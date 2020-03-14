13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были на этой экскурсии с коллегой Хайдара, Евгением, которого он порекомендовал в связи со своей болезнью. Ничуть не пожалели. Экскурсия была довольно насыщенной, интересной, хорошо организованной. Везде проходили без очереди, в некоторых местах, где нам хотелось что-нибудь купить, гид без нашей просьбы договаривался о скидке. Нам всё очень понравилось, так что даже на следующий день мы снова встретились, и Евгений помог нам посетить Египетский базар. Создалось впечатление, что мы гуляем по городу с хорошим знакомым, к которому приехали в гости.