
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А
Алексей
понять такое действо сложно, так как связано с религиозными делами, но в целом стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы увидеть и составить свое мнение. к самой организации и проведению вопросов нет никаких - все отлично.
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Александра
Хороший организатор, без турецких приколов с доплатами и некачественным сервисом за отсутствие оплаты. одно из лучших шоу дервишей в городе
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Елена
Это то, что необходимо посетить в Стамбуле, Must HAVE. Были сами, потом подарили друзьям посещение этого шоу в их поездку. Рекомендую посещение шоу дервишей именно здесь. Очень аутентично, завораживает это кружение, передать словами невозможно, надо смотреть, и именно здесь.
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И
Инна
интересно и неутомительно. на мой взгляд дорого для такого мероприятия. в общем и целом, нормально
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