64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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самим, используя аудиогиды, которые сейчас очень популярны и есть на всех языках. Но даже с обзорной экскурсией город начинаешь воспринимать совсем иначе, а когда есть возможность пойти на экскурсию по не туристическим местам, мы не упускаем такую возможность. Так как дело это времязатратное и не дешевое, всегда страшно прогадать с экскурсоводом, от него тут зависит все! . С полной ответственностью заявляю, что выбрав Кристину Вы не прогадаете! Посетили очень интересные места, куда сами и не думали заглянуть, погуляли по красивым районам. Кристина хорошо структурирует и подает материал, при этом на все параллельные вопросы мы тоже получили ответы, а их было не мало, гуляли вместе мы весь день). С интересным и знающим человеком было здорово провести день и открыть Стамбул с другой стороны!