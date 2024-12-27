Подниметесь на панорамную террасу, где сделаете классные фото с видом на город и кружащими вокруг чайками. А в завершение программы мы поделимся с вами рекомендациями, чем ещё можно заняться в Стамбуле.
Описание экскурсии
Площадь Ипподром
Среди колонн, дошедших со времён могущественных римских императоров, вы услышите о событиях, которые происходили на этой площади. Поговорим о будоражащем кровь восстании и о его последствиях.
Немецкий фонтан
Вы узнаете о символе дружбы османских султанов с Германией и об истории возникновения Восточного экспресса.
Двор Голубой мечети
Подробно рассмотрим главную визитную карточку Стамбула. Вы заглянете в её красивый внутренний двор и услышите о возникновении Османской империи, об архитектуре и главных принципах строения мечетей.
Площадь Султанахмет
В самом сердце города вы насладитесь великолепными видами на исторические сооружения. С нашей помощью представите очертания древнего города Константинополя с его дворцами, воротами, дорогами и водохранилищами.
Собор Святой Софии
Вы погрузитесь в детали строительства Святой Софии и раскроете для себя тайны, сокрытые в её стенах и планировке. Мы расскажем вам историю создания величайшего храма и всё, что происходило с ним на протяжении веков до сегодняшнего дня.
Панорамная терраса
В завершение экскурсии поднимемся на террасу, с которой открывается завораживающий вид на город. Вы сделаете классные фотографии и по желанию покормите стамбульских чаек.
Организационные детали
- Экскурсия включает в себя только внешний осмотр достопримечательностей, без входа в музеи и дополнительных затрат
- Экскурсию для вас проведу я или мой муж Мурат (профессиональный гид, историк и искусствовед)