Стамбул
Стамбул — город с многовековой культурой и историей и в то же время типичным ритмом жизни современного мегаполиса. Даже опытному туристу сложно самому изучить город.
Со мной вы сможете за короткое время увидеть все самое главное: мы проникнем в потаенные уголки города, которые помнят прошлой и познакомят вас с его самобытной культурой и традициями.
Со мной вы сможете за короткое время увидеть все самое главное: мы проникнем в потаенные уголки города, которые помнят прошлой и познакомят вас с его самобытной культурой и традициями.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Истикляль
- Галатская башня
- Церкви Святой Марии Драперис, Святого Антония Падуанского, Святой Троицы
- Джихангир
- Чукурджума
- Галатапорт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы поднимемся к холму Гран-Рю-Де-Пера (сейчас называется улица Истикляль) по самому старому тюнелю в мире после лондонского. Я расскажу вам о первых его пассажирах. Нас ждет Галатская башня с головокружительной панорамой Стамбула и шумный Истикляль с многочисленными пассажами — Сирийский, Хаззопуло, Эльхамра, Цветочный, Румели.
Не пройдем мы и мимо церквей — Святой Марии Драперис, Святого Антония Падуанского, Святой Троицы. Обязательно заглянем в Мысырлы-хан (Египетский) и узнаем, почему сюда тянет местных жителей. Пройдясь по шумному Истиклялю, мы свернем в тихий переулок и отправимся в богемный Джихангир, где выпьем по чашечке кофе в кофейне. Местные называют это местечко королем всех кофе. Посетим антикварную улицу Чукурджума, после чего спустимся по холму в Галатапорт и полюбуемся прекрасным видом на Босфор.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Билет в музей «Галатская башня» — 350 лир (17$)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл вашего отеляЗавершение: Галатапорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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