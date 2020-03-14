13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул сквозь века Вы посетите важнейшие достопримечательности города и узнаете о них самое интересное. В программе экскурсии:
Голубая мечеть — построенная в 17 веке, она действует до сих пор. Вы пройдете по коврам мечети босиком, как и все мусульмане, и восхититесь богатым внутренним убранством.
Цистерна Базилика — прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя на глубине 10-12 метров. Вы узнаете, эпизоды каких фильмов здесь снимались и почему цистерна так популярна среди путешественников.
Собор святой Софии — одно из самых посещаемых мест мира. Я раскрою историю этой действующей легенды и расскажу, как менялось ее предназначение на протяжении столетий.
Римский ипподром — главная площадь Стамбула. Здесь вы увидите старинные греческие колонны, египетский обелиск и роскошный фонтан, подаренный турецкому султану немецким канцлером.
Исторические районы Стамбула — вы погуляете по древнейшим улочкам города и услышите о местных традициях, ремеслах и обычаях.
Организационные детали
Билет в собор святой Софии не включен в стоимость — 100 лир с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура около собора Святой Софии.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
Очень понравилась экскурсия. Хайдар профессиональный гид!Была закрыта Цистерна Базилика, Хайдар заменил ее на дворец Топкапы и мечеть Сулеймания. Кто увлекается и любит историю- это именно тот гид, который вам нужен. Экскурсия прошла на одном дыхании. И очень понравился Стамбул!
Игорь
10 марта 2020
Замечательный город, замечательный гид! Все охватить за 3 часа, конечно невозможно, но вы поймете где вы находитесь, и по каким камням ходите! Спасибо! Рекомендую!
Sofia
9 марта 2020
Хайдар, очень подробно рассказал о самых главных достопримечательностях Стамбула. Спасибо за интересную и подробную экскурсию. Помимо экскурсии дал много советов по посещению других мест . С удовольствием порекомендуем его всем.
Олег
7 марта 2020
Все супер, Хайдар большое спасибо.
Один момент - много рассказа про храмы, правителей, династии.
Но маловато про город сквозь времена, быт, войны, политику, развитие.
Т.е экскурсия на археологический контент по храмам сильно сфокусирована.
Но это мое восприятие, мы задачу по контенту не формулировали, мне было некогда заказывала дочка. Так что все супер, спасибо, Хайдар готов рекомендовать всем
Наталья
25 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Рекомендую тем, кто также, как и мы, впервые оказались в Стамбуле. Знакомиться с самыми популярными достопримечательностями города лучше с помощью лицензированного гида. У нас это был Евгений (Хайдар не смог, о чем предварительно уведомил). Посетили все пункты, обозначенные в программе. Билеты покупались быстро, в очередях не стояли. Евгений рассказывал интересно, много как исторических фактов, так и сопутствующих жизненных историй, что сделало погружение в глубины истории более запоминающимся. За это отдельное спасибо!
Artur
25 февраля 2020
К сожалению по причине болезни, Хайдар не смог сам провести экскурсию. В связи с этим он накануне вечером предупредил об этом, и предложил чтобы его коллега Нури его заменил.
Хотелось бы поблагодарить Нури за увлекательную экскурсию.
Безукоризненное знание истории города. Тонна информации, объем которой сложно было представить за 3 часа экскурсии. Ни на секунду не пожалели о выборе экскурсии. Рассказали так много, что все и не запомнил, хотя на память не жалуюсь.
Большое спасибо!
Ирина
24 февраля 2020
Были на этой экскурсии с коллегой Хайдара, Евгением, которого он порекомендовал в связи со своей болезнью. Ничуть не пожалели. Экскурсия была довольно насыщенной, интересной, хорошо организованной. Везде проходили без очереди, в некоторых местах, где нам хотелось что-нибудь купить, гид без нашей просьбы договаривался о скидке. Нам всё очень понравилось, так что даже на следующий день мы снова встретились, и Евгений помог нам посетить Египетский базар. Создалось впечатление, что мы гуляем по городу с хорошим знакомым, к которому приехали в гости.
Голик
27 января 2020
Отличная экскурсия для первого посещения города. Нашим гидом был Мустафа, который хорошо говорит по русски и интересно рассказывает. Рекомендую!
Анна
9 января 2020
Ездили в Стамбул на новогодние праздники. Один день решили посвятить культурной программе, чтобы побольше узнать об основных достопримечательностях и культурном наследии города. Экскурсию проводил профессиональный гид - Хайдар. Встретились в назначенное время, Хайдар провёл подробную экскурсию по заранее оговорённому маршруту, отвечал на все интересующие нас вопросы. Экскурсия прошла в дружественной и благожелательной атмосфере, так что, однозначно, рекомендую.
Olesya
9 января 2020
Брали экскурсию на 8 взрослых и 2 детей 27 декабря 2019 года. Всем очень понравился гид Хайдар. Нашел к нам индивидуальный подход, так как компания была очень разнообразная. Речь приятно удивила- без акцента, с четким пониманием русских слов, с глубокими познаниями своей истории и уважением к русской нации. Мы часто путешествуем и очень редко попадаются такие "волшебные" гиды, которые понравились всем без исключения. Хайдар -это находка для русского туриста однозначно!!! 3,5 часа пролетели незаметно, хотелось слушать и слушать...
История Османской империи и любовь султанов на экскурсии по дворцу Топкапы и мечети Сулеймание
Эта прогулка — о том, что султаны тоже были людьми. Принимали судьбоносные решения, ошибались, любили. Во дворце Топкапы вы поймете, почему 16 век стал великолепным, и раскроете секреты гарема. В грандиозной мечети султана Сулеймана восхититесь идеями архитектора Синана и услышите о великой любви. Кроме того, эти места подарят одни из лучших видов Стамбула!
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Красота и сказочная атмосфера Стамбула поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, древние площади и подземное водохранилище. Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.