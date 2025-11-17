Для тех, кто уже знаком с основными достопримечательностями Стамбула, предлагается уникальная возможность увидеть город с другой стороны. Путешественники отправятся в отдаленные районы, где царит тишина и спокойствие.
Они узнают историю генуэзской крепости Йорос, посетят загадочную гробницу Святого Юши и насладятся атмосферой рыбацкой деревни Анадолу Кавагы. Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, а еда и напитки оплачиваются отдельно
Они узнают историю генуэзской крепости Йорос, посетят загадочную гробницу Святого Юши и насладятся атмосферой рыбацкой деревни Анадолу Кавагы. Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, а еда и напитки оплачиваются отдельно
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические места
- 🌊 Уютная рыбацкая деревня
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 📜 Мистические истории
- 🍽️ Вкусные морепродукты
Что можно увидеть
- Гробница Святого Юши
- Крепость Йорос
- Рыбацкая деревня Анадолу Кавагы
Описание экскурсии
Неизведанный Стамбул
Приготовьтесь к захватывающим дух видам, мистическим историям и артефактам древности! В программе экскурсии:
- Гробница Святого Юши — одно из самых загадочных мест Стамбула. Вы увидите необычных паломников, окруженную чугунной решеткой могилу и позолоченный диск с арабской надписью. Что всё это означает, кто такой Юша и почему его праху приходят поклониться турецкие суфии? Об этом вы услышите на экскурсии.
- Рыбацкая деревня Анадолу Кавагы — небольшое симпатичное поселение, расположенное практически у слияния Босфора и Черного моря. Вы понаблюдаете за местным укладом жизни, отличным от городского, и отведаете вкуснейшие морепродукты в одном из уютных ресторанов.
- Крепость Йорос — прекрасно сохранившаяся генуэзская цитадель. Мы расскажем, как менялось ее значение на протяжении истории и какие интересные события с ней связаны.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Мерседес Вито. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 33918 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Очень хотела именно эту экскурсию, после фильма Забытый Иерусалим.
Очень хотела именно эту экскурсию, после фильма Забытый Иерусалим.
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О
Сабри, огромное спасибо за грамотную организацию экскурсии и комфортабельный транспорт. Наш гид Аружан доброжелательная, позитивная девушка с хорошим знанием истории. Очень приятно, что Аружан учла наш возраст и построила маршрут
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И
Большое спасибо Ангелине. и как гиду, и как человеку. Она помогала нам во всем. Будем вспоминать с большим уважением и теплом.
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Д
Виктории огородная благодарность!!! Очень образованный гид, глубокие познания в области истории, великолепное чувство такта и знание города!!!
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М
Очень содержательная, интересная экскурсия.
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Е
Три экскурсии в сопровождении чудесного гида, Ниной. Увлеченной Турции, с удовольствием рассказывающей о ее истории,обычаях, кухне. Знающей и умеющей показать город в деталях, не заметных с первого взгляда туристам.
Маршруты, для
Маршруты, для
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Входит в следующие категории Стамбула
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