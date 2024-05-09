Приглашаю вас в путешествие по местам, где вы погрузитесь в атмосферу Византии, переживёте эпоху Османской империи и пройдёте по следам республиканских времён. Вы погуляете по древним улочкам, осмотрите церкви, исторические пассажи и старинные постройки. Познакомитесь с наследием живших здесь народов. Откроете колоритные уголки города. И оцените богатство культурного многообразия в Стамбуле.

Описание экскурсии

Бейоглу — сердце Стамбула

Микрорайон Бейоглу, Таксим — современный и культурный центр европейской части Стамбула. Здесь всегда жизнь бьёт ключом, на улицах можно найти множество ресторанов, кафе, магазинов и театров. И конечно, он славится историей и богатой архитектурой. Но главная загадка лежит в его маленьких улочках, которые витиевато спускаются к Босфору и стамбульскому порту.

Вместе мы исследуем этот район, который раньше даже имел свою крепость. Погуляем по знаменитой улице Истикляль. Поговорим о древних эпохах и цивилизациях, которые оставили след в жизни города. А также обсудим повседневную культуру местных жителей.

Маршрут

Вы увидите Дом культуры и оперный театр, памятник Ататюрку, мечеть и цистерну, сохранившуюся с галлийских времён.

Посетите греческую православную церковь Айя Триада, зайдёте в Цветочный пассаж и лицей Галатасарай.

Побываете в галереях современного искусства.

Осмотрите красивейший католический храм, который был римским амфитеатром.

Нанесёте визит в исторический отель Pera Palace, где творила Агата Кристи. И это далеко не всё!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит шумные улицы и новые впечатления, кому интересна история и культура, а также тем, кто любит открывать колоритные места и пробовать необычные блюда.

