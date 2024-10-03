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Спа отель прекрасен, людей мало, вид с верхнего этажа на долину и горы. Персонал отеля не говорит по Английский, но гид Виктория всегда была с нами, чтобы помочь. Прогулка по парку после посещения терм, совсем не утомительна. Переправа на пароме туда и назад как дополнительное развлечение. Отмечу организацию тура и коммуникацию с командой. Все было профессионально. Спасибо большое! Мы также воспользовались услугами трансфера и взяли еще одну экскурсию по Стамбулу.