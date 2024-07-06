Из Стамбула - к северным воротам Босфора

Отправиться на кораблике в аутентичную рыбацкую деревню и увидеть крепость 14 века (в группе)
Босфор огромен — и самостоятельно исследовать все его берега сложно.

Предлагаем вам отправиться туда, где пролив соединяется с Чёрным морем, в компании русскоязычного гида. Вы погуляете по небольшой рыбацкой деревушке, попробуете местную кухню. Подниметесь к руинам древней крепости Йорос. И конечно, насладитесь потрясающим видом на пролив.
Из Стамбула - к северным воротам Босфора
Из Стамбула - к северным воротам Босфора
Из Стамбула - к северным воротам Босфора
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В путь по Босфору!

Встретимся на причале Эминону, сядем на кораблик с панорамными палубами и отправимся в двухчасовое путешествие по проливу. В пути вы увидите Босфор от начала до конца и оцените основные достопримечательности Стамбула с воды.

Рыбацкая деревня

Выходим на последней остановке кораблика! Знаменитая деревня Анадолу Кавагы — это деревянные домики, зелёные холмы и узкие улочки. Если хотите погрузиться в атмосферу аутентичного рыбацкого городка — погуляйте, полюбуйтесь видами. И попробуйте самую первую марку ракы.

Крепость Йорос

А если не захотите оставаться в деревне — вас ждёт подъём в крепость. Вы зайдёте внутрь и исследуете руины древнего строения, увидите сторожевую башню. Полюбуетесь невероятной панорамой Босфора и ворот в Чёрное море. А гид расскажет о Генуэзской империи и поделится легендами из альтернативной истории.

Затем вернемся в деревню, пообедаем в одном из рыбных ресторанов и отправимся назад, в Ускюдар! Гид проводит вас до причала или метро.

Организационные детали

  • Билет на корабль до Анадолу Кавагы и обратно входит в стоимость
  • Время в пути — около 2 часов в одну сторону. Обратите внимание, на корабле рассказ гида не предполагается
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки (по меню выбранного вами места)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Эминону
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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