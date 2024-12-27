Центр Стамбула за 2 часа без доплат

Познакомиться с городом и увидеть знаковые достопримечательности на экскурсии с историком
Вы полюбуетесь мечетями, узнаете историю площадей и услышите о могущественных империях. Как наяву увидите события, которые происходили здесь много веков назад.

Подниметесь на панорамную террасу, где сделаете классные фото с видом на город и кружащими вокруг чайками. А в завершение программы мы поделимся с вами рекомендациями, чем ещё можно заняться в Стамбуле.
5
2 отзыва
Центр Стамбула за 2 часа без доплат
Центр Стамбула за 2 часа без доплат
Центр Стамбула за 2 часа без доплат
Ближайшие даты:
22
фев23
фев24
фев25
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фев28
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Площадь Ипподром

Среди колонн, дошедших со времён могущественных римских императоров, вы услышите о событиях, которые происходили на этой площади. Поговорим о будоражащем кровь восстании и о его последствиях.

Немецкий фонтан

Вы узнаете о символе дружбы османских султанов с Германией и об истории возникновения Восточного экспресса.

Двор Голубой мечети

Подробно рассмотрим главную визитную карточку Стамбула. Вы заглянете в её красивый внутренний двор и услышите о возникновении Османской империи, об архитектуре и главных принципах строения мечетей.

Площадь Султанахмет

В самом сердце города вы насладитесь великолепными видами на исторические сооружения. С нашей помощью представите очертания древнего города Константинополя с его дворцами, воротами, дорогами и водохранилищами.

Собор Святой Софии

Вы погрузитесь в детали строительства Святой Софии и раскроете для себя тайны, сокрытые в её стенах и планировке. Мы расскажем вам историю создания величайшего храма и всё, что происходило с ним на протяжении веков до сегодняшнего дня.

Панорамная терраса

В завершение экскурсии поднимемся на террасу, с которой открывается завораживающий вид на город. Вы сделаете классные фотографии и по желанию покормите стамбульских чаек.

Организационные детали

  • Экскурсия включает в себя только внешний осмотр достопримечательностей, без входа в музеи и дополнительных затрат
  • Экскурсию для вас проведу я или мой муж Мурат (профессиональный гид, историк и искусствовед)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
27 дек 2024
Наталья умудрилась покорить и взрослых и детей! Большое спасибо! Волшебно и очень правильно спланировано! У нас было только 2 часа и мы их максимально круто провели!
V
24 окт 2024
Отличная экскурсия. Замечательные расказчики Наталья и Мурат, глубоко знающие историю и очень интересно донесли её до нас. Экскурсия прошла в тёплой, дружеской беседе, время пролетело совершенно незаметно. Но сколько много
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всего интересного мы узнали за такое короткое время. Нам очень повезло, что в наш первый прилёт в Стамбул, наша первая в нём экскурсия состоялась именно с этими гидами. В следующий раз хочется продолжить знакомство со Стамбулом именно с ними.
Рекомендуем всем и Наталью, и Мурата. Просто уверены, что эти гиды понравятся не только нам.

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