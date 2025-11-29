Вас ждет увлекательное путешествие по Босфору на комфортабельной яхте с дружелюбной командой.
Маршрут включает панорамные виды на исторические достопримечательности, такие как крепость Румели Хисары, дворец Бейлербейи, Девичья башня и дворец Долмабахче.
Описание круиза
Почему стоит выбрать нас?
- Мы назначаем встречу в районах Бебек или Арнавуткёй в согласованное время; место встречи выбрано с учетом удобства его обнаружения;
- Для наших морских путешествий мы выбираем наиболее комфортабельные судна;
На борту нашей просторной и уютной яхты вас встретит приветливая команда во главе с капитаном. Путешествие со своей музыкой и турецкими угощениями Начинается наше увлекательное путешествие по Босфору! В пути мы увидим такие достопримечательности как:.
- Крепость Румели Хисары;
- Дворец Бейлербейи;
- Девичья башня;
- Дворец Долмабахче — это лишь малая часть архитектурных сокровищ. Во время круиза мы угостим вас чаем, кофе, турецкими сладостями и печеньем. Вы также можете взять с собой любимые закуски. Невозможно представить прогулку на яхте без музыки. Подключите свой телефон через Bluetooth и наслаждайтесь любимыми композициями. Фото на память в секретных местах Одной из самых ценных частей нашего тура, безусловно, являются моменты, когда мы делаем множество снимков. Мы запечатлим вас на фоне захватывающей дух красоты Босфора. В ходе плавания мы делаем остановки в эксклюзивных местах, известных только нам, где получаются потрясающие фотографии. Примерно через два часа наше плавание завершится в точке отправления.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфор
- Крепость Румели Хисары
- Дворец Бейлербейи
- Девичья башня
- Дворец Долмабахче
Что включено
- Чай, кофе и закуски на яхте
- Обслуживание на яхте
Что не входит в цену
- Трансфер от / до места встречи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Турция, Стамбул, район Бешикташ, махалле Арнавуткёй, улица Бебек Арнавуткёй, 34/1
Завершение: Паромный причал Бешикташ Арнавуткёй
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
