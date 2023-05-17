Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге

Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Решили осмотреть главные достопримечательности Стамбула с лучшего ракурса? На обзорной экскурсии вы окунётесь в атмосферу гостеприимства, познакомитесь с турецкой культурой и историей.
А затем прокатитесь на канатной дороге к вершине холма, чтобы окинуть взглядом Старый город, насладиться видами и сделать фото.
А затем прокатитесь на канатной дороге к вершине холма, чтобы окинуть взглядом Старый город, насладиться видами и сделать фото.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Колоритный и удивительный Стамбул — город, который можно изучать вечно и так не увидеть всего, что заслуживает внимания. На обзорной экскурсии мы покажем вам различные грани «вечного города». Вы откроете для себя смешение цивилизаций, сплетение европейского и азиатского, неприметные улочки рядом с роскошными дворцами.
Маршрут прогулки
- Балат — старейший район Стамбула, бывший еврейский квартал, где вам откроются тайны далёкого прошлого.
- Цистерна Базилика — уникальнейшее водохранилище IV века, чем-то напоминающее дворцовый комплекс. Мы посетим её без очереди в составе туристической группы (билет входят в стоимость).
- Холм Пьер Лоти и канатная дорога — популярная смотровая площадка в Стамбуле, где можно полюбоваться видом на город и выпить ароматного турецкого чая (подъём входит в стоимость).
- Районы Таксим и Бейоглу — прогулка по проспекту Истикляль в окружении старинных зданий и храмов, музеев и магазинов.
- Галатская Башня — исторический памятник и обзорная площадка (внешний осмотр).
- Фуникулёр Tunel — одна из старейших в мире подземных линий.
- Галатский мост — завершающая видовая точка на нашем маршруте, откуда вы осмотрите панораму залива Золотой Рог.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Автобусный трансфер осуществляется из отелей в туристических районах города: Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим. На сбор гостей уходит около 30-40 минут от общего времени экскурсии.
- Входные билеты в Цистерну Базилика и на канатную дорогу включены в стоимость
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Hagi — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 7015 туристов
Меня зовут Гаджи, я представляю агентство экскурсий в Стамбуле. Наша команда гидов — это профессиональные лицензированные ребята, которые окончили факультет туризма и знают историю своей страны на все 100. Мы обещаем, что на наших турах вы услышите только достоверную информацию и лучше поймете Стамбул. Ждем вас!
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