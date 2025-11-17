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экскурсий на автомобиле, составлены так, что не приходится преодолевать подъемы по улицам старых районов, можно неспешно прогуливаться по городу спускаясь с возвышенностей. Удобный, комфортабельный автомобиль с водителем сопровождает всю экскурсию и доставляет до отеля или места в котором тебе хочется продолжить свой день.

Нина всегда откликается на просьбу помочь посмотреть что то интересующее тебя из покупок, посоветует где это лучше сделать. Подскажет что можно посмотреть самостоятельно, как и когда это будет С такой помощью за короткое время можно рассмотреть огромный Стамбул, понять насколько многолик и чудесен этот город.

Эта экскурсия познакомила нас с историей древней крепости на высоком холме при слиянии Босфора и Чёрного моря. С нее можно полюбоваться потрясающими морскими пейзажами. Рыбацкая деревня неподалеку, оказалась очень симпатичным туристическим местом с ресторанами на самом берегу с большим выбором блюд из морепродуктов.

Когда с тобой такие увлеченные своей работой и заботливые сопровождающие путешествие проходит легко, оставляет только приятные впечатления и заставляет задуматься, не стоит ли вернуться, узнать и увидеть больше.