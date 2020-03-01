64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы с мужем довольно много путешествуем и уже давно поняли, что хотя бы одну экскурсию нужно обязательно посещать, город открывается совершенно с другой стороны. Все самые популярные места можно посетить самим, используя аудиогиды, которые сейчас очень популярны и есть на всех языках. Но даже с обзорной экскурсией город начинаешь воспринимать совсем иначе, а когда есть возможность пойти на экскурсию по не туристическим местам, мы не упускаем такую возможность. Так как дело это времязатратное и не дешевое, всегда страшно прогадать с экскурсоводом, от него тут зависит все!. С полной ответственностью заявляю, что выбрав Кристину Вы не прогадаете! Посетили очень интересные места, куда сами и не думали заглянуть, погуляли по красивым районам. Кристина хорошо структурирует и подает материал, при этом на все параллельные вопросы мы тоже получили ответы, а их было не мало, гуляли вместе мы весь день). С интересным и знающим человеком было здорово провести день и открыть Стамбул с другой стороны!