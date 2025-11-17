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Стамбул для искушенных путешественников

Уникальная экскурсия по неизведанным уголкам Стамбула. Погрузитесь в атмосферу истории и откройте для себя новые грани этого удивительного города
Для тех, кто уже знаком с основными достопримечательностями Стамбула, предлагается уникальная возможность увидеть город с другой стороны. Путешественники отправятся в отдаленные районы, где царит тишина и спокойствие.

Они узнают историю генуэзской крепости Йорос, посетят загадочную гробницу Святого Юши и насладятся атмосферой рыбацкой деревни Анадолу Кавагы. Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, а еда и напитки оплачиваются отдельно
5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные исторические места
  • 🌊 Уютная рыбацкая деревня
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Мистические истории
  • 🍽️ Вкусные морепродукты
Стамбул для искушенных путешественников
Стамбул для искушенных путешественников
Стамбул для искушенных путешественников

Что можно увидеть

  • Гробница Святого Юши
  • Крепость Йорос
  • Рыбацкая деревня Анадолу Кавагы

Описание экскурсии

Неизведанный Стамбул

Приготовьтесь к захватывающим дух видам, мистическим историям и артефактам древности! В программе экскурсии:

  • Гробница Святого Юши — одно из самых загадочных мест Стамбула. Вы увидите необычных паломников, окруженную чугунной решеткой могилу и позолоченный диск с арабской надписью. Что всё это означает, кто такой Юша и почему его праху приходят поклониться турецкие суфии? Об этом вы услышите на экскурсии.
  • Рыбацкая деревня Анадолу Кавагы — небольшое симпатичное поселение, расположенное практически у слияния Босфора и Черного моря. Вы понаблюдаете за местным укладом жизни, отличным от городского, и отведаете вкуснейшие морепродукты в одном из уютных ресторанов.
  • Крепость Йорос — прекрасно сохранившаяся генуэзская цитадель. Мы расскажем, как менялось ее значение на протяжении истории и какие интересные события с ней связаны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Мерседес Вито. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 33918 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Е
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Очень хотела именно эту экскурсию, после фильма Забытый Иерусалим.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
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О
Сабри, огромное спасибо за грамотную организацию экскурсии и комфортабельный транспорт. Наш гид Аружан доброжелательная, позитивная девушка с хорошим знанием истории. Очень приятно, что Аружан учла наш возраст и построила маршрут
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так, что мы спускались с горы, а не поднимались, как другие!!! Очень рекомендуем эту экскурсию, узнаете много нового и попробуете вкусную еду в рыбацкой деревушке!!! Сабри и всей его команде желаем удачи!!!

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И
Большое спасибо Ангелине. и как гиду, и как человеку. Она помогала нам во всем. Будем вспоминать с большим уважением и теплом.
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Д
Виктории огородная благодарность!!! Очень образованный гид, глубокие познания в области истории, великолепное чувство такта и знание города!!!
Виктории огородная благодарность!!! Очень образованный гид, глубокие познания в области истории, великолепное чувство такта и знание города!!!
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М
Очень содержательная, интересная экскурсия.
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Е
Три экскурсии в сопровождении чудесного гида, Ниной. Увлеченной Турции, с удовольствием рассказывающей о ее истории,обычаях, кухне. Знающей и умеющей показать город в деталях, не заметных с первого взгляда туристам.
Маршруты, для
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экскурсий на автомобиле, составлены так, что не приходится преодолевать подъемы по улицам старых районов, можно неспешно прогуливаться по городу спускаясь с возвышенностей. Удобный, комфортабельный автомобиль с водителем сопровождает всю экскурсию и доставляет до отеля или места в котором тебе хочется продолжить свой день.
Нина всегда откликается на просьбу помочь посмотреть что то интересующее тебя из покупок, посоветует где это лучше сделать. Подскажет что можно посмотреть самостоятельно, как и когда это будет С такой помощью за короткое время можно рассмотреть огромный Стамбул, понять насколько многолик и чудесен этот город.
Эта экскурсия познакомила нас с историей древней крепости на высоком холме при слиянии Босфора и Чёрного моря. С нее можно полюбоваться потрясающими морскими пейзажами. Рыбацкая деревня неподалеку, оказалась очень симпатичным туристическим местом с ресторанами на самом берегу с большим выбором блюд из морепродуктов.
Когда с тобой такие увлеченные своей работой и заботливые сопровождающие путешествие проходит легко, оставляет только приятные впечатления и заставляет задуматься, не стоит ли вернуться, узнать и увидеть больше.

Три экскурсии в сопровождении чудесного гида, Ниной. Увлеченной Турции, с удовольствием рассказывающей о ее истории,обычаях, кухне.
Три экскурсии в сопровождении чудесного гида, Ниной. Увлеченной Турции, с удовольствием рассказывающей о ее истории,обычаях, кухне.
Три экскурсии в сопровождении чудесного гида, Ниной. Увлеченной Турции, с удовольствием рассказывающей о ее истории,обычаях, кухне.
Три экскурсии в сопровождении чудесного гида, Ниной. Увлеченной Турции, с удовольствием рассказывающей о ее истории,обычаях, кухне.
Три экскурсии в сопровождении чудесного гида, Ниной. Увлеченной Турции, с удовольствием рассказывающей о ее истории,обычаях, кухне.
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