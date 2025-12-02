Эта экскурсия — возможность увидеть Стамбул глазами его зодчих, художников и летописцев. Вы изучите два великих памятника архитектуры — Айя-Софию и Голубую мечеть.
Окунётесь в историю города, бывшего столицей великих империй, и шаг за шагом раскроете его многослойное культурное наследие.
Описание экскурсии
Айя-София — архитектурное чудо 6 века, где вы узнаете:
- о религиозных преобразованиях, мифах и легендах византийского и османского периода
- как создавались золотые мозаики, фрески, рельефы и символы, сохранившиеся с 6 века
Голубая мечеть — изысканный шедевр времён султана Ахмеда I. Вы увидите:
- интерьеры, украшенные изразцами синего и зелёного оттенков
- плитки с изображениями тюльпанов, роз, гвоздик и других цветов — всё это отражает утончённую эстетику Османской империи
Особое внимание уделим:
- истории и религии древнего города
- символике тюльпана, ставшего неотъемлемой частью турецкой культуры
- визуальным деталям, в которых переплелись следы всех цивилизаций, живших на земле Анатолии
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Айя-Софию — €25 за чел. Важно: билеты нужно купить самостоятельно заранее
- Если в группе больше шести человек — мы выдадим вам наушники
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:00, в пятницу в 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Айя-Софии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:00, в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!
