Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге

Решили осмотреть главные достопримечательности Стамбула с лучшего ракурса? На обзорной экскурсии вы окунётесь в атмосферу гостеприимства, познакомитесь с турецкой культурой и историей.
А затем прокатитесь на канатной дороге к вершине холма, чтобы окинуть взглядом Старый город, насладиться видами и сделать фото.
А затем прокатитесь на канатной дороге к вершине холма, чтобы окинуть взглядом Старый город, насладиться видами и сделать фото.
Описание экскурсии
Колоритный и удивительный Стамбул — город, который можно изучать вечно и так не увидеть всего, что заслуживает внимания. На обзорной экскурсии мы покажем вам различные грани «вечного города». Вы откроете для себя смешение цивилизаций, сплетение европейского и азиатского, неприметные улочки рядом с роскошными дворцами.
Маршрут прогулки
- Балат — старейший район Стамбула, бывший еврейский квартал, где вам откроются тайны далёкого прошлого
- Собор Святой Софии (Айя-София), построенный в 537
году при императоре Юстиниане. Его купол, мрамор и мозаики сделали
храм чудом мировой архитектуры. Он пережил пожары и землетрясения,
в 1453 году был превращён в мечеть, а мозаики скрыли под штукатуркой
и сохранили до наших дней. В 1935 году по указу Ататюрка стал музеем, а
сегодня снова действует как мечеть и символ Стамбула, где встречаются
Восток и Запад
- Холм Пьер Лоти и канатная дорога — популярная смотровая площадка в Стамбуле, где можно полюбоваться видом на город и выпить ароматного турецкого чая (подъём входит в стоимость)
- Районы Таксим и Бейоглу — прогулка по проспекту Истикляль в окружении старинных зданий и храмов, музеев и магазинов
- Галатская Башня (снаружи) — исторический памятник, который мы осмотрим снаружи и побываем на обзорной площадке
- Фуникулёр Tunel — одна из старейших в мире подземных линий
- Галатский мост — завершающая видовая точка на нашем маршруте, откуда вы осмотрите панораму залива Золотой Рог
Организационные детали
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Автобусный трансфер осуществляется из отелей в туристических районах города: Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим. На сбор гостей уходит около 30-40 минут от общего времени экскурсии.
- Входные билеты на канатную дорогу включены в стоимость
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 19213 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посмотрели разные районы города. узнали особенности каждого. красивый вид со смотровой площадки Пьра Лотти. попробовали вкусное мороженое на улице Истикаль и увидели знаменитый трамвайчик. Гид дал много информации. удобно что выдали наушники и можно было все слышать даже где то задержавшись.
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А
Все прекрасно спасибо экскурсоводу за прекрасный день!!
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А
17.05 2024г мы были на экскурсии Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге. Мы посетили знаменитые достопримечательности с экскурсоводом.
Цистерна Базилика — уникальнейшее водохранилище IV века, чем-то напоминающее дворцовый
Цистерна Базилика — уникальнейшее водохранилище IV века, чем-то напоминающее дворцовый
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К
Спасибо за экскурсию! Все было вовремя. Организационные моменты на высоте. Посмотрела то,что хотела. Гид рассказал интересные информации о Галатской Башни, район Бейоглу, Старый Фуникулёр. Мне очень понравилось район Балат, где разноцветные дома и Цистерна. Организованно, без потери времени и сил! Рекомендую!
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Н
Экскурсия с гидом Али была захватывающей! Он познавательно рассказал о городе. Незабываемые впечатления и интересные истории 🫶🏻
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A
Мало исторических фактов и легенд.
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