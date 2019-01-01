Илья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Стамбул не из путеводителя

Мой маршрут и авто-формат экскурсии 🧭 позволят нам охватить те интересные точки Стамбула, которые не увидеть, просто прогуливаясь по городу.

В азиатской части Стамбула, на высоком холме, вы полюбуетесь белоснежной мечетью Чамлыджа . Открытая в 2019 году, она вмещает до 65 тысяч молящихся. На смотровой площадке у мечети вас ждет панорама и дневного, и вечернего Стамбула, Босфора, Принцевых островов и густозаселенных районов.

. Открытая в 2019 году, она вмещает до 65 тысяч молящихся. На смотровой площадке у мечети вас ждет панорама и дневного, и вечернего Стамбула, Босфора, Принцевых островов и густозаселенных районов. Следом мы возьмем курс на многовековые стены Константинополя , а по пути заглянем в Балат , старинный район ортодоксальных турков. Сегодня он переживает колоритное возрождение, с его разноцветными домиками и стильными кафе.

, а по пути заглянем в , старинный район ортодоксальных турков. Сегодня он переживает колоритное возрождение, с его разноцветными домиками и стильными кафе. Еще одна наша цель — загадать желание. Для этого я отвезу вас в крошечную церковь Одного дня. Вы загадаете желание с ключиком, который заберете с собой — когда заветное исполнится, ключик нужно вернуть, чтобы он помог кому-то еще!

Уловить дух Стамбула

Я постараюсь, чтобы вам это удалось. По пути между достопримечательностями 🏛️ увлекательно и понятно расскажу о турецком народе и ярких традициях, о сплетении стольких цивилизаций в древнем городе и удивительных деталях истории 📖. А еще вы, конечно, узнаете о современной жизни Стамбула и получите полезные лайфхаки — куда сходить, чего избегать, что и где попробовать из национальной кухни 🥧.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже видели ключевые достопримечательности и любят небанальные маршруты

Экскурсия также будет удобна семьям с детьми, группам с пожилыми людьми и транзитным путешественникам

Организационные детали