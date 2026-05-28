64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Изнанка Стамбула: между Истиклялем и Босфором

Полюбоваться колоритом старинных улиц в стороне от главных достопримечательностей
Вы окунётесь в атмосферу Стамбула — от шумной улицы Истикляль до уединённых переулков Чукурджумы и богемных кварталов Джихангира. Рассмотрите город таким, каким его знают местные. Вас ждут истории, контрасты и жизнь мегаполиса, в котором Восток встречается с Западом.
4.8
71 отзыв
Изнанка Стамбула: между Истиклялем и Босфором
Изнанка Стамбула: между Истиклялем и Босфором
Изнанка Стамбула: между Истиклялем и Босфором

Описание экскурсии

  • Улица Истикляль. Мы посетим церковь cв. Антуана и старейшие пассажи
  • Район Чукурджума. Посмотрим на первый кинотеатр Стамбула, свернём в переулки и прогуляемся по наполненному историческими хамамами и антикварными магазинчиками району
  • Район Джихангир, где на протяжении многих лет живут представители богемы и творческих профессий
  • Зелёная мечеть. Посетим этот маленький, но колоритный храм. Спустимся к набережной мимо мечети Топхане, пройдём вдоль дворца Долмабахче и мимо вековых стен парка Йылдыз
  • Румелихисар. Увидим древнюю крепость, а потом прогуляемся по фешенебельному району Бебек и району Арнавуткёй, который известен необычными деревянными зданиями Османской империи и рыбными ресторанами
  • Район Ортакёй. Полюбуемся пристанью и прогулочными катерами (по желанию можем отправиться на водную прогулку). Пройдём по маленькой эффектной площади, которая выстроена по всем правилам сценографии: на авансцене плещется Босфор, задником служат отреставрированные старые особняки и платаны с каштанами, а роль хора в глубине сцены исполняют столики уличных кафе
  • Популярная уличная еда стамбульцев (по желанию) — вафли и кумпир (печёный фаршированный начинкой картофель)

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в крепость (€2 за чел. + за гида); проезд на транспорте (€3 за чел. + за гида); еда по желанию (ориентировочно €3–10).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Шишане»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2721 туриста
Путешественница, посетившая 52 страны. Список постоянно растёт. Жила в США и Малайзии, но нашла своё место здесь, в Стамбуле, где переплетаются история и современность. Живу в Турции более 10 лет
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и прекрасно говорю на турецком языке. Люблю находить места, скрытые от глаз обычного прохожего. Интересуюсь гастрономией и виноделием, регулярно посещаю мастер-классы и фестивали по этим направлениям. С лёгкостью нахожу общий язык с людьми, независимо от их мировоззрения, вероисповедания и менталитета. Благодаря своим знаниям и опыту могу с лёгкостью передать вам незабываемую атмосферу Турции. Для меня гид — это не работа, а настоящее призвание. Я покажу вам Стамбул совсем с другой, внутренней, вкусной и увлекательной стороны. Сделаю ваш отдых незабываемым и нетривиальным.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10
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П
Живая, интересная экскурсия. Кристина на личном опыте знает изнутри простую повседневную жизнь в Турции. Это ценный и интересный опыт. У нас получилась отличная непринужденная прогулка и очень занимательный разговор! Еще отмечу, что Кристина показала нам не только очевидные достопримечательности, но и местечки вряд ли предназначенные для массового посещения.
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Е
Рекомендую! Интересно, нестандартно, познавательно. Кристина показывает не туристический Стамбул, красивейшие районы, рассказывает из историю. Очень комфортная, приветливая девушка. Получите удовольствие 100%
Рекомендую! Интересно, нестандартно, познавательно. Кристина показывает не туристический Стамбул, красивейшие районы, рассказывает из историю. Очень комфортная,
Рекомендую! Интересно, нестандартно, познавательно. Кристина показывает не туристический Стамбул, красивейшие районы, рассказывает из историю. Очень комфортная,
Рекомендую! Интересно, нестандартно, познавательно. Кристина показывает не туристический Стамбул, красивейшие районы, рассказывает из историю. Очень комфортная,
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И
Экскурсия понравилось, все было душевно, живо, непринужденно. Отлично провела время. Экскурсоводу Кристине респект
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Ольга
Мы с мужем довольно много путешествуем и уже давно поняли, что хотя бы одну экскурсию нужно обязательно посещать, город открывается совершенно с другой стороны. Все самые популярные места можно посетить
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самим, используя аудиогиды, которые сейчас очень популярны и есть на всех языках. Но даже с обзорной экскурсией город начинаешь воспринимать совсем иначе, а когда есть возможность пойти на экскурсию по не туристическим местам, мы не упускаем такую возможность. Так как дело это времязатратное и не дешевое, всегда страшно прогадать с экскурсоводом, от него тут зависит все! . С полной ответственностью заявляю, что выбрав Кристину Вы не прогадаете! Посетили очень интересные места, куда сами и не думали заглянуть, погуляли по красивым районам. Кристина хорошо структурирует и подает материал, при этом на все параллельные вопросы мы тоже получили ответы, а их было не мало, гуляли вместе мы весь день). С интересным и знающим человеком было здорово провести день и открыть Стамбул с другой стороны!

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А
Прежде, чем бронировать экскурсию у Жени, жена изучила комментарии клиентов и описание экскурсии. Это было то, что нам подходит. И мы знали, что ожидать. Если вам важно много информации, исторических
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справок, классический подход к экскурсиям - вам не сюда, будет казаться мало "справок".
Мы же не любим экскурсии а-ля цитаты из Википедии, хочется увидеть живой город с его реальностью и местами, которые при первом посещении можешь не знать.
Женя прекрасно справилась с этой миссией - живая экскурсия, ведение общения в формате вопрос-ответ.
Посоветовала отличные места для шопинга, бары - всем воспользовались!
Друзьям бы порекомендовали!

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Ольга
Чудесная, вдохновляющая прогулка с Кристиной - одно из лучших впечатлений от поездки в Стамбул! Порадовало классное чувство юмора Кристины и умение чувствовать своих гостей. Мы с подругами пожалели лишь, что
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не встретились с Кристиной в первый же день нашей поездки - она дает разнообразные наводки на интересные и вкусные места, новые маршруты и, в целом, заряжает настроением путешествовать и открывать. По делу - свернули с Истикляль в любопытные переулки и церкви, увидели очень красивый престижный район, прогулялись по территории крепости с потрясающим видом на Босфор, полюбовались интерьером уютнейшей мечети. Кристина, спасибо еще раз и, надеюсь., до встречи!

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