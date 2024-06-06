Экскурсии по рынкам Стамбула

Найдено 13 экскурсий в категории «Рынки» в Стамбуле, цены от €39, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«А во время обеда и посещения колоритных рынков я расскажу о турецкой кухне, давних традициях и современной жизни города»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
«Вы посетите один из самых колоритных районов азиатской части Стамбула — Кадыкёй, знаменитый оживленными рынками, извилистыми улицами и яркими домами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
160 за всё до 4 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
«Стамбул невозможно представить без рынков, наполненных шумом бойкой торговли и ароматами пряностей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите дома, которые хозяева отказались продать под снос при расширении рынка, подниметесь на крышу одного из них и оцените Гранд-базар сверху»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
«А еще вы узнаете, почему именно рядом с рыбным рынком так много турецких ресторанов-мейхане, куда светские стамбульцы приходят пропустить бокальчик ракы и поговорить за жизнь»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10090 за всё до 2 чел.
Чарующий Стамбул с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
189 отзывов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
«Египетский базар — вам надолго запомнится этот колоритный восточный рынок с терпким ароматом приправ, специй и сладостей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320240 за всё до 8 чел.
Роскошь и краски Стамбула
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
9 отзывов
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
«А завершится прогулка на Египетском рынке — втором по размеру после стамбульского Гранд-базара»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:30
109104 за всё до 2 чел.
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
151 отзыв
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
«Вы пройдете по его главной улице и услышите историю древнейшего рынка Константинополя»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
110 за всё до 3 чел.
Что скрывает Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Что скрывает Стамбул
Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день
«Вы посетите колоритный рынок в Кадыкее, где продают свежую рыбу, фрукты, турецкую пиццу и фаршированные мидии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое
Начало: На вокзале Сиркеджи
«День на Рынке специй станет приключением, которое даст пищу для всех пяти чувств»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Стамбул: тайны восточных базаров
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Стамбул: тайны восточных базаров
Посетить два главных рынка города, пройти по ним нетуристическими тропами и узнать их историю
Начало: По договорённости
«Опоясанную колонну — или Чемберлиташ, она хранит тайны форума Константина Великого и шумного рынка тех времен»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
143115 за всё до 4 чел.
Вдохновляющий Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
«Египетский базар — вы погрузитесь в колоритный мир настоящего восточного рынка, изобилующего пряными специями и ароматными чаями»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
    Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
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    у экскурсовода хорошее чувство юмора. Большой плюс - это наушники, благодаря которым каждый участник слышит рассказ экскурсовода. Нам очень подробно объяснили, где будет сбор группы и как найти гида. Гид подсказывал где и как сделать красивые фотографии, помогал всем участникам сделать фото. Нам очень понравилось, всем советуем.

  • А
    Алина
    2 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Адэм гид супер!!!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Спасибо большое за экскурсию и за советы. Всё очень понравилось!
  • I
    Inna
    28 мая 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
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    всякий случай небольшая напоминалочка для других гостей: с собой на экскурсию не забудьте взять наличными несколько сотен лир для оплаты сопутствующих расходов. Чтобы не оказалось сюрпризов. Об этом имеется предупреждение при бронировании, но я делала бронь заранее и просто забыла об этом нюансе) Ну а вообще - здорово, рекомендуем)

  • A
    Aliaksei
    26 мая 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    это реально уровень 2 после всем известных Топкапэ-Долмабахче-Галата. Гид Ангелина рассказала много интересных и неожиданных деталей, провела по местам в которые просто так даже и не зайдёшь.
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
    Экскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсия прошла на одном дыхании! Все понравилось. Постели интересные места, сделаны замечательные фотографии и очень вкусно поужинали!
    Экскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсияЭкскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсияЭкскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсияЭкскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсияЭкскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсияЭкскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсияЭкскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсияЭкскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсияЭкскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсияЭкскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсия
  • V
    Vera
    16 мая 2024
    Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
    Прекрасный гид Юджин. Узнали Стамбул за 8 часов❤️ прекрасно знает историю, очень интересно рассказывает. Рекомендую
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
    Кристина, огромное спасибо за время, проведенное со мной. Я, как с давней подругой по Стамбулу погуляла. А хаммам какой!!! Словами
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    не передать. Мне после десятидневного похода под рюкзаком и палаткой по Северному Кипру, он был жизненно необходим! А какой кофе чудесный! Вы показали мне такие топовые местечки, куда я точно бы сама не заглянула. Стрит-фуд Стамбула - это отдельная песня. Да, кушать надо только в проверенных местах, о которых вам и расскажет Кристина. Прогулка с Кристиной - это не экскурсия в классическом понимании. Это история о другом. Это о чувствах, очущениях, ароматах! И да, пусть это совмем маленькое, но все-таки погружение в атмосферу Стамбула глазами человека влюбленного в этот город.

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
    Все было отлично. Мы довольны что пошли на эту экскурсию, гид организовал все в соответствии с нашими просьбами. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Рынки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
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  1. Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
  2. Гастрономическое путешествие по Стамбулу
  3. Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
  4. По крышам и трущобам Стамбула
  5. Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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