Вы узнаете, где и что лучше всего покупать в Стамбуле в зависимости от дней недели

Вы узнаете, где и что лучше всего покупать в Стамбуле в зависимости от дней недели.

Сможете поторговаться на самых интересных рынках города, о которых не упоминают путеводители.

Вам не придется бояться, что вас обсчитают или завысят цену.

Вы сможете посетить рынки Рынок Чаршамба, Кадыкёй, Ортакёй, рынок у площади Эминёню и рынок на площади Беязыт.
Базары Стамбула
Базары Стамбула
Базары Стамбула
Базары Стамбула
Базары Стамбула

Что вы увидите 🤩

  • работающие рынки
  • в зависимости от дня недели
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Индивидуальная пешеходная экскурсия по базарам Стамбула. Экскурсию проводит местный житель. Узнате где и что покупать, увидите рынки, о которых не пишут в путеводителях.
В сущности, практически весь Стамбул — один сплошной торговый район. Но в некоторых местах это его свойство проявляется с особой интенсивностью.
Вы узнаете, что еще с османских времен, когда город был разделен на кварталы по цеховому признаку, в Стамбуле частично сохраняется традиция компактной продажи товаров одного вида. Скажем, на босфорском склоне галатского холма продают только музыкальные инструменты. В Эминеню есть обширный район, состоящий исключительно из канцелярских магазинов, а в мусульманском Фатихе можно наблюдать картину просто фантасмагорическую: здесь торгуют только свадебными платьями всевозможных цветов и фасонов — ими забиты все витрины на первом, втором и даже третьем этажах.
Я расскажу вам, что туристический Султанахмет, несмотря на обилие привлекательных на вид лавок, не лучшее место для покупок: цены неразумно высоки. А Большой базар — хорошее место для приобретения сувениров, изделий азиатских ремесленников и небольших недорогих ковров, ковровых подушек, сумок и т. д. Покупать большие и дорогие ковры на Большом базаре стоит только несомненным знатокам — остальных облапошат непременно.
Погуляем по улице Истиклал в районе Бейоглу. Это место более европейское: магазины тут вполне цивильного вида, сервис почти как в какой-нибудь Италии.
Я расскажу вам, что настоящие большие рынки действуют по определенным дням недели: в Чаршамбе — по средам (отсюда и название квартала: çarşamba как раз и значит — «среда»), в Кадыкее — по вторникам и воскресеньям и так далее. Открыты они с раннего утра до темноты (точное время зависит от сезона).
Не упустим из внимание и уличные развалы. На самом деле такие базары хороши не только и не столько продуктами. Помимо турецкого текстиля, в который одевается местный небогатый люд, и совершенного барахла типа «настоящих» платков Fendi, здесь продается масса интересных вещей. Например Ортакей (Ortaköy Pazarı, воскресенье) славен развалами старьевщиков и антиквариатом. В благочестивой Чаршамбе (Çarşamba Pazarı, Darussafaka Caddesi, среда) можно купить традиционную одежду и кожаные домашние туфли чувяки.
Рынок за Галатским мостом у площади Эминеню (Eminönü, суббота-воскресенье) завален китайскими игрушками и мобильными телефонами невероятных расцветок и совершенно загадочного происхождения и качества. А на площади Беязит (Beyazit Meydanı, тоже по субботам и воскресеньям) можно купить яблочный табак и контрабандные сирийские шелковые платки, которыми торгуют курды. Один из самых известных городских рынков в Кадыкее (Salı Pazari, Kusdili Sokak, Fenerbahçe, вторник и воскресенье) работает два дня в неделю: по вторникам — как продуктовый (особенно популярны здешние сыры), а по воскресеньям — как блошиный.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Встреча в отеле
  • Услуги гида
Что не входит?
  • Транспортные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель
Завершение: ваш отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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