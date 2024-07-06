Босфор огромен — и самостоятельно исследовать все его берега сложно. Предлагаем вам отправиться туда, где пролив соединяется с Чёрным морем, в компании русскоязычного гида. Вы погуляете по небольшой рыбацкой деревушке, попробуете местную кухню. Подниметесь к руинам древней крепости Йорос. И конечно, насладитесь потрясающим видом на пролив.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В путь по Босфору!

Встретимся на причале Эминону, сядем на кораблик с панорамными палубами и отправимся в двухчасовое путешествие по проливу. В пути вы увидите Босфор от начала до конца и оцените основные достопримечательности Стамбула с воды.

Рыбацкая деревня

Выходим на последней остановке кораблика! Знаменитая деревня Анадолу Кавагы — это деревянные домики, зелёные холмы и узкие улочки. Если хотите погрузиться в атмосферу аутентичного рыбацкого городка — погуляйте, полюбуйтесь видами. И попробуйте самую первую марку ракы.

Крепость Йорос

А если не захотите оставаться в деревне — вас ждёт подъём в крепость. Вы зайдёте внутрь и исследуете руины древнего строения, увидите сторожевую башню. Полюбуетесь невероятной панорамой Босфора и ворот в Чёрное море. А гид расскажет о Генуэзской империи и поделится легендами из альтернативной истории.

Затем вернемся в деревню, пообедаем в одном из рыбных ресторанов и отправимся назад, в Ускюдар! Гид проводит вас до причала или метро.

Организационные детали