Стамбул: город воспоминаний. Групповая экскурсия

Раскрыть поэтичную красоту Босфора, колоритных кварталов и чудом сохранившихся древних улочек
На большинстве экскурсий по Стамбулу город искусно прячется позади событий, представая в качестве декорации.

Со мной всё будет иначе! Мы изучим его вдоль и поперёк: рассмотрим маленькие кафе и рыбаков, сидящих на берегу с удочками, особняки на улицах, взбирающихся вверх по склонам, минареты, церкви и башни. Я раскрою душу Стамбула, помогу узнать и полюбить её.
Стамбул: город воспоминаний. Групповая экскурсия
Стамбул: город воспоминаний. Групповая экскурсия
Стамбул: город воспоминаний. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Я покажу вам настоящий Стамбул — со всеми его достоинствами и недостатками. Поговорим о его славном прошлом, узнаем, как и чем живёт он в наши дни, а главное — отбросим навязанный историческим прошлым стереотипный образ. Вы убедитесь, что Стамбул у каждого свой — главное его найти. Вот наш маршрут:

  • Поднимемся к холму Гран-Рю-Де-Пера (ныне улица Истикляль) по старейшему в мире туннелю метро (после лондонского)
  • Заглянем в Галатскую башню за головокружительными панорамами города и страшными тайнами, которые скрываются за её стенами
  • Посетим секретный уголок Европы — сквер Нарманлы-хан, где когда-то звучала только русская речь
  • Зайдём в исторические пассажи: Сирийский, Хаззопуло, Эльхамра, Цветочный, Румели
  • Не пропустим знаковые церкви: Святой Марии Драперис, Святого Антония Падуанского и Святой Троицы
  • Зайдём в Мысырлы-хан и обсудим, почему сюда тянет местных жителей
  • Свернём с шумного Истикляля в тихий переулок и отправимся в богемный Джихангир и на антикварную улицу Чукурджума
  • Выпьем кофе в местечке, которое называют «королём кофе»
  • Спустимся по холму в порт Галата и полюбуемся видами на Босфор

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в Галатскую башню — 1150 турецких лир (30€), обед.

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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