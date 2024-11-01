На большинстве экскурсий по Стамбулу город искусно прячется позади событий, представая в качестве декорации.
Со мной всё будет иначе! Мы изучим его вдоль и поперёк: рассмотрим маленькие кафе и рыбаков, сидящих на берегу с удочками, особняки на улицах, взбирающихся вверх по склонам, минареты, церкви и башни. Я раскрою душу Стамбула, помогу узнать и полюбить её.
Со мной всё будет иначе! Мы изучим его вдоль и поперёк: рассмотрим маленькие кафе и рыбаков, сидящих на берегу с удочками, особняки на улицах, взбирающихся вверх по склонам, минареты, церкви и башни. Я раскрою душу Стамбула, помогу узнать и полюбить её.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Я покажу вам настоящий Стамбул — со всеми его достоинствами и недостатками. Поговорим о его славном прошлом, узнаем, как и чем живёт он в наши дни, а главное — отбросим навязанный историческим прошлым стереотипный образ. Вы убедитесь, что Стамбул у каждого свой — главное его найти. Вот наш маршрут:
- Поднимемся к холму Гран-Рю-Де-Пера (ныне улица Истикляль) по старейшему в мире туннелю метро (после лондонского)
- Заглянем в Галатскую башню за головокружительными панорамами города и страшными тайнами, которые скрываются за её стенами
- Посетим секретный уголок Европы — сквер Нарманлы-хан, где когда-то звучала только русская речь
- Зайдём в исторические пассажи: Сирийский, Хаззопуло, Эльхамра, Цветочный, Румели
- Не пропустим знаковые церкви: Святой Марии Драперис, Святого Антония Падуанского и Святой Троицы
- Зайдём в Мысырлы-хан и обсудим, почему сюда тянет местных жителей
- Свернём с шумного Истикляля в тихий переулок и отправимся в богемный Джихангир и на антикварную улицу Чукурджума
- Выпьем кофе в местечке, которое называют «королём кофе»
- Спустимся по холму в порт Галата и полюбуемся видами на Босфор
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в Галатскую башню — 1150 турецких лир (30€), обед.
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте, я Жанна — лицензированный гид. Живу в Турции с 2010 года. На дружеской прогулке я покажу вам Стамбул во всей красе, постараюсь влюбить в него. Не буду штурмовать ваш мозг цифрами, как учитель-историк, но всё же без интересных историй вы не останетесь.Задать вопрос
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