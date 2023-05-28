Что вас ждетМы поднимемся к холму Гран-Рю-Де-Пера (сейчас называется улица Истикляль) по самому старому тюнелю в мире после лондонского. Я расскажу вам о первых его пассажирах. Нас ждет Галатская башня с головокружительной панорамой Стамбула и шумный Истикляль с многочисленными пассажами — Сирийский, Хаззопуло, Эльхамра, Цветочный, Румели.

Не пройдем мы и мимо церквей — Святой Марии Драперис, Святого Антония Падуанского, Святой Троицы. Обязательно заглянем в Мысырлы-хан (Египетский) и узнаем, почему сюда тянет местных жителей. Пройдясь по шумному Истиклялю, мы свернем в тихий переулок и отправимся в богемный Джихангир, где выпьем по чашечке кофе в кофейне. Местные называют это местечко королем всех кофе. Посетим антикварную улицу Чукурджума, после чего спустимся по холму в Галатапорт и полюбуемся прекрасным видом на Босфор.