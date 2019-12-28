Что вас ожидает

Европейский стиль в Стамбуле

Мы посетим дворец Долмабахче, интерьеры которого поражают великолепием. Вы подниметесь по Хрустальной лестнице, рассмотрите роскошную люстру из богемского стекла в Церемониальном зале, удивитесь убранству Зала послов. Узнаете о строительстве дворца и всего комплексе. А еще услышите об Ататюрке, жившем и умершем здесь.

Творение архитектора Синана

Далее мы осмотрим мечеть Сулеймание — самую большую в Стамбуле. Она пережила 89 землетрясений — мы расскажем, какие технологии и особенности конструкции помогли ей выстоять на протяжении почти 5 сотен лет. Обязательно поговорим об известной истории любви Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы — и побываем во дворе мечети, где они захоронены.

Подземный дворец

После мы отправимся в Цистерну Базилику — подземное водохранилище пресной воды времен Византийской империи. Многие годы здесь спасались жители при осаде — вы узнаете, как еще использовалось водохранилище и когда стало музеем под названием «Йеребатан Сарай». Прогуляетесь по мрачным коридорам, полюбуетесь подсвеченными колоннами и отражением воды. Отыщете «бассейн желаний» и проведете особый обряд у «Колонны слез». А еще попытаетесь разгадать тайну Медузы Горгоны и заглянуть ей в глаза.