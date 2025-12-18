Турецкий базар — это яркое и шумное сердце города. Ряды полны красок и ароматов: специи, сухофрукты, чай, сладости. Здесь кипит жизнь — торговцы громко зазывают, предлагают попробовать, шутят и обязательно торгуются.
Атмосфера дружелюбная и оживлённая, а сам базар — идеальное место, чтобы окунуться в традиции, приобрести сувениры и насладиться вкусом настоящей Турции.
Описание экскурсии
Сначала — на трамвае отправимся на один из рынков, который приезжает в определённый день недели.
- Мы расскажем, как устроены улицы на базаре и что интересного тут можно приобрести
- И поможем с переводом, если вы захотите что-то купить. Обязательно берите с собой удобные сумки!
Затем — переместимся из одной страны в другую и окажемся на самобытном арабском базаре.
- Вы узнаете об истории самого старого стамбульского района
- Поймёте, почему этот арабский рынок стал так популярен среди турков
- Сможете приобрести сладости, специи, кофе, сыры и многое другое
А ещё, если захотите, попробуете настоящий арабский или фисташковый кофе с künefe (десерт из сыра, теста и сахарного сиропа) по сирийскому рецепту.
Организационные детали
- Поездки на общественном транспорте (не больше 100 лир) и ваши покупки оплачиваются дополнительно
- С вами будет один из русскоязычных гидов нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке трамвая Laleli
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 29831 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
