Стамбул стоит на перекрестке дорог из Европы в Азию, по и с самых древних времен город 🏙️ являлся местом смешения исторических событий и испытывал влияние противоположных культур.
На нашей пешеходной, однодневной экскурсии 🧭 вы увидите наиболее интересные памятники Вечного города. Сможете найти следы пребывания древних греков и римлян с их загадочными мифами. Вас ждет христианский расцвет Византии. Мы поговорим о тайнах правления султанов, познакомимся с реликвиями Великой Османской империи.
Что входит
услуги гида и наушники 🎧
Что не входит
Обед :30 лир (по желанию)
Чай-кофе :10 лир (по желанию)
Начало
🚩 Alemdar divanyolu cad. No:76/A 34110 fatih istanbu