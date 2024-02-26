Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге

читать дальше уменьшить

комплекс. Мы посетили её без очереди!

Прошлись по улицам Балат — старейший район Стамбула. Побывали на Холме Пьер Лоти и прокатились канатной дороге, можно много описывать наше знакомство со Стамбулом. Но самое главное что бы рядом был интересный экскурсовод Нам очень повезло, что у нас гидом был Али! Али обладает огромным «багажом» знаний. Али рассказывал обо всем интересно и доступно, на любой вопрос с нашей стороны получали развернутый ответ. Али шутил и был очень внимателен. Видно, что Али любит свою работу и людей с которыми он проводит экскурсии. Нам на столько понравилось Желаем вам только приятных моментов!!