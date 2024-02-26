Мои заказы

Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге

Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр и подъём на смотровую
Решили осмотреть главные достопримечательности Стамбула с лучшего ракурса? На обзорной экскурсии вы окунётесь в атмосферу гостеприимства, познакомитесь с турецкой культурой и историей.

А затем прокатитесь на канатной дороге к вершине холма, чтобы окинуть взглядом Старый город, насладиться видами и сделать фото.
4.1
10 отзывов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге

Описание экскурсии

Колоритный и удивительный Стамбул — город, который можно изучать вечно и так не увидеть всего, что заслуживает внимания. На обзорной экскурсии мы покажем вам различные грани «вечного города». Вы откроете для себя смешение цивилизаций, сплетение европейского и азиатского, неприметные улочки рядом с роскошными дворцами.

Маршрут прогулки

  • Балат — старейший район Стамбула, бывший еврейский квартал, где вам откроются тайны далёкого прошлого
  • Собор Святой Софии (Айя-София), построенный в 537
    году при императоре Юстиниане. Его купол, мрамор и мозаики сделали
    храм чудом мировой архитектуры. Он пережил пожары и землетрясения,
    в 1453 году был превращён в мечеть, а мозаики скрыли под штукатуркой
    и сохранили до наших дней. В 1935 году по указу Ататюрка стал музеем, а
    сегодня снова действует как мечеть и символ Стамбула, где встречаются
    Восток и Запад
  • Холм Пьер Лоти и канатная дорога — популярная смотровая площадка в Стамбуле, где можно полюбоваться видом на город и выпить ароматного турецкого чая (подъём входит в стоимость)
  • Районы Таксим и Бейоглу — прогулка по проспекту Истикляль в окружении старинных зданий и храмов, музеев и магазинов
  • Галатская Башня (снаружи) — исторический памятник, который мы осмотрим снаружи и побываем на обзорной площадке
  • Фуникулёр Tunel — одна из старейших в мире подземных линий
  • Галатский мост — завершающая видовая точка на нашем маршруте, откуда вы осмотрите панораму залива Золотой Рог

Организационные детали

  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • Автобусный трансфер осуществляется из отелей в туристических районах города: Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим. На сбор гостей уходит около 30-40 минут от общего времени экскурсии.
  • Входные билеты на канатную дорогу включены в стоимость

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 19213 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
читать дальшеуменьшить

помогая почувствовать атмосферу города и прочувствовать его уникальную историю. Мы специализируемся на Византии, Османской эпохе, культурных легендах, а также являемся экспертами в проведении водных туров по Босфору — маршруту, который раскрывает Стамбул с самой эффектной стороны. Нас объединяют уважение к каждому гостю, внимание к деталям и умение сделать экскурсию интересной, лёгкой и запоминающейся. Мы совмещаем историческую точность, живую подачу и современные технологии — от авторских маршрутов до аудиогид-приложения — чтобы каждая поездка с нами оставляла только тёплые эмоции.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
3
1
Юлия
Посмотрели разные районы города. узнали особенности каждого. красивый вид со смотровой площадки Пьра Лотти. попробовали вкусное мороженое на улице Истикаль и увидели знаменитый трамвайчик. Гид дал много информации. удобно что выдали наушники и можно было все слышать даже где то задержавшись.
Посмотрели разные районы города. узнали особенности каждого. красивый вид со смотровой площадки Пьра Лотти. попробовали вкусное
Посмотрели разные районы города. узнали особенности каждого. красивый вид со смотровой площадки Пьра Лотти. попробовали вкусное
Посмотрели разные районы города. узнали особенности каждого. красивый вид со смотровой площадки Пьра Лотти. попробовали вкусное
Посмотрели разные районы города. узнали особенности каждого. красивый вид со смотровой площадки Пьра Лотти. попробовали вкусное
Посмотрели разные районы города. узнали особенности каждого. красивый вид со смотровой площадки Пьра Лотти. попробовали вкусное
Посмотрели разные районы города. узнали особенности каждого. красивый вид со смотровой площадки Пьра Лотти. попробовали вкусное
Посмотрели разные районы города. узнали особенности каждого. красивый вид со смотровой площадки Пьра Лотти. попробовали вкусное
Посмотрели разные районы города. узнали особенности каждого. красивый вид со смотровой площадки Пьра Лотти. попробовали вкусное
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все прекрасно спасибо экскурсоводу за прекрасный день!!
Все прекрасно спасибо экскурсоводу за прекрасный день!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
17.05 2024г мы были на экскурсии Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге. Мы посетили знаменитые достопримечательности с экскурсоводом.
Цистерна Базилика — уникальнейшее водохранилище IV века, чем-то напоминающее дворцовый
читать дальшеуменьшить

комплекс. Мы посетили её без очереди!
Прошлись по улицам Балат — старейший район Стамбула. Побывали на Холме Пьер Лоти и прокатились канатной дороге, можно много описывать наше знакомство со Стамбулом. Но самое главное что бы рядом был интересный экскурсовод Нам очень повезло, что у нас гидом был Али! Али обладает огромным «багажом» знаний. Али рассказывал обо всем интересно и доступно, на любой вопрос с нашей стороны получали развернутый ответ. Али шутил и был очень внимателен. Видно, что Али любит свою работу и людей с которыми он проводит экскурсии. Нам на столько понравилось Желаем вам только приятных моментов!!

Вам был полезен этот отзыв?
К
Спасибо за экскурсию! Все было вовремя. Организационные моменты на высоте. Посмотрела то,что хотела. Гид рассказал интересные информации о Галатской Башни, район Бейоглу, Старый Фуникулёр. Мне очень понравилось район Балат, где разноцветные дома и Цистерна. Организованно, без потери времени и сил! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия с гидом Али была захватывающей! Он познавательно рассказал о городе. Незабываемые впечатления и интересные истории 🫶🏻
Вам был полезен этот отзыв?
A
Мало исторических фактов и легенд.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге»

Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Пешая
10 часов
-
5%
197 отзывов
Билеты
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Целый день знакомства со Стамбулом. Его историей, контрастами районов и атмосферой двух континентов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €262€275 за билет
Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу
На машине
5 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула: панорамные виды, прогулки по Истикляль и история города. Отличный выбор для первого знакомства с мегаполисом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €220 за всё до 4 чел.
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
Пешая
Канатная дорога
На пароме
4 часа
301 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
€53 за человека
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Пешая
На микроавтобусе
4.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
€90 за человека