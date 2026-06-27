Приглашаю в один из лучших гастрономических туров по Стамбулу.
Я познакомлю вас с невероятной турецкой кухней, мы посетим самые лучшие местные рынки и насладимся потрясающими видами города с обзорных высот.
Я познакомлю вас с невероятной турецкой кухней, мы посетим самые лучшие местные рынки и насладимся потрясающими видами города с обзорных высот.
Описание экскурсии
Экскурсия со вкусом Стамбула Мы начнем с традиционного турецкого завтрака или просто с чашечки вкуснейшего местного кофе. Далее отправимся на поиски более «серьезной» еды. Любителям мяса я помогу найти лучшую шаверму в городе. А если вы предпочитаете рыбу, мы пойдем на рыбный рынок, где вам тут же ее приготовят. Как вариант, можем заглянуть в ресторан и попробовать рыбу в пергаменте, которую готовят на мангале. Или отведать жареную скумбрию в тонком лаваше у легендарного Эммина. После мы отправимся на пароме в очаровательный и вкусный район Кадыкёй. Один из самых колоритных районов азиатской части Стамбула, знаменитый оживленными рынками, извилистыми улицами и яркими домами. Здесь вы сможете попробовать вкуснейшие мясные блюда, шоколадные десерты и лучшее мороженое в городе. А любителей вина ждет дегустация местных напитков! Закрепим сытость панорамой Стамбула. Город знаменит не только потрясающей едой, но и прекрасными видами. Вы убедитесь в этом, поднявшись на холм Пьер Лоти, названный в честь одного моряка и писателя. Я, в свою очередь, не дам вам заскучать и расскажу о Стамбуле времен Османской империи и о жизни современного государства. А также поделюсь ценными рекомендациями местного жителя. Важная информация:
Экскурсию для вас проведу я, или другой гид из нашей команды • Я с удовольствием скорректирую маршрут по вашим пожеланиям.
Ежедневно с 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на паромах и трамваях
- Еда и напитки
- Прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начинаем экскурсию в холле вашего отеля
Завершение: Ваш отель, либо другое место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я, или другой гид из нашей команды
- Я с удовольствием скорректирую маршрут по вашим пожеланиям
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Были на экскурсии с Сарой, которая нам очень много всего рассказала о городе и провела по локациям, где мы очень много всего напробовались:). С Сарой очень легко общаться и взрослым и детям (с нами были дети 5 и 13 лет), которым было всё это тоже интересно. Так что всем советуем посетить эту экскурсию, кто любит попробовать в стране национальную кухню.
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С
Спасибо большое Дурии за проведенную экскурсию по кулинарным изыскам Стамбула. Сами бы этих мест не нашли, благодаря экскурсии буквально сразу с самолета окунулись в местную атмосферу и попробовали много вкусного!
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Е
Гастротур безумно понравился. Советую всем в первые дни по приезду. Мы два дня ходили в броуновском движении, отдавали бешенные деньги в кафешках. А оказалось есть много интересных мест, где можно
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Н
Наше знакомство с туром "Стамбульская еда, иди ко мне" проводила Гульнара. Она познакомила нас с историческим эксурсом османской империи. Провела по хитовым местам с вкусной едой, где еда доставляет удовольствие за небольшие деньги. Всем рекомедую туры от Василия!!!
Мы получили огромное удовольствие от общения и погружения в жизнь Стамбула на восточной и западной части.
Мы получили огромное удовольствие от общения и погружения в жизнь Стамбула на восточной и западной части.
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Е
Экскурсия по достопримечательностям с уклоном на вкусную еду. Всё действительно вкусно, в многообразии блюд и кафе попробовали еду с местным колоритом. Большую часть блюд сами бы не догадались попробовать. Здорово, что при этом попутно Дмитрий погружал нас в историю города и дал рекомендации, что ещё посетить, как оптимально добираться.
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S
Прекрасная экскурсия! Дима знает свое дело на отлично! Все локации с едой нам очень понравились! Мы уже пошли по второму кругу! Спасибо огромное!
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Входит в следующие категории Стамбула
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