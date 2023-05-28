Стамбул: город воспоминаний

Стамбул

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Стамбул — город с многовековой культурой и историей и в то же время типичным ритмом жизни современного мегаполиса. Даже опытному туристу сложно самому изучить город.

Со мной вы сможете за короткое время увидеть все самое главное: мы проникнем в потаенные уголки города, которые помнят прошлой и познакомят вас с его самобытной культурой и традициями.
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Стамбул: город воспоминаний
Ближайшие даты:
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Истикляль
  • Галатская башня
  • Церкви Святой Марии Драперис, Святого Антония Падуанского, Святой Троицы
  • Джихангир
  • Чукурджума
  • Галатапорт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетМы поднимемся к холму Гран-Рю-Де-Пера (сейчас называется улица Истикляль) по самому старому тюнелю в мире после лондонского. Я расскажу вам о первых его пассажирах. Нас ждет Галатская башня с головокружительной панорамой Стамбула и шумный Истикляль с многочисленными пассажами — Сирийский, Хаззопуло, Эльхамра, Цветочный, Румели.
Не пройдем мы и мимо церквей — Святой Марии Драперис, Святого Антония Падуанского, Святой Троицы. Обязательно заглянем в Мысырлы-хан (Египетский) и узнаем, почему сюда тянет местных жителей. Пройдясь по шумному Истиклялю, мы свернем в тихий переулок и отправимся в богемный Джихангир, где выпьем по чашечке кофе в кофейне. Местные называют это местечко королем всех кофе. Посетим антикварную улицу Чукурджума, после чего спустимся по холму в Галатапорт и полюбуемся прекрасным видом на Босфор.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
  • Билет в музей «Галатская башня» — 350 лир (17$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Галатапорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Индивидуальные
Пешеходные
Популярные места
Галатская башня
Истикляль

Похожие туры из Стамбула

Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
87 отзывов
Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам
Открыть гламурный, хипстерский, богемный и неформальный Стамбул на прогулке с местным жителем
площадь Таксим
3 июня
4 июня
5 июня
6 июня
от 50 за человека
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракёй
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракёй
Увидеть Стамбул для своих, узнать об истории и жизни города, а заодно получить классные фото
Район Египетского базара
30 мая
31 мая
5 июня
6 июня
75 за всё до 3 чел.
Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Стамбуле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3.5 часа
163 отзыва
Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Стамбуле
Попробовать лучшую уличную еду Стамбула в секретных уголках города
Каракей
30 мая
31 мая
1 июня
2 июня
135 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ