13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Наталья Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали, открыв рот, после экскурсии в один голос сказали, что это была лучшая экскурсия! Хайдар адаптирует свой рассказ под аудиторию, отлично ладит с детьми, умеет заинтересовать. Мы уже дома, но до сих пор вспоминаем интересные факты из услышанного на экскурсии. Рекомендуем от души! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дания читать дальше уменьшить и рассказывал такие интересные факты, которые бы мы сами гуляя по Стамбулу никогда не увидели и не узнали бы. Огромное спасибо за эти эмоции и интересную, грамотную и познавательную подачу информации! Индивидуальную экскурсию для нашей семьи проводил профессиональный гид Мустафа со стажем работы в туристической отрасли более 20 лет. Знание истории и подача как взрослым, так и ребенку на отлично! Показывал Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария читать дальше уменьшить с искренним энтузиазмом и чувством юмора. Гид гиду рознь, и далеко не всегда получается ощутить такое естественное и приятное пространство для диалога и размышлений, которое создает Хайдар.



Отдельной благодарности заслуживает внимание к организационным деталям: все вопросы с билетами, очередями и прочим по ходу экскурсии Хайдар решает абсолютно спокойно, быстро и без малейшей суеты.



Мы будем с радостью рекомендовать Хайдара всем, кто ценит такой бережный подход к знакомству с историей города! Невероятной удачей было найти Хайдара среди огромного разнообразия гидов по городу. Он – безусловный профессионал и, что не менее важно, человек редкой внутренней культуры: открытый, светлый, внимательный и очень чуткий, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Экскурися была шикарная! Хотим еще раз поблагодарить гида Хайдара за живой, интересный рассказ! на время никто не обращал внимание, гуляли гораздо больше. Мы окунулись в интереснейшую историю, как будто пережили ее сами! Плюс по пути получили ответы на все интересующие нас вопросы. в конце экскурсии нас угостили вкусным турецким кофе. Рекомендуем однозначно. Вы точно останетесь довольны! СПАСИБО!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Экскурсия прошла на одном дыхании, живое общение не заменит ни один путеводитель или аудиогид. Нас сопровождал Хайдар, свободно говорит по русски, отлично владеет материалом и увлекательно рассказывает. Везде провёл нас без очередей, всё интересное на маршруте показал, прокомментировал и помог сделать совместные фото, за что ему огромное спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет