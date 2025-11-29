Мои заказы

Круиз на закате по Босфору на роскошной яхте (с напитками и закусками)

Круиз на закате по Босфору на роскошной яхте
Вас ждет увлекательное путешествие по Босфору на комфортабельной яхте с дружелюбной командой.

Маршрут включает панорамные виды на исторические достопримечательности, такие как крепость Румели Хисары, дворец Бейлербейи, Девичья башня и дворец Долмабахче.

Во
время круиза предлагаются чай, кофе, турецкие сладости и печенье, также можно принести свои закуски. Доступно подключение Bluetooth для прослушивания любимой музыки. Запечатлите на память эти виды на фоне Босфора, включая эксклюзивные места для потрясающих кадров.

Описание круиза

Почему стоит выбрать нас?
  • Мы назначаем встречу в районах Бебек или Арнавуткёй в согласованное время; место встречи выбрано с учетом удобства его обнаружения;
  • Для наших морских путешествий мы выбираем наиболее комфортабельные судна;
На борту нашей просторной и уютной яхты вас встретит приветливая команда во главе с капитаном. Путешествие со своей музыкой и турецкими угощениями Начинается наше увлекательное путешествие по Босфору! В пути мы увидим такие достопримечательности как:.
• На борту нашей просторной и уютной яхты вас встретит приветливая команда во главе с капитаном. Путешествие со своей музыкой и турецкими угощениями Начинается наше увлекательное путешествие по Босфору! В пути мы увидим такие достопримечательности как:
  • Крепость Румели Хисары;
  • Дворец Бейлербейи;
  • Девичья башня;
  • Дворец Долмабахче — это лишь малая часть архитектурных сокровищ. Во время круиза мы угостим вас чаем, кофе, турецкими сладостями и печеньем. Вы также можете взять с собой любимые закуски. Невозможно представить прогулку на яхте без музыки. Подключите свой телефон через Bluetooth и наслаждайтесь любимыми композициями. Фото на память в секретных местах Одной из самых ценных частей нашего тура, безусловно, являются моменты, когда мы делаем множество снимков. Мы запечатлим вас на фоне захватывающей дух красоты Босфора. В ходе плавания мы делаем остановки в эксклюзивных местах, известных только нам, где получаются потрясающие фотографии. Примерно через два часа наше плавание завершится в точке отправления.

Ежедневно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Босфор
  • Крепость Румели Хисары
  • Дворец Бейлербейи
  • Девичья башня
  • Дворец Долмабахче
Что включено
  • Чай, кофе и закуски на яхте
  • Обслуживание на яхте
Что не входит в цену
  • Трансфер от / до места встречи
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Турция, Стамбул, район Бешикташ, махалле Арнавуткёй, улица Бебек Арнавуткёй, 34/1
Завершение: Паромный причал Бешикташ Арнавуткёй
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

