Прогуляйтесь по историческому Стамбулу во второй половине дня, когда толпы туристов уже немного рассеялись и вы можете без спешки и суеты рассмотреть достопримечательности. На пути — ключевые места: Голубая мечеть, Цистерна Базилика, Айя-София и площадь Ипподром. И наши рассказы о жизни Стамбула в разные эпохи и его архитектурных шедеврах.
Описание экскурсии
Мечеть Султанахмет 17 века, она же Голубая мечеть. У неё шесть минаретов, а внутри — более 20 тысяч голубых изразцов из Изника.
Цистерна Базилика — подземное водохранилище 6 века. Здесь — 336 мраморных колонн, а у основания каждой — голова Медузы.
Айя-София — она была возведена при Юстиниане и долгое время оставалась главным храмом Византийской империи. За свою историю успела побывать собором, мечетью и музеем.
Площадь Ипподром — центр общественной и спортивной жизни Константинополя. Здесь проходили гонки на колесницах и собрания, а сегодня можно увидеть Египетский обелиск, Змеиную колонну и обелиск Константина.
Вы узнаете:
- как назывался Стамбул во времена Римской, Византийской и Османской империй
- почему месторасположение города было важно для торговли
- как изменилась его судьба после Четвёртого крестового похода
- и многое другое
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы — билеты
- Айя-София — €25–28 за чел.
- Цистерна Базилики — €31 за чел.
- Дети до 5 лет посещают эти локации бесплатно
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рушен — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 997 туристов
Я работаю в сфере путешествий с 2001 года. За это время приобрёл опыт работы в разных странах и отраслях. Вместе с командой профессиональных гидов я организую индивидуальные, групповые и VIP-экскурсии по Стамбулу и другим регионам Турции. Мы всегда стараемся сделать каждую экскурсию уникальной, чтобы вы получили максимум впечатлений и знаний о нашей культуре и истории.
Отзывы и рейтинг
5
5
Основано на 1 отзыве
Елена
16 ноя 2025
Посетили с мужем сегодня данную экскурсию. Много чего посетили, многое узнали, материал подан очень грамотно, ненавязчиво и интересно. Узнали, что данная экскурсия проводится впервые, но читая отзывы об экскурсии Рушена
