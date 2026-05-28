64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы окунётесь в атмосферу Стамбула — от шумной улицы Истикляль до уединённых переулков Чукурджумы и богемных кварталов Джихангира. Рассмотрите город таким, каким его знают местные. Вас ждут истории, контрасты и жизнь мегаполиса, в котором Восток встречается с Западом.
Описание экскурсии
- Улица Истикляль. Мы посетим церковь cв. Антуана и старейшие пассажи
- Район Чукурджума. Посмотрим на первый кинотеатр Стамбула, свернём в переулки и прогуляемся по наполненному историческими хамамами и антикварными магазинчиками району
- Район Джихангир, где на протяжении многих лет живут представители богемы и творческих профессий
- Зелёная мечеть. Посетим этот маленький, но колоритный храм. Спустимся к набережной мимо мечети Топхане, пройдём вдоль дворца Долмабахче и мимо вековых стен парка Йылдыз
- Румелихисар. Увидим древнюю крепость, а потом прогуляемся по фешенебельному району Бебек и району Арнавуткёй, который известен необычными деревянными зданиями Османской империи и рыбными ресторанами
- Район Ортакёй. Полюбуемся пристанью и прогулочными катерами (по желанию можем отправиться на водную прогулку). Пройдём по маленькой эффектной площади, которая выстроена по всем правилам сценографии: на авансцене плещется Босфор, задником служат отреставрированные старые особняки и платаны с каштанами, а роль хора в глубине сцены исполняют столики уличных кафе
- Популярная уличная еда стамбульцев (по желанию) — вафли и кумпир (печёный фаршированный начинкой картофель)
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в крепость (€2 за чел. + за гида); проезд на транспорте (€3 за чел. + за гида); еда по желанию (ориентировочно €3–10).
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Шишане»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2721 туриста
Путешественница, посетившая 52 страны. Список постоянно растёт. Жила в США и Малайзии, но нашла своё место здесь, в Стамбуле, где переплетаются история и современность. Живу в Турции более 10 лет
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Живая, интересная экскурсия. Кристина на личном опыте знает изнутри простую повседневную жизнь в Турции. Это ценный и интересный опыт. У нас получилась отличная непринужденная прогулка и очень занимательный разговор! Еще отмечу, что Кристина показала нам не только очевидные достопримечательности, но и местечки вряд ли предназначенные для массового посещения.
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Е
Рекомендую! Интересно, нестандартно, познавательно. Кристина показывает не туристический Стамбул, красивейшие районы, рассказывает из историю. Очень комфортная, приветливая девушка. Получите удовольствие 100%
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И
Экскурсия понравилось, все было душевно, живо, непринужденно. Отлично провела время. Экскурсоводу Кристине респект
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Мы с мужем довольно много путешествуем и уже давно поняли, что хотя бы одну экскурсию нужно обязательно посещать, город открывается совершенно с другой стороны. Все самые популярные места можно посетить
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А
Прежде, чем бронировать экскурсию у Жени, жена изучила комментарии клиентов и описание экскурсии. Это было то, что нам подходит. И мы знали, что ожидать. Если вам важно много информации, исторических
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Чудесная, вдохновляющая прогулка с Кристиной - одно из лучших впечатлений от поездки в Стамбул! Порадовало классное чувство юмора Кристины и умение чувствовать своих гостей. Мы с подругами пожалели лишь, что
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