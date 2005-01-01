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Трансфер из Сабиха Гёкчен в исторический центр города

5
1 отзыв
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Трансфер из Сабиха Гёкчен в исторический центр города
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €45 за экскурсию

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Трансфер из Сабиха Гёкчен в исторический центр города
Трансфер из Сабиха Гёкчен в исторический центр города
Индивидуальный трансфер из аэропорта Сабиха Гёкчен в исторический центр города на комфортабельном транспорте
Что входит
  • Услуги водителя и транспорт до 5 человек
Что не входит
  • Более 5 гостей оплачивают по 5 евро дополнительно
Начало
🚩 Аэропорт
Место завершения
🏁 Ваш отель
Трансфер из Сабиха Гёкчен в исторический центр города
Трансфер из Сабиха Гёкчен в исторический центр города
Трансфер из Сабиха Гёкчен в исторический центр города
Трансфер из Сабиха Гёкчен в исторический центр города

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
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1 отзыв оставили туристы

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