11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Отдохните от динамичного Стамбула в Ялове. Прогулки по уютным улицам, кофе с пряностями, морепродукты и роскошный отдых в термальном отеле ждут вас
Начало: У вашего отеля
31 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
€315 за всё до 7 чел.
10 часов
Групповая
Из Стамбула - в Ялова Термаль
Отдохнуть у термальных источников и прогуляться по роскошному парку
Начало: в вашем отеле
Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00
1 ноя в 07:00
4 ноя в 07:00
€68 за человека
7.5 часов
Водная прогулка
Секреты Ялова Термаль
Из Стамбула - к целебным термальным источникам
Начало: На причале Еникапы
Расписание: ежедневно в 09:30
31 окт в 09:30
1 ноя в 09:30
€84 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина3 октября 2024Замечательная релаксирующая поездка! Мы выбрали ее как начало нашего путешествия в Стамбул и не пожалели. Думаю, как завершение тоже отлично подойдет.
- ААлександр18 сентября 2024Большое спасибо организаторам поездки и лично нашему гиду Назгуль за интересную поездку. Все что мы планировали и ожидали от экскурсии, получили в полном объеме. Рекомендуем всем, кому интересно данное направление.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Ялова Термаль»
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