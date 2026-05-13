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лир, в частности я 1350, а другие туристы больше, у меня был промокад, только за доставку и за то,чтобы посмотреть первые 2 аквариума. Гид не вошёл, не показал маршрут, плохо говорит на русском, ничего не сказал, не объяснил. Я его спросила, а мы одни не заблудимся, на что я получила ответ- нет, там негде петлять, а оказалось что есть где. Площадь огромная. место действительно классное, но эта компания, как я поняла, предоставляет только услуги такси. Но дальше, когда я смотрю, что время на исходе и надо выходить, я стала искать выход, куда идти, там павильоны, павильоны, интересно, тропический лес, но я уже не смотрела, я метала между павильона. Начала звонить гиду, он начал покажите где вы находитесь. это что за подход? если там негде плутать, так зайди и покажи дорогу, но нет гид не зашёл в павильон, он только по телефону пытался рассказывать на плохом русском куда идти. я на ресепшен перед тропическим лесом, а там две молодые девки, я им в переводчик на турецком спрашиваю где выход, а она мне отвечает, я русский не понимаю, я говорю, я тебя на турецком спрашиваю где выход, а они мне на турецком бурда, бурда. я мотаюсь между павильонами, толкнул какую то дверь, дверь открылась, я думала это выход, а это вход в технический этаж, но поняла, я это когда спустилась. Везде трубы, двигатели, шум, вода течёт, вода на полу и ни одного человека. я кричу, эй есть ли здесь кто? А в ответ ничего. Я испугалась, что ещё и тут потеряюсь и тогда точно никто не найдёт. Себя настраиваю и вспоминаю как зашла, вышла и оказалась опять в павильоне тропического леса, идёт дождь, я проводила ноги, платье, звоню гиду, а он мне говорит, что они ждут меня 20 минут, что другие люди пришли, а я нет и они сейчас уедут. я сказала, ну и уезжаете, я вызову такси, а потом такой отзыв вам напишу, что мало не покажется. Он видимо подумал, что действительно его могут заставить оплатить моё такси и не уехал, но не зашёл и не стал меня искать, а только по телефону начал доказывать, что это я отказалась от того, чтобы мне показали дорогу на выход. короче, я уже понимаю, что надо идти вперёд, ведь бурда, бурда, я иду, вышла в торговый центр, там эскалатор, куда идти. Я спустилась, смотрю выход, я бегом. Вышла с другой стороны, через рестораны. Обошла все здание, звоню гиды вы где, еет ответа. ну думаю, если он уедет, я точно этого так не оставлю. в итоге между телефонной перепалкой гид нашёл меня и мы уехали. все это действие длилось 29 минут. и в 17 часов мы были на площади, хотя должны были быть ещё в аквапарке. что хочу сказать, если это услуги такси, то это дорого. 6 человек могли бы разделить этот трансфер и вышло бы дешевле на такси. место классное, многие или самостоятельно, или с хорошим гидом. место рекомендую, гида именно этой компании нет.