Стамбул стоит на перекрестке дорог из Европы в Азию, по и с самых древних времен город 🏙️ являлся местом смешения исторических событий и испытывал влияние противоположных культур.

На нашей пешеходной, однодневной экскурсии 🧭 вы увидите наиболее интересные памятники Вечного города. Сможете найти следы пребывания древних греков и римлян с их загадочными мифами. Вас ждет христианский расцвет Византии. Мы поговорим о тайнах правления султанов, познакомимся с реликвиями Великой Османской империи.