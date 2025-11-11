Мои заказы

Турецкий сериал начинается с Балата

Оказаться внутри кинокадра на атмосферных улицах Стамбула, где снимали "Клюквенный щербет" и "Чукур"
Аутентичный район Балат стал естественной декорацией для множества популярных турецких сериалов. Мы прогуляемся по его узким улочкам с разноцветными домами, бельевыми верёвками и старыми кофейнями. Вы увидите знакомые дома и дворы и услышите истории о съёмках и актёрах.

Прогулка подарит вам возможность оказаться внутри любимого сериала и сравнить его с атмосферой жилого района Стамбула.
Описание экскурсии

Улица Мерхаба

Знаковая локация для поклонников сериала «Чукур» — здесь проходили ключевые сцены с участием главных героев. Мы покажем конкретные точки, узнаваемые по кадрам. И расскажем, как проходили съёмки, как сериал повлиял на район и почему именно эту улицу выбрали режиссёры.

Церковь Святого Стефана (Болгарская церковь)
Редкий архитектурный памятник из чугуна — его часто делают фоном для эмоциональных эпизодов. Здесь вы узнаете, как создатели сериалов интегрируют культурные и религиозные символы в визуальный стиль.

Цветные дома улицы Кьорюматчылар

Здесь снимались сцены, в которых разворачиваются конфликты поколений и разговоры о выборе между традициями и личными решениями в сериале «Клюквенный щербет». Мы поговорим, как фактура и цвет становятся частью повествования.

Скрытые дворики и арки

Заглянем в неприметные атмосферные уголки Балата, где разворачиваются тихие, но важные сцены сериалов. Кстати, некоторые местные жители до сих пор получают символические выплаты за съёмку их домов в сериалах!

Вы узнаете:

  • Почему именно в Балате снимают столько турецких сериалов, и как его колоритные улочки создают уникальную визуальную атмосферу на экране
  • Как в сериалах «Чукур» и «Клюквенный щербет» раскрываются темы семьи, чести, традиций и женской свободы — и как архитектура и уличное пространство усиливают драматургию этих историй
  • Какую роль в Турции играют сериалы, как влияют на моду, туризм и даже общественное мнение
  • Почему некоторые места становятся почти священными для поклонников сериалов

Кому подойдёт экскурсия

  • Поклонникам турецких сериалов
  • Тем, кто хочет увидеть знакомые по любимым эпизодам места и почувствовать атмосферу настоящего стамбульского района
  • Эта прогулка не подойдёт тем, кто ищет классическую обзорную экскурсию по главным достопримечательностям города

Организационные детали

  • Мы можем организовать экскурсию на автомобиле за доплату €120
  • По запросу мы организуем расширенную версию экскурсии по местам съёмок сериалов «Кара Севда», «Зимородок», «Постучись в мою дверь». Такая программа длится дольше и проводится на автомобиле. Стоимость с учётом всех трансферов — €350 (подробности обсудим в переписке)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 127 туристов
Мы начинали со Стамбула, но теперь наши маршруты охватывают и другие удивительные места Турции. По суше или по воде, на автомобиле, яхте, пароме или пешком — мы покажем страну в её настоящей красоте. С нами вы сможете насладиться путешествием в неспешной атмосфере, открывая Турцию так, как её видят местные.
