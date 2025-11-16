Прогуляйтесь по историческому Стамбулу во второй половине дня, когда толпы туристов уже немного рассеялись и вы можете без спешки и суеты рассмотреть достопримечательности. На пути — ключевые места: Голубая мечеть, Цистерна Базилика, Айя-София и площадь Ипподром. И наши рассказы о жизни Стамбула в разные эпохи и его архитектурных шедеврах.

Описание экскурсии

Мечеть Султанахмет 17 века, она же Голубая мечеть. У неё шесть минаретов, а внутри — более 20 тысяч голубых изразцов из Изника.

Цистерна Базилика — подземное водохранилище 6 века. Здесь — 336 мраморных колонн, а у основания каждой — голова Медузы.

Айя-София — она была возведена при Юстиниане и долгое время оставалась главным храмом Византийской империи. За свою историю успела побывать собором, мечетью и музеем.

Площадь Ипподром — центр общественной и спортивной жизни Константинополя. Здесь проходили гонки на колесницах и собрания, а сегодня можно увидеть Египетский обелиск, Змеиную колонну и обелиск Константина.

Вы узнаете:

как назывался Стамбул во времена Римской, Византийской и Османской империй

почему месторасположение города было важно для торговли

как изменилась его судьба после Четвёртого крестового похода

и многое другое

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы — билеты