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Роскошный дворец Долмабахче, изящная мечеть Сулеймание и таинственное подземное водохранилище

Yana
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Yana – экскурсионное агентство
На авто-пешеходной экскурсии вы посетите три достопримечательности города и раскроете его историю с новой стороны.

Дворец Долмабахче поразит вас богатым интерьером.

Мечеть Сулеймание раскроет технические секреты великого архитектора.

А в Цистерне Базилике вы полюбуетесь гладью вод и попробуете заглянуть в глаза Медузы Горгоны.
45 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4.5 часов
До 25 человек
Встреча у вашего отеля в Старом Городе
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула

Что вас ожидает

Европейский стиль в Стамбуле
Мы посетим дворец Долмабахче, интерьеры которого поражают великолепием. Вы подниметесь по Хрустальной лестнице, рассмотрите роскошную люстру из богемского стекла в Церемониальном зале, удивитесь убранству Зала послов. Узнаете о строительстве дворца и всего комплексе. А еще услышите об Ататюрке, жившем и умершем здесь.

Творение архитектора Синана
Далее мы осмотрим мечеть Сулеймание — самую большую в Стамбуле. Она пережила 89 землетрясений — мы расскажем, какие технологии и особенности конструкции помогли ей выстоять на протяжении почти 5 сотен лет. Обязательно поговорим об известной истории любви Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы — и побываем во дворе мечети, где они захоронены.

Подземный дворец
После мы отправимся в Цистерну Базилику — подземное водохранилище пресной воды времен Византийской империи. Многие годы здесь спасались жители при осаде — вы узнаете, как еще использовалось водохранилище и когда стало музеем под названием «Йеребатан Сарай». Прогуляетесь по мрачным коридорам, полюбуетесь подсвеченными колоннами и отражением воды. Отыщете «бассейн желаний» и проведете особый обряд у «Колонны слез». А еще попытаетесь разгадать тайну Медузы Горгоны и заглянуть ей в глаза.

Организационные детали

  • В стоимость включены входные билеты, трансфер
  • Возможна доплата за трансфер, если ваш отель находится за пределами исторического центра (подробности уточняйте в переписке)
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула
Три сокровища Стамбула

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Старом Городе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Yana
Yana
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 декабря 2019
Всем добрый день, очень понравилась гид Наиля, интересно рассказывает, приятна в общении. Мы брали экскурсию из-за посещения дворца Долмабахче- оправдал ожидания! Так же удобно, что есть автобус, так как расстояния для передвижения большие, индивидуальная экскурсия требовала бы такси или общественного транспорта, что не очень удобно если вас четверо.
В экскурсии заявлена группа до 15 человек, в итоге 23, это приводит к сложности сбора людей до экскурсии - по отелям, после свободного времени, потере времени. Удивительно, что рядом с основным зданием Долмабахче стоит художественный музей, тот же музейный комплекс, в котором 23 полотна Айвазовского, интерьер шикарный, сопоставим с дворцовым, никто о нем не говорит, не предлагает посетить, прикоснуться к нашему русском маринисту, да и в целом картинная галерея интересная

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