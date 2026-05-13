Описание экскурсии
Океанский тоннель
Вы пройдёте под акулами и скатами и разберётесь, какие из них действительно представляют опасность, а какие — нет. Обсудим популярные мифы об акулах, их поведение в природе и роль в экосистеме океана.
Путешествие по 17 морям
Вы увидите, чем Чёрное море отличается от тропических вод, как меняется подводный мир в зависимости от температуры и солёности и почему экосистемы так чувствительны к вмешательству человека.
Пингвинарий
Один из самых любимых залов гостей. Вы узнаете, как пингвины приспосабливаются к суровым условиям, зачем им особый световой режим и почему их содержание требует сложных инженерных решений.
Тропический лес
Зона с экзотическими растениями и животными переносит вас в атмосферу влажных джунглей. Обсудим, как создают такой микроклимат и почему подобные пространства важны для экологического просвещения.
О чём вы узнаете
- Как устроен Istanbul Aquarium и почему его считают одним из крупнейших тематических аквариумов Европы
- Какие морские виды сегодня находятся под угрозой исчезновения
- Как воссоздают морские экосистемы в закрытом пространстве
- Чем интересно поведение акул, скатов и других морских животных
Организационные детали
- Встретим вас у отеля, и мы комфортно доедем до океанариума на микроавтобусе
- Посещение Istanbul Aquarium проходит самостоятельно
- Билеты включены — стоять в очередях не придётся
- После экскурсионной части у вас будет свободное время для фотографий и отдыха
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 12 лет
|€35