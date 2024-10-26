На авто-пешеходной экскурсии вы посетите две достопримечательности города и раскроете его историю с новой стороны. Дворец Долмабахче поразит вас богатым интерьером. А мечеть Сулеймание раскроет технические секреты великого архитектора.
Описание экскурсии
Европейский стиль в Стамбуле
Мы посетим дворец Долмабахче, интерьеры которого поражают великолепием. Вы подниметесь по Хрустальной лестнице, рассмотрите роскошную люстру из богемского стекла в Церемониальном зале, удивитесь убранству Зала послов. Узнаете о строительстве дворца и всего комплексе. А еще услышите об Ататюрке, жившем и умершем здесь.
Творение архитектора Синана
Далее мы осмотрим мечеть Сулеймание — самую большую в Стамбуле. Она пережила 89 землетрясений — мы расскажем, какие технологии и особенности конструкции помогли ей выстоять на протяжении почти 5 сотен лет. Обязательно поговорим об известной истории любви Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы — и побываем во дворе мечети, где они захоронены.
Организационные детали
- В стоимость включены входные билеты, трансфер
- Возможна доплата за трансфер, если ваш отель находится за пределами исторического центра (подробности уточняйте в переписке)
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Старом Городе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4465 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нашли эту экскурсию здесь. Понравилось, что вход в дворец Долмабахче включён в стоимость, соответственно, цена за экскурсию одна из самых адекватных, что мы сумели найти.
Трансфер привёз к месту сбора, нас
Трансфер привёз к месту сбора, нас
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А
Были 29.12 20г. Огромное спасибо и организаторам и гиду Нелли. Замучили организаторов вопросами еще до экскурсии- на все вопросы отвечали моментально и предельно ясно. Гид Нелли просто замечательная! Очень интересно
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Л
Спасибо замечательному гиду Наиле за содержательную экскурсию. За компетентность, коммуникабельность и дружелюбие. Спасибо водителю автобуса за водительское мастерство. Проехать быстро и без эксцессов по улицам старого города, забитых машинами не каждому дано. Экскурсия в Сулейман е и Долмабахче оставила только приятные воспоминания и желание посетить Стамбул еще. Спасибо организаторам за пунктуальность, за логистику.
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N
Всем добрый день, очень понравилась гид Наиля, интересно рассказывает, приятна в общении. Мы брали экскурсию из-за посещения дворца Долмабахче- оправдал ожидания! Так же удобно, что есть автобус, так как расстояния
Яна
Ответ организатора:
Добрый день!
Так как наша команда работает не только с данным сайтом, у нас есть другие туристы тоже. На Трипстере указано
Так как наша команда работает не только с данным сайтом, у нас есть другие туристы тоже. На Трипстере указано
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Очень довольны экскурсией. Дворец великолепен. Очень интересно рассказывал гид. Посмотрели гарем, самый большой и шикарный зал с огромной люстрой. Мечеть Сулеймана, чудесная акустика, вид. Гробницы султана и его любимой жены. В общем, впечатлений много. Жаль, что не попали в цистерну(из-за пандемии закрыта) Большое спасибо!
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Очень информативная, хорошо организованная экскурсия, автобус пришёл вовремя, гид очень хорошо говорит по-русски, много информации, лёгкая и интересная подача, советуем всем, кто приехал в Стамбул не только вкусно поесть, но и узнать и увидеть что-то новое для себя
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