1 чел.
По популярности
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«А во время обеда и посещения колоритных рынков я расскажу о турецкой кухне, давних традициях и современной жизни города»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
«Вы посетите один из самых колоритных районов азиатской части Стамбула — Кадыкёй, знаменитый оживленными рынками, извилистыми улицами и яркими домами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
«Стамбул невозможно представить без рынков, наполненных шумом бойкой торговли и ароматами пряностей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите дома, которые хозяева отказались продать под снос при расширении рынка, подниметесь на крышу одного из них и оцените Гранд-базар сверху»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
«А еще вы узнаете, почему именно рядом с рыбным рынком так много турецких ресторанов-мейхане, куда светские стамбульцы приходят пропустить бокальчик ракы и поговорить за жизнь»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
100€90 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
«Египетский базар — вам надолго запомнится этот колоритный восточный рынок с терпким ароматом приправ, специй и сладостей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320€240 за всё до 8 чел.
Билеты
4 часа
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
«А завершится прогулка на Египетском рынке — втором по размеру после стамбульского Гранд-базара»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:30
109€104 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
«Вы пройдете по его главной улице и услышите историю древнейшего рынка Константинополя»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Что скрывает Стамбул
Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день
«Вы посетите колоритный рынок в Кадыкее, где продают свежую рыбу, фрукты, турецкую пиццу и фаршированные мидии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое
Начало: На вокзале Сиркеджи
«День на Рынке специй станет приключением, которое даст пищу для всех пяти чувств»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Стамбул: тайны восточных базаров
Посетить два главных рынка города, пройти по ним нетуристическими тропами и узнать их историю
Начало: По договорённости
«Опоясанную колонну — или Чемберлиташ, она хранит тайны форума Константина Великого и шумного рынка тех времен»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
143€115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
«Египетский базар — вы погрузитесь в колоритный мир настоящего восточного рынка, изобилующего пряными специями и ароматными чаями»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июня 2024Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
- SSvetlana4 июня 2024Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
- ААлина2 июня 2024Адэм гид супер!!!
- ЕЕлена1 июня 2024Спасибо большое за экскурсию и за советы. Всё очень понравилось!
- IInna28 мая 2024Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
- AAliaksei26 мая 2024это реально уровень 2 после всем известных Топкапэ-Долмабахче-Галата. Гид Ангелина рассказала много интересных и неожиданных деталей, провела по местам в которые просто так даже и не зайдёшь.
- ААнна23 мая 2024Экскурсия прошла великолепно. Амар, очень образованный гид, с ним было интересно и комфортно 🙏🏻Благодарим. Вся экскурсия прошла на одном дыхании! Все понравилось. Постели интересные места, сделаны замечательные фотографии и очень вкусно поужинали!
- VVera16 мая 2024Прекрасный гид Юджин. Узнали Стамбул за 8 часов❤️ прекрасно знает историю, очень интересно рассказывает. Рекомендую
- ООльга13 мая 2024Кристина, огромное спасибо за время, проведенное со мной. Я, как с давней подругой по Стамбулу погуляла. А хаммам какой!!! Словами
- ММария12 мая 2024Все было отлично. Мы довольны что пошли на эту экскурсию, гид организовал все в соответствии с нашими просьбами. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Рынки»
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