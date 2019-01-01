Илья проводит ещё 1 экскурсию

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Стамбул — это не только Султанахмет!

Дружеская авто-экскурсия по неизведанным местам, которая поможет узнать город изнутри

Илья
Илья – Гид из Стамбула
Стамбул сшибает с ног масштабом истории 📖, колоритом — и разнообразием.

Тех, кто уже изучил самый центр, я приглашаю увидеть больше.

Приготовьтесь добраться до новой восхитительной мечети Чамлыджа; оборонительных стен Константинополя; красочного и характерного района Балат.

А по дороге обещаю вам рассказы о жизни мегаполиса и стамбульские советы.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 199€170 за экскурсиюскидка15%

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Стамбул — это не только Султанахмет!
Стамбул — это не только Султанахмет!

Что вас ожидает

Стамбул не из путеводителя
Мой маршрут и авто-формат экскурсии 🧭 позволят нам охватить те интересные точки Стамбула, которые не увидеть, просто прогуливаясь по городу.

  • В азиатской части Стамбула, на высоком холме, вы полюбуетесь белоснежной мечетью Чамлыджа. Открытая в 2019 году, она вмещает до 65 тысяч молящихся. На смотровой площадке у мечети вас ждет панорама и дневного, и вечернего Стамбула, Босфора, Принцевых островов и густозаселенных районов.
  • Следом мы возьмем курс на многовековые стены Константинополя, а по пути заглянем в Балат, старинный район ортодоксальных турков. Сегодня он переживает колоритное возрождение, с его разноцветными домиками и стильными кафе.
  • Еще одна наша цель — загадать желание. Для этого я отвезу вас в крошечную церковь Одного дня. Вы загадаете желание с ключиком, который заберете с собой — когда заветное исполнится, ключик нужно вернуть, чтобы он помог кому-то еще!

Уловить дух Стамбула
Я постараюсь, чтобы вам это удалось. По пути между достопримечательностями 🏛️ увлекательно и понятно расскажу о турецком народе и ярких традициях, о сплетении стольких цивилизаций в древнем городе и удивительных деталях истории 📖. А еще вы, конечно, узнаете о современной жизни Стамбула и получите полезные лайфхаки — куда сходить, чего избегать, что и где попробовать из национальной кухни 🥧.

Кому подойдет экскурсия

  • Путешественникам, которые уже видели ключевые достопримечательности и любят небанальные маршруты
  • Экскурсия также будет удобна семьям с детьми, группам с пожилыми людьми и транзитным путешественникам

Организационные детали

  • Это авто-экскурсия (комфортная 6-местная машина с кондиционером). Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Возможен трансфер из аэропорта и обратно за дополнительную оплату (примерно 30 евро в одну сторону).
  • Обязательных дополнительных расходов нет
Стамбул — это не только Султанахмет!
Стамбул — это не только Султанахмет!
Стамбул — это не только Султанахмет!
Стамбул — это не только Султанахмет!
Стамбул — это не только Султанахмет!
Стамбул — это не только Султанахмет!
Стамбул — это не только Султанахмет!
Стамбул — это не только Султанахмет!
Стамбул — это не только Султанахмет!
Стамбул — это не только Султанахмет!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Всем привет! Я — Илья, профессиональный переводчик. У меня 2 родных языка — русский и турецкий. В Стамбуле живу 12 лет. С радостью познакомлю вас с нашим удивительным городом, раскрою его историю и современную жизнь. До встречи!
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Илья проводит ещё 1 экскурсию

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