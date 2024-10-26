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Два сокровища Стамбула

Роскошный дворец Долмабахче и изящная мечеть Сулеймание
На авто-пешеходной экскурсии вы посетите две достопримечательности города и раскроете его историю с новой стороны. Дворец Долмабахче поразит вас богатым интерьером. А мечеть Сулеймание раскроет технические секреты великого архитектора.
4.5
14 отзывов
Два сокровища Стамбула
Два сокровища Стамбула
Два сокровища Стамбула

Описание экскурсии

Европейский стиль в Стамбуле

Мы посетим дворец Долмабахче, интерьеры которого поражают великолепием. Вы подниметесь по Хрустальной лестнице, рассмотрите роскошную люстру из богемского стекла в Церемониальном зале, удивитесь убранству Зала послов. Узнаете о строительстве дворца и всего комплексе. А еще услышите об Ататюрке, жившем и умершем здесь.

Творение архитектора Синана

Далее мы осмотрим мечеть Сулеймание — самую большую в Стамбуле. Она пережила 89 землетрясений — мы расскажем, какие технологии и особенности конструкции помогли ей выстоять на протяжении почти 5 сотен лет. Обязательно поговорим об известной истории любви Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы — и побываем во дворе мечети, где они захоронены.

Организационные детали

  • В стоимость включены входные билеты, трансфер
  • Возможна доплата за трансфер, если ваш отель находится за пределами исторического центра (подробности уточняйте в переписке)

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Старом Городе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4465 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Нашли эту экскурсию здесь. Понравилось, что вход в дворец Долмабахче включён в стоимость, соответственно, цена за экскурсию одна из самых адекватных, что мы сумели найти.
Трансфер привёз к месту сбора, нас
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в тот день было около 30 человек.
На экскурсии нам предоставлялись беспроводные наушники, благодаря которым гида всегда было хорошо слышно.
Спасибо большое гиду Нелли за интересную и информативную экскурсию и развёрнутые ответы на наши вопросы.
После экскурсии нас доставили до отеля. Спасибо Руслану, ответственному за сбор и передвижение туристов как за качественно выполненную работу, так и за отличное чувство юмора)

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А
Были 29.12 20г. Огромное спасибо и организаторам и гиду Нелли. Замучили организаторов вопросами еще до экскурсии- на все вопросы отвечали моментально и предельно ясно. Гид Нелли просто замечательная! Очень интересно
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рассказывала, всё четко и понятно, рассказ был увлекательным. Не умолакала ни на секунду, у нашей группы было много вопросов не по теме- на всё ответила и разложила по полочкам. На следующий день общались с людьми из других подобных экскурсий- как оказалось им не рассказали и половины того, что было дано нам. Отдельным плюсом можно выделить наушники на экскурсии- в связи с пандемией из за масок некоторых экскурсоводов не разборчиво слышно, даже если им приходится громко говорить- система с микрофоном и наушниками полностью ищбавила от этой проблемы. Экскурсию всем советую!

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Л
Спасибо замечательному гиду Наиле за содержательную экскурсию. За компетентность, коммуникабельность и дружелюбие. Спасибо водителю автобуса за водительское мастерство. Проехать быстро и без эксцессов по улицам старого города, забитых машинами не каждому дано. Экскурсия в Сулейман е и Долмабахче оставила только приятные воспоминания и желание посетить Стамбул еще. Спасибо организаторам за пунктуальность, за логистику.
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N
Всем добрый день, очень понравилась гид Наиля, интересно рассказывает, приятна в общении. Мы брали экскурсию из-за посещения дворца Долмабахче- оправдал ожидания! Так же удобно, что есть автобус, так как расстояния
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для передвижения большие, индивидуальная экскурсия требовала бы такси или общественного транспорта, что не очень удобно если вас четверо.
В экскурсии заявлена группа до 15 человек, в итоге 23, это приводит к сложности сбора людей до экскурсии - по отелям, после свободного времени, потере времени. Удивительно, что рядом с основным зданием Долмабахче стоит художественный музей, тот же музейный комплекс, в котором 23 полотна Айвазовского, интерьер шикарный, сопоставим с дворцовым, никто о нем не говорит, не предлагает посетить, прикоснуться к нашему русском маринисту, да и в целом картинная галерея интересная

Яна
Яна
Ответ организатора:
Добрый день!
Так как наша команда работает не только с данным сайтом, у нас есть другие туристы тоже. На Трипстере указано
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15 свободных мест для туристов только с данного сайта. Но мы изменим количество на 25, чтобы отразить актуальную информацию о размере группы. Спасибо за замечание.
Сборы туристов из отелей никак не влияет на качество самой экскурсии, как Вы и сами это заметили))

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Наталья
Очень довольны экскурсией. Дворец великолепен. Очень интересно рассказывал гид. Посмотрели гарем, самый большой и шикарный зал с огромной люстрой. Мечеть Сулеймана, чудесная акустика, вид. Гробницы султана и его любимой жены. В общем, впечатлений много. Жаль, что не попали в цистерну(из-за пандемии закрыта) Большое спасибо!
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Ирина
Очень информативная, хорошо организованная экскурсия, автобус пришёл вовремя, гид очень хорошо говорит по-русски, много информации, лёгкая и интересная подача, советуем всем, кто приехал в Стамбул не только вкусно поесть, но и узнать и увидеть что-то новое для себя
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