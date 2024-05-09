Мои заказы

Туда, где бьётся сердце города! Прогулка по центру Стамбула

Почувствовать слияние эпох на экскурсии по шумному и динамичному району Бейоглу
Приглашаю вас в путешествие по местам, где вы погрузитесь в атмосферу Византии, переживёте эпоху Османской империи и пройдёте по следам республиканских времён. Вы погуляете по древним улочкам, осмотрите церкви, исторические пассажи и старинные постройки. Познакомитесь с наследием живших здесь народов. Откроете колоритные уголки города. И оцените богатство культурного многообразия в Стамбуле.
Описание экскурсии

Бейоглу — сердце Стамбула

Микрорайон Бейоглу, Таксим — современный и культурный центр европейской части Стамбула. Здесь всегда жизнь бьёт ключом, на улицах можно найти множество ресторанов, кафе, магазинов и театров. И конечно, он славится историей и богатой архитектурой. Но главная загадка лежит в его маленьких улочках, которые витиевато спускаются к Босфору и стамбульскому порту.

Вместе мы исследуем этот район, который раньше даже имел свою крепость. Погуляем по знаменитой улице Истикляль. Поговорим о древних эпохах и цивилизациях, которые оставили след в жизни города. А также обсудим повседневную культуру местных жителей.

Маршрут

  • Вы увидите Дом культуры и оперный театр, памятник Ататюрку, мечеть и цистерну, сохранившуюся с галлийских времён.
  • Посетите греческую православную церковь Айя Триада, зайдёте в Цветочный пассаж и лицей Галатасарай.
  • Побываете в галереях современного искусства.
  • Осмотрите красивейший католический храм, который был римским амфитеатром.
  • Нанесёте визит в исторический отель Pera Palace, где творила Агата Кристи. И это далеко не всё!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит шумные улицы и новые впечатления, кому интересна история и культура, а также тем, кто любит открывать колоритные места и пробовать необычные блюда.

Организационные детали

  • Протяжённость пешеходного маршрута — 5 км, позаботьтесь об удобной одежде и обуви
  • Дополнительные расходы: по желанию напитки и питание (в районе, где мы будем гулять, можно найти заведения на любой бюджет)

Дина
Дина — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 147 туристов
Как страстный житель Стамбула я глубоко понимаю и ценю богатую культуру и историю этого невероятного города. Я познакомлю вас с достопримечательностями, которые обязательно нужно увидеть, a также с некоторыми менее
известными жемчужинами, которые действительно символизируют очарование Стамбула. Я общительная и веселая, в совершенстве владею турецким и английским, интересуюсь историей и архитектурой, увлекаюсь музыкой, йогой, парусным спортом, прогулками в лесу и ездой на велосипеде.

Д
Дмитрий
9 мая 2024
Минусы сильно перевешивают плюсы
Не понравилось:
- Гид обоздала на 50 минут, хотя предупредила что задержиться на 15.
- Слабая организация маршрута, мы встретились в 17:00 и все большинство мест куда предполагалось заглянуть
уже были закрыты.
- Мне показалось что знания об истории города достаточно поверхностные, но могу ошибаться

Позитивные моменты
Захватывающего рассказа про историю стамбула не получилось, поэтому я в большей степени начал расспрашивать о современной жизни турков и экспатов. За это благодарен Дине, что она открыто рассказывала о своих впечатлениях и жизни в Стамбуле.

Дина
Дина
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв!
Ваше искреннее мнение важно для улучшения наших экскурсий. Мне очень жаль, что я не успела в связи
с пробками, время встречи как раз совпало с часом пик. Зато благодаря вашему замечанию я теперь знаю какую школу закончил Ататюрк, пожалуй это был единственный вопрос на который я не смогла ответить, жаль, что не смогла загладить вину показав вам не только европейский но и азиатский центр Стамбула. Надеюсь вам понравилась местная кухня и вы посетите город в дальнейшем.
Приятного отдыха.

