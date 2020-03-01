64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка начнется с улицы Истикляль, где мы посетим Церковь cв. Антуана и старейшие пассажи.
Мы посмотрим на первый кинотеатр Стамбула и, свернув в переулки, прогуляемся по наполненному антикварными магазинчиками району Чукурджума, знаменитому историческими хамамами, некоторые из которых я вам покажу.
Затем мы отправимся в район Джихангир, где на протяжении многих лет живут представители богемы и творческих профессий.
Посетим маленькую, но очень колоритную зеленую мечеть. Спустимся к набережной мимо мечети Топхане и пройдем вдоль дворца Долмабахче мимо вековых стен парка Йылдыз.
После вас ждут посещение крепости Румели Хисары, а также пешая прогулка по фешенебельному району Бебек и наполненному необычными деревянными зданиями Османской империи и рыбными ресторанами Арнавуткею.
Закончится наше путешествие в любимом туристами и местными жителями Ортакее. Сердце его — пристань, куда причаливают прогулочные катера, плавающие по проливу (возможна прогулка по желанию). Ее окружает маленькая, но очень эффектная площадь, разыгранная по всем правилам сценографии: на авансцене плещется Босфор, задником служат отреставрированные старые особняки и платаны с каштанами, а роль хора в глубине сцены исполняют столики уличных кафе, где вы сможете попробовать самую популярную уличную еду стамбульцев вафли и кумпир (печеный фаршированный начинкой картофель).
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в крепость (2 € за человека + за гида); проезд на транспорте (3 € на человека + за гида); еда по желанию (ориентировочно 3-10 €).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Шишане метро.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Много путешествовала по миру но нашла свое место здесь в Стамбуле где переплетается история и современность. Живу в Турции более 4 лет прекрасно говорю на турецком языке. Люблю находить места скрытые глазу обычного прохожего.С легкостью нахожу общий язык с людьми, независимо от их мировоззрения, вероисповедания и менталитета. Благодаря своим знаниям и опыту могу с легкостью передать Вам всю незабываемую атмосферу Турции Для меня профессия гид — это не работа, а самое настоящие призвание. Я очень люблю свою страну, чту традиции и обычаи. Я сделаю ваш отдых незабываемым и нетривиальным.
Привет, путешественник. Если ты много раз был в Стамбуле, то есть места, которые для тебя будут в новизну. Кристина сможет тебе в этом помочь. Она классная как человек и как гид. Хороших путешествий.
Ольга
3 февраля 2020
Мы с мужем довольно много путешествуем и уже давно поняли, что хотя бы одну экскурсию нужно обязательно посещать, город открывается совершенно с другой стороны. Все самые популярные места можно посетить самим, используя аудиогиды, которые сейчас очень популярны и есть на всех языках. Но даже с обзорной экскурсией город начинаешь воспринимать совсем иначе, а когда есть возможность пойти на экскурсию по не туристическим местам, мы не упускаем такую возможность. Так как дело это времязатратное и не дешевое, всегда страшно прогадать с экскурсоводом, от него тут зависит все!. С полной ответственностью заявляю, что выбрав Кристину Вы не прогадаете! Посетили очень интересные места, куда сами и не думали заглянуть, погуляли по красивым районам. Кристина хорошо структурирует и подает материал, при этом на все параллельные вопросы мы тоже получили ответы, а их было не мало, гуляли вместе мы весь день). С интересным и знающим человеком было здорово провести день и открыть Стамбул с другой стороны!
Наталья
29 января 2020
Кристина, молодец. Экскурсия для тех кто хочет увидеть Стамбул не исторический, а современный. Без Кристины в эти районы я бы сама никогда не приехала, а они очень красивые и интересные. Кристина замечательный гид
Марина
25 сентября 2019
Большое спасибо от моих родителей Кристине за экскурсию! Все очень понравилось и они удивили совсем другой Стамбул!
Жанна
28 июля 2019
Замечательная возможность увидеть город не стандартно, живописные дворики, улочки, шикарные виды с обзорной площадки
Елена
18 июня 2019
Интересная экскурсия, если туристические достопримечательности вы уже посмотрели и хотели бы почувствовать настоящий Стамбул. Кристина проведёт вас по узким переулкам с антикварными магазинами и уютными кафе, а также отвезёт в живописнейший район на берегу Босфора - Арнавут Кой. Сами мы бы туда не собрались! Получили массу удовольствия и эмоций! Рекомендуем!
Александр
16 мая 2019
Большое спасибо Кристине за интересную прогулку. Сами бы никогда не забрели бы в эти живописные уголки Стамбула. За посещение антиквара - отдельное спасибо ! ВОСТОРГ! СКАЗКА! Очень вкусный обед в рыбном ресторанчике.А бонусом в конце нашей прогулки была мечеть Михримах -султан и рыбный рынок на Азиатской стороне Стамбула.
Александр
10 мая 2019
Прежде, чем бронировать экскурсию у Жени, жена изучила комментарии клиентов и описание экскурсии. Это было то, что нам подходит. И мы знали, что ожидать. Если вам важно много информации, исторических справок, классический подход к экскурсиям - вам не сюда, будет казаться мало "справок".
Мы же не любим экскурсии а-ля цитаты из Википедии, хочется увидеть живой город с его реальностью и местами, которые при первом посещении можешь не знать.
Женя прекрасно справилась с этой миссией - живая экскурсия, ведение общения в формате вопрос-ответ.
Посоветовала отличные места для шопинга, бары - всем воспользовались!
Друзьям бы порекомендовали!
Максим
6 мая 2019
Спасибо Кристине за очень интересную экскурсию. Мы увидели Стамбул с интересной стороны, то, что сами бы никогда не нашли. Получили огромное удовольствие. Очень интересная информация о быте, культуре и истории. Попробовали вкуснейшее мороженое. Очень оригинальный рыбный ресторан (удивительно, что не дорого ~30Евро на троих). Благодаря открытости и активности Кристины было очень легко и комфортно общаться. Время пролетело незаметно.
Спасибо Кристине за чудесно проведенный день!
Андрей
10 апреля 2019
Спасибо Кристине, экскурсия очень понравились! Было очень интересно, позновательно и увлекательно! Главное, было очень легко, как будто приехали в гости к старому другу!
Попробовать лучшую уличную еду Стамбула в секретных уголках города
Уличная еда в Стамбуле настолько разнообразна и аппетитна, что удержаться невозможно! С моей помощью вы сориентируетесь в мире турецкого стрит-фуда, откроете в современных кварталах города вкусные места «для своих», спрятанные от глаз туристов, и побалуете себя лучшими гастрономическими шедеврами стамбульских улиц. Чи-Кёфте, фаршированные мидии, рыбный кебаб и многое другое — голодными вы точно не останетесь!
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей. Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном. Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!