Индивидуальная пешеходная экскурсия по базарам Стамбула. Экскурсию проводит местный житель. Узнате где и что покупать, увидите рынки, о которых не пишут в путеводителях.

В сущности, практически весь Стамбул — один сплошной торговый район. Но в некоторых местах это его свойство проявляется с особой интенсивностью.

Вы узнаете, что еще с османских времен, когда город был разделен на кварталы по цеховому признаку, в Стамбуле частично сохраняется традиция компактной продажи товаров одного вида. Скажем, на босфорском склоне галатского холма продают только музыкальные инструменты. В Эминеню есть обширный район, состоящий исключительно из канцелярских магазинов, а в мусульманском Фатихе можно наблюдать картину просто фантасмагорическую: здесь торгуют только свадебными платьями всевозможных цветов и фасонов — ими забиты все витрины на первом, втором и даже третьем этажах.

Я расскажу вам, что туристический Султанахмет, несмотря на обилие привлекательных на вид лавок, не лучшее место для покупок: цены неразумно высоки. А Большой базар — хорошее место для приобретения сувениров, изделий азиатских ремесленников и небольших недорогих ковров, ковровых подушек, сумок и т. д. Покупать большие и дорогие ковры на Большом базаре стоит только несомненным знатокам — остальных облапошат непременно.

Погуляем по улице Истиклал в районе Бейоглу. Это место более европейское: магазины тут вполне цивильного вида, сервис почти как в какой-нибудь Италии.

Я расскажу вам, что настоящие большие рынки действуют по определенным дням недели: в Чаршамбе — по средам (отсюда и название квартала: çarşamba как раз и значит — «среда»), в Кадыкее — по вторникам и воскресеньям и так далее. Открыты они с раннего утра до темноты (точное время зависит от сезона).

Не упустим из внимание и уличные развалы. На самом деле такие базары хороши не только и не столько продуктами. Помимо турецкого текстиля, в который одевается местный небогатый люд, и совершенного барахла типа «настоящих» платков Fendi, здесь продается масса интересных вещей. Например Ортакей (Ortaköy Pazarı, воскресенье) славен развалами старьевщиков и антиквариатом. В благочестивой Чаршамбе (Çarşamba Pazarı, Darussafaka Caddesi, среда) можно купить традиционную одежду и кожаные домашние туфли чувяки.

Рынок за Галатским мостом у площади Эминеню (Eminönü, суббота-воскресенье) завален китайскими игрушками и мобильными телефонами невероятных расцветок и совершенно загадочного происхождения и качества. А на площади Беязит (Beyazit Meydanı, тоже по субботам и воскресеньям) можно купить яблочный табак и контрабандные сирийские шелковые платки, которыми торгуют курды. Один из самых известных городских рынков в Кадыкее (Salı Pazari, Kusdili Sokak, Fenerbahçe, вторник и воскресенье) работает два дня в неделю: по вторникам — как продуктовый (особенно популярны здешние сыры), а по воскресеньям — как блошиный.