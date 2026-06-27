Экскурсия со вкусом Стамбула Мы начнем с традиционного турецкого завтрака или просто с чашечки вкуснейшего местного кофе. Далее отправимся на поиски более «серьезной» еды. Любителям мяса я помогу найти лучшую шаверму в городе. А если вы предпочитаете рыбу, мы пойдем на рыбный рынок, где вам тут же ее приготовят. Как вариант, можем заглянуть в ресторан и попробовать рыбу в пергаменте, которую готовят на мангале. Или отведать жареную скумбрию в тонком лаваше у легендарного Эммина. После мы отправимся на пароме в очаровательный и вкусный район Кадыкёй. Один из самых колоритных районов азиатской части Стамбула, знаменитый оживленными рынками, извилистыми улицами и яркими домами. Здесь вы сможете попробовать вкуснейшие мясные блюда, шоколадные десерты и лучшее мороженое в городе. А любителей вина ждет дегустация местных напитков! Закрепим сытость панорамой Стамбула. Город знаменит не только потрясающей едой, но и прекрасными видами. Вы убедитесь в этом, поднявшись на холм Пьер Лоти, названный в честь одного моряка и писателя. Я, в свою очередь, не дам вам заскучать и расскажу о Стамбуле времен Османской империи и о жизни современного государства. А также поделюсь ценными рекомендациями местного жителя. Важная информация:

Экскурсию для вас проведу я, или другой гид из нашей команды • Я с удовольствием скорректирую маршрут по вашим пожеланиям.