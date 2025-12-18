Турецкий базар — это яркое и шумное сердце города. Ряды полны красок и ароматов: специи, сухофрукты, чай, сладости. Здесь кипит жизнь — торговцы громко зазывают, предлагают попробовать, шутят и обязательно торгуются. Атмосфера дружелюбная и оживлённая, а сам базар — идеальное место, чтобы окунуться в традиции, приобрести сувениры и насладиться вкусом настоящей Турции.

Описание экскурсии

Сначала — на трамвае отправимся на один из рынков, который приезжает в определённый день недели.

Мы расскажем, как устроены улицы на базаре и что интересного тут можно приобрести

И поможем с переводом, если вы захотите что-то купить. Обязательно берите с собой удобные сумки!

Затем — переместимся из одной страны в другую и окажемся на самобытном арабском базаре.

Вы узнаете об истории самого старого стамбульского района

Поймёте, почему этот арабский рынок стал так популярен среди турков

Сможете приобрести сладости, специи, кофе, сыры и многое другое

А ещё, если захотите, попробуете настоящий арабский или фисташковый кофе с künefe (десерт из сыра, теста и сахарного сиропа) по сирийскому рецепту.

Организационные детали