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Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия

Mahmut S.
Mahmut S. – Гид из Стамбула
Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €25 за человека

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Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия
Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия

Что вы увидите

  • Ипподром
  • святоя София
  • голубая мечет
  • вокзал восточного экспресса
  • Египетский базар
  • мечет Сулеймана
  • мовзелей Сулеймана и Хюрема
  • Гранд базар
Стамбул стоит на перекрестке дорог из Европы в Азию, по и с самых древних времен город 🏙️ являлся местом смешения исторических событий и испытывал влияние противоположных культур.
На нашей пешеходной, однодневной экскурсии 🧭 вы увидите наиболее интересные памятники Вечного города. Сможете найти следы пребывания древних греков и римлян с их загадочными мифами. Вас ждет христианский расцвет Византии. Мы поговорим о тайнах правления султанов, познакомимся с реликвиями Великой Османской империи.
Что входит
  • услуги гида и наушники 🎧
Что не входит
  • Обед :30 лир (по желанию)
  • Чай-кофе :10 лир (по желанию)
Начало
🚩 Alemdar divanyolu cad. No:76/A 34110 fatih istanbu
Место завершения
🏁 Beyazıt, Kalpakçılar Cd. No:22, 34126 Fatih/İstanbul
Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия
Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия
Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия
Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия
Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Mahmut S.
Mahmut S.
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