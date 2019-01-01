Илья проводит ещё 1 экскурсию

Стамбул не из путеводителя Мой маршрут и авто-формат экскурсии 🧭 позволят нам охватить те интересные точки Стамбула, которые не увидеть, просто прогуливаясь по городу.
В азиатской части Стамбула, на высоком холме, вы полюбуетесь белоснежной мечетью Чамлыджа. Открытая в 2019 году, она вмещает до 65 тысяч молящихся. На смотровой площадке у мечети вас ждет панорама и дневного, и вечернего Стамбула, Босфора, Принцевых островов и густозаселенных районов.
Следом мы возьмем курс на многовековые стены Константинополя, а по пути заглянем в Балат, старинный район ортодоксальных турков. Сегодня он переживает колоритное возрождение, с его разноцветными домиками и стильными кафе.
Еще одна наша цель — загадать желание. Для этого я отвезу вас в крошечную церковь Одного дня. Вы загадаете желание с ключиком, который заберете с собой — когда заветное исполнится, ключик нужно вернуть, чтобы он помог кому-то еще!
Уловить дух Стамбула Я постараюсь, чтобы вам это удалось. По пути между достопримечательностями 🏛️ увлекательно и понятно расскажу о турецком народе и ярких традициях, о сплетении стольких цивилизаций в древнем городе и удивительных деталях истории 📖. А еще вы, конечно, узнаете о современной жизни Стамбула и получите полезные лайфхаки — куда сходить, чего избегать, что и где попробовать из национальной кухни 🥧.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые уже видели ключевые достопримечательности и любят небанальные маршруты
Экскурсия также будет удобна семьям с детьми, группам с пожилыми людьми и транзитным путешественникам
Организационные детали
Это авто-экскурсия (комфортная 6-местная машина с кондиционером). Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Возможен трансфер из аэропорта и обратно за дополнительную оплату (примерно 30 евро в одну сторону).
Обязательных дополнительных расходов нет
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Я — Илья, профессиональный переводчик. У меня 2 родных языка — русский и турецкий. В Стамбуле живу 12 лет. С радостью познакомлю вас с нашим удивительным городом, раскрою его историю и современную жизнь. До встречи!