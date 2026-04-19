13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю на классическую экскурсию по главным достопримечательностям Стамбула, без которых невозможно понять историю и характер этого чудесного города.
Будучи счастливым обладателем лицензии Министерства культуры и туризма, я проведу вас во все знаковые места и живым языком расскажу о них не только популярные, но и малоизвестные факты!
Будучи счастливым обладателем лицензии Министерства культуры и туризма, я проведу вас во все знаковые места и живым языком расскажу о них не только популярные, но и малоизвестные факты!
Описание экскурсии
Стамбул сквозь века
Вы посетите важнейшие достопримечательности города и узнаете о них самое интересное. В программе экскурсии:
- Голубая мечеть — построенная в 17 веке, она действует до сих пор. Вы полюбуетесь архитектурой и послушаете рассказ о мечети.
- Цистерна Базилика — прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя на глубине 10-12 метров. Вы узнаете, эпизоды каких фильмов здесь снимались и почему цистерна так популярна среди путешественников.
- Собор святой Софии — одно из самых посещаемых мест мира. Я раскрою историю этой действующей легенды и расскажу, как менялось ее предназначение на протяжении столетий.
- Римский ипподром — главная площадь Стамбула. Здесь вы увидите старинные греческие колонны, египетский обелиск и роскошный фонтан, подаренный турецкому султану немецким канцлером.
- В завершение экскурсии угостим вас ароматным турецким кофе или чаем.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается входной билет в Цистерну Базилику (2250 лир/чел.) и в Айя-Софию (25€/чел. или 28€, если вы хотите пройти без очереди)
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- Айя-София — действующая мечеть. Я займу для вас очередь на вход
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа Айя Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7212 туристов
Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 534 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали, открыв рот, после экскурсии в один голос сказали, что это была лучшая экскурсия! Хайдар адаптирует свой рассказ под аудиторию, отлично ладит с детьми, умеет заинтересовать. Мы уже дома, но до сих пор вспоминаем интересные факты из услышанного на экскурсии. Рекомендуем от души!
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Д
Индивидуальную экскурсию для нашей семьи проводил профессиональный гид Мустафа со стажем работы в туристической отрасли более 20 лет. Знание истории и подача как взрослым, так и ребенку на отлично! Показывал
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М
Невероятной удачей было найти Хайдара среди огромного разнообразия гидов по городу. Он – безусловный профессионал и, что не менее важно, человек редкой внутренней культуры: открытый, светлый, внимательный и очень чуткий,
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А
Экскурися была шикарная! Хотим еще раз поблагодарить гида Хайдара за живой, интересный рассказ! на время никто не обращал внимание, гуляли гораздо больше. Мы окунулись в интереснейшую историю, как будто пережили ее сами! Плюс по пути получили ответы на все интересующие нас вопросы. в конце экскурсии нас угостили вкусным турецким кофе. Рекомендуем однозначно. Вы точно останетесь довольны! СПАСИБО!!!
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С
Экскурсия прошла на одном дыхании, живое общение не заменит ни один путеводитель или аудиогид. Нас сопровождал Хайдар, свободно говорит по русски, отлично владеет материалом и увлекательно рассказывает. Везде провёл нас без очередей, всё интересное на маршруте показал, прокомментировал и помог сделать совместные фото, за что ему огромное спасибо!
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М
Хочу поблагодарить Ризмана за замечательную экскурсию! Ризман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы, чувствовалось, что человек прекрасно знает историю и искренне увлечен ей. В день экскурсии нам не повезло
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