13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Стамбул с профессиональным гидом

Познакомиться с «визитными карточками» города в районе Султанахмет
Приглашаю на классическую экскурсию по главным достопримечательностям Стамбула, без которых невозможно понять историю и характер этого чудесного города.

Будучи счастливым обладателем лицензии Министерства культуры и туризма, я проведу вас во все знаковые места и живым языком расскажу о них не только популярные, но и малоизвестные факты!
5
534 отзыва
Стамбул с профессиональным гидом
Стамбул с профессиональным гидом
Стамбул с профессиональным гидом

Описание экскурсии

Стамбул сквозь века

Вы посетите важнейшие достопримечательности города и узнаете о них самое интересное. В программе экскурсии:

  • Голубая мечеть — построенная в 17 веке, она действует до сих пор. Вы полюбуетесь архитектурой и послушаете рассказ о мечети.
  • Цистерна Базилика — прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя на глубине 10-12 метров. Вы узнаете, эпизоды каких фильмов здесь снимались и почему цистерна так популярна среди путешественников.
  • Собор святой Софии — одно из самых посещаемых мест мира. Я раскрою историю этой действующей легенды и расскажу, как менялось ее предназначение на протяжении столетий.
  • Римский ипподром — главная площадь Стамбула. Здесь вы увидите старинные греческие колонны, египетский обелиск и роскошный фонтан, подаренный турецкому султану немецким канцлером.
  • В завершение экскурсии угостим вас ароматным турецким кофе или чаем.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается входной билет в Цистерну Базилику (2250 лир/чел.) и в Айя-Софию (25€/чел. или 28€, если вы хотите пройти без очереди)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
  • Айя-София — действующая мечеть. Я займу для вас очередь на вход

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа Айя Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар
Хайдар — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7212 туристов
Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 534 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5
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Наталья
Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали, открыв рот, после экскурсии в один голос сказали, что это была лучшая экскурсия! Хайдар адаптирует свой рассказ под аудиторию, отлично ладит с детьми, умеет заинтересовать. Мы уже дома, но до сих пор вспоминаем интересные факты из услышанного на экскурсии. Рекомендуем от души!
Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали,
Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали,
Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали,
Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали,
Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали,
Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали,
Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали,
Огромная благодарность Хайдару за экскурсию, очень интересно, понятно, не нагружено. Дети 7 и 9 лет слушали,
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Д
Индивидуальную экскурсию для нашей семьи проводил профессиональный гид Мустафа со стажем работы в туристической отрасли более 20 лет. Знание истории и подача как взрослым, так и ребенку на отлично! Показывал
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и рассказывал такие интересные факты, которые бы мы сами гуляя по Стамбулу никогда не увидели и не узнали бы. Огромное спасибо за эти эмоции и интересную, грамотную и познавательную подачу информации!

Индивидуальную экскурсию для нашей семьи проводил профессиональный гид Мустафа со стажем работы в туристической отрасли более
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М
Невероятной удачей было найти Хайдара среди огромного разнообразия гидов по городу. Он – безусловный профессионал и, что не менее важно, человек редкой внутренней культуры: открытый, светлый, внимательный и очень чуткий,
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с искренним энтузиазмом и чувством юмора. Гид гиду рознь, и далеко не всегда получается ощутить такое естественное и приятное пространство для диалога и размышлений, которое создает Хайдар.

Отдельной благодарности заслуживает внимание к организационным деталям: все вопросы с билетами, очередями и прочим по ходу экскурсии Хайдар решает абсолютно спокойно, быстро и без малейшей суеты.

Мы будем с радостью рекомендовать Хайдара всем, кто ценит такой бережный подход к знакомству с историей города!

Невероятной удачей было найти Хайдара среди огромного разнообразия гидов по городу. Он – безусловный профессионал и,
Невероятной удачей было найти Хайдара среди огромного разнообразия гидов по городу. Он – безусловный профессионал и,
Невероятной удачей было найти Хайдара среди огромного разнообразия гидов по городу. Он – безусловный профессионал и,
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А
Экскурися была шикарная! Хотим еще раз поблагодарить гида Хайдара за живой, интересный рассказ! на время никто не обращал внимание, гуляли гораздо больше. Мы окунулись в интереснейшую историю, как будто пережили ее сами! Плюс по пути получили ответы на все интересующие нас вопросы. в конце экскурсии нас угостили вкусным турецким кофе. Рекомендуем однозначно. Вы точно останетесь довольны! СПАСИБО!!!
Экскурися была шикарная! Хотим еще раз поблагодарить гида Хайдара за живой, интересный рассказ! на время никто
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С
Экскурсия прошла на одном дыхании, живое общение не заменит ни один путеводитель или аудиогид. Нас сопровождал Хайдар, свободно говорит по русски, отлично владеет материалом и увлекательно рассказывает. Везде провёл нас без очередей, всё интересное на маршруте показал, прокомментировал и помог сделать совместные фото, за что ему огромное спасибо!
Экскурсия прошла на одном дыхании, живое общение не заменит ни один путеводитель или аудиогид. Нас сопровождал
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М
Хочу поблагодарить Ризмана за замечательную экскурсию! Ризман интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы, чувствовалось, что человек прекрасно знает историю и искренне увлечен ей. В день экскурсии нам не повезло
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с погодой, был сильный дождь, из-за чего мне захотелось сделать перерыв, чтобы где-нибудь погреться, – Ризман легко подстроился под мою просьбу и смог быстро скорректировать маршрут нашей экскурсии, чтобы мы смогли получить максимум впечатлений, при этом "не перегорев". Везде, где требовались билеты для посещения, Ризман помогал быстро преодолеть все очереди, благодаря чему мы не теряли время на ожидание. При следующем посещении Стамбула (или других городов Турции) с радостью снова обратилась бы к Ризману

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