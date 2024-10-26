На авто-пешеходной экскурсии вы посетите две достопримечательности города и раскроете его историю с новой стороны. Дворец Долмабахче поразит вас богатым интерьером. А мечеть Сулеймание раскроет технические секреты великого архитектора.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Европейский стиль в Стамбуле

Мы посетим дворец Долмабахче, интерьеры которого поражают великолепием. Вы подниметесь по Хрустальной лестнице, рассмотрите роскошную люстру из богемского стекла в Церемониальном зале, удивитесь убранству Зала послов. Узнаете о строительстве дворца и всего комплексе. А еще услышите об Ататюрке, жившем и умершем здесь.

Творение архитектора Синана

Далее мы осмотрим мечеть Сулеймание — самую большую в Стамбуле. Она пережила 89 землетрясений — мы расскажем, какие технологии и особенности конструкции помогли ей выстоять на протяжении почти 5 сотен лет. Обязательно поговорим об известной истории любви Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы — и побываем во дворе мечети, где они захоронены.

Организационные детали