Аутентичный район Балат стал естественной декорацией для множества популярных турецких сериалов. Мы прогуляемся по его узким улочкам с разноцветными домами, бельевыми верёвками и старыми кофейнями. Вы увидите знакомые дома и дворы и услышите истории о съёмках и актёрах. Прогулка подарит вам возможность оказаться внутри любимого сериала и сравнить его с атмосферой жилого района Стамбула.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Улица Мерхаба

Знаковая локация для поклонников сериала «Чукур» — здесь проходили ключевые сцены с участием главных героев. Мы покажем конкретные точки, узнаваемые по кадрам. И расскажем, как проходили съёмки, как сериал повлиял на район и почему именно эту улицу выбрали режиссёры.

Церковь Святого Стефана (Болгарская церковь)

Редкий архитектурный памятник из чугуна — его часто делают фоном для эмоциональных эпизодов. Здесь вы узнаете, как создатели сериалов интегрируют культурные и религиозные символы в визуальный стиль.

Цветные дома улицы Кьорюматчылар

Здесь снимались сцены, в которых разворачиваются конфликты поколений и разговоры о выборе между традициями и личными решениями в сериале «Клюквенный щербет». Мы поговорим, как фактура и цвет становятся частью повествования.

Скрытые дворики и арки

Заглянем в неприметные атмосферные уголки Балата, где разворачиваются тихие, но важные сцены сериалов. Кстати, некоторые местные жители до сих пор получают символические выплаты за съёмку их домов в сериалах!

Вы узнаете:

Почему именно в Балате снимают столько турецких сериалов, и как его колоритные улочки создают уникальную визуальную атмосферу на экране

Как в сериалах «Чукур» и «Клюквенный щербет» раскрываются темы семьи, чести, традиций и женской свободы — и как архитектура и уличное пространство усиливают драматургию этих историй

Какую роль в Турции играют сериалы, как влияют на моду, туризм и даже общественное мнение

Почему некоторые места становятся почти священными для поклонников сериалов

Кому подойдёт экскурсия

Поклонникам турецких сериалов

Тем, кто хочет увидеть знакомые по любимым эпизодам места и почувствовать атмосферу настоящего стамбульского района

Эта прогулка не подойдёт тем, кто ищет классическую обзорную экскурсию по главным достопримечательностям города

Организационные детали