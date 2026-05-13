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В гости к акулам и скатам: поездка в Istanbul Aquarium (трансфер и билеты включены)

Разнообразить отдых в Стамбуле посещением океанариума
Как отправиться в путешествие по разным уголкам планеты, не покидая Стамбула? Побывать в Istanbul Aquarium! За несколько часов вы пройдёте путь от Чёрного моря до Тихого океана, окажетесь в стеклянном тоннеле под акулами и скатами, увидите пингвинов и заглянете в настоящий тропический лес.
В гости к акулам и скатам: поездка в Istanbul Aquarium (трансфер и билеты включены)
В гости к акулам и скатам: поездка в Istanbul Aquarium (трансфер и билеты включены)
В гости к акулам и скатам: поездка в Istanbul Aquarium (трансфер и билеты включены)

Описание экскурсии

Океанский тоннель

Вы пройдёте под акулами и скатами и разберётесь, какие из них действительно представляют опасность, а какие — нет. Обсудим популярные мифы об акулах, их поведение в природе и роль в экосистеме океана.

Путешествие по 17 морям

Вы увидите, чем Чёрное море отличается от тропических вод, как меняется подводный мир в зависимости от температуры и солёности и почему экосистемы так чувствительны к вмешательству человека.

Пингвинарий

Один из самых любимых залов гостей. Вы узнаете, как пингвины приспосабливаются к суровым условиям, зачем им особый световой режим и почему их содержание требует сложных инженерных решений.

Тропический лес

Зона с экзотическими растениями и животными переносит вас в атмосферу влажных джунглей. Обсудим, как создают такой микроклимат и почему подобные пространства важны для экологического просвещения.

О чём вы узнаете

  • Как устроен Istanbul Aquarium и почему его считают одним из крупнейших тематических аквариумов Европы
  • Какие морские виды сегодня находятся под угрозой исчезновения
  • Как воссоздают морские экосистемы в закрытом пространстве
  • Чем интересно поведение акул, скатов и других морских животных

Организационные детали

  • Встретим вас у отеля, и мы комфортно доедем до океанариума на микроавтобусе
  • Посещение Istanbul Aquarium проходит самостоятельно
  • Билеты включены — стоять в очередях не придётся
  • После экскурсионной части у вас будет свободное время для фотографий и отдыха
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети до 12 лет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Kabatas
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мамед
Мамед — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 369 туристов
Я живу в Стамбуле уже несколько лет и работаю в сфере туризма и организации круизов по Босфору. Этот город стал для меня не просто местом жительства — он вдохновляет каждый
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день своей историей, культурой и атмосферой. Я прекрасно знаю европейскую и азиатскую стороны Стамбула, его старинные улочки, смотровые площадки, лучшие рестораны и, конечно, секретные места, куда редко доходят туристы. Как организатор я уделяю большое внимание комфорту гостей — от момента трансфера до последних минут прогулки. Мне важно, чтобы каждый почувствовал настоящую магию Стамбула: огни ночного Босфора, восточные ароматы, турецкое гостеприимство и атмосферу праздника.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Татьяна
Э кскурсия была заявлена на 6 часов, продолжалась всего 4 часа, вместо 19 часов мы вернулись в 17 часов на площадь Султанахмет. гид решил, что мы заплатили более 1000 турецких
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лир, в частности я 1350, а другие туристы больше, у меня был промокад, только за доставку и за то,чтобы посмотреть первые 2 аквариума. Гид не вошёл, не показал маршрут, плохо говорит на русском, ничего не сказал, не объяснил. Я его спросила, а мы одни не заблудимся, на что я получила ответ- нет, там негде петлять, а оказалось что есть где. Площадь огромная. место действительно классное, но эта компания, как я поняла, предоставляет только услуги такси. Но дальше, когда я смотрю, что время на исходе и надо выходить, я стала искать выход, куда идти, там павильоны, павильоны, интересно, тропический лес, но я уже не смотрела, я метала между павильона. Начала звонить гиду, он начал покажите где вы находитесь. это что за подход? если там негде плутать, так зайди и покажи дорогу, но нет гид не зашёл в павильон, он только по телефону пытался рассказывать на плохом русском куда идти. я на ресепшен перед тропическим лесом, а там две молодые девки, я им в переводчик на турецком спрашиваю где выход, а она мне отвечает, я русский не понимаю, я говорю, я тебя на турецком спрашиваю где выход, а они мне на турецком бурда, бурда. я мотаюсь между павильонами, толкнул какую то дверь, дверь открылась, я думала это выход, а это вход в технический этаж, но поняла, я это когда спустилась. Везде трубы, двигатели, шум, вода течёт, вода на полу и ни одного человека. я кричу, эй есть ли здесь кто? А в ответ ничего. Я испугалась, что ещё и тут потеряюсь и тогда точно никто не найдёт. Себя настраиваю и вспоминаю как зашла, вышла и оказалась опять в павильоне тропического леса, идёт дождь, я проводила ноги, платье, звоню гиду, а он мне говорит, что они ждут меня 20 минут, что другие люди пришли, а я нет и они сейчас уедут. я сказала, ну и уезжаете, я вызову такси, а потом такой отзыв вам напишу, что мало не покажется. Он видимо подумал, что действительно его могут заставить оплатить моё такси и не уехал, но не зашёл и не стал меня искать, а только по телефону начал доказывать, что это я отказалась от того, чтобы мне показали дорогу на выход. короче, я уже понимаю, что надо идти вперёд, ведь бурда, бурда, я иду, вышла в торговый центр, там эскалатор, куда идти. Я спустилась, смотрю выход, я бегом. Вышла с другой стороны, через рестораны. Обошла все здание, звоню гиды вы где, еет ответа. ну думаю, если он уедет, я точно этого так не оставлю. в итоге между телефонной перепалкой гид нашёл меня и мы уехали. все это действие длилось 29 минут. и в 17 часов мы были на площади, хотя должны были быть ещё в аквапарке. что хочу сказать, если это услуги такси, то это дорого. 6 человек могли бы разделить этот трансфер и вышло бы дешевле на такси. место классное, многие или самостоятельно, или с хорошим гидом. место рекомендую, гида именно этой компании нет.

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