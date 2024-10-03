Экскурсии на горный курорт Ялова Термаль в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Ялова Термаль» в Стамбуле, цены от €68. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
На машине
44 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Отдохните от динамичного Стамбула в Ялове. Прогулки по уютным улицам, кофе с пряностями, морепродукты и роскошный отдых в термальном отеле ждут вас
Начало: У вашего отеля
31 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
315 за всё до 7 чел.
Из Стамбула - в Ялова Термаль
На автобусе
90 отзывов
10 часов
Групповая
Из Стамбула - в Ялова Термаль
Отдохнуть у термальных источников и прогуляться по роскошному парку
Начало: в вашем отеле
Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00
1 ноя в 07:00
4 ноя в 07:00
68 за человека
Секреты Ялова Термаль
7.5 часов
Водная прогулка
Секреты Ялова Термаль
Из Стамбула - к целебным термальным источникам
Начало: На причале Еникапы
Расписание: ежедневно в 09:30
31 окт в 09:30
1 ноя в 09:30
84 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    3 октября 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Замечательная релаксирующая поездка! Мы выбрали ее как начало нашего путешествия в Стамбул и не пожалели. Думаю, как завершение тоже отлично подойдет.
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    Спа отель прекрасен, людей мало, вид с верхнего этажа на долину и горы. Персонал отеля не говорит по Английский, но гид Виктория всегда была с нами, чтобы помочь. Прогулка по парку после посещения терм, совсем не утомительна. Переправа на пароме туда и назад как дополнительное развлечение. Отмечу организацию тура и коммуникацию с командой. Все было профессионально. Спасибо большое! Мы также воспользовались услугами трансфера и взяли еще одну экскурсию по Стамбулу.

  • А
    Александр
    18 сентября 2024
    Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
    Большое спасибо организаторам поездки и лично нашему гиду Назгуль за интересную поездку. Все что мы планировали и ожидали от экскурсии, получили в полном объеме. Рекомендуем всем, кому интересно данное направление.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Ялова Термаль»

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  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Ялова Термаль" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 315. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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