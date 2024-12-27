Вы полюбуетесь мечетями, узнаете историю площадей и услышите о могущественных империях. Как наяву увидите события, которые происходили здесь много веков назад. Подниметесь на панорамную террасу, где сделаете классные фото с видом на город и кружащими вокруг чайками. А в завершение программы мы поделимся с вами рекомендациями, чем ещё можно заняться в Стамбуле.

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Наталия и Мурат Ваш представитель в Стамбуле

Описание экскурсии

Площадь Ипподром

Среди колонн, дошедших со времён могущественных римских императоров, вы услышите о событиях, которые происходили на этой площади. Поговорим о будоражащем кровь восстании и о его последствиях.

Немецкий фонтан

Вы узнаете о символе дружбы османских султанов с Германией и об истории возникновения Восточного экспресса.

Двор Голубой мечети

Подробно рассмотрим главную визитную карточку Стамбула. Вы заглянете в её красивый внутренний двор и услышите о возникновении Османской империи, об архитектуре и главных принципах строения мечетей.

Площадь Султанахмет

В самом сердце города вы насладитесь великолепными видами на исторические сооружения. С нашей помощью представите очертания древнего города Константинополя с его дворцами, воротами, дорогами и водохранилищами.

Собор Святой Софии

Вы погрузитесь в детали строительства Святой Софии и раскроете для себя тайны, сокрытые в её стенах и планировке. Мы расскажем вам историю создания величайшего храма и всё, что происходило с ним на протяжении веков до сегодняшнего дня.

Панорамная терраса

В завершение экскурсии поднимемся на террасу, с которой открывается завораживающий вид на город. Вы сделаете классные фотографии и по желанию покормите стамбульских чаек.

Организационные детали