Погрузитесь в историю Стамбула через его величайшие символы — от величественного Собора Святой Софии до изысканной Голубой мечети и роскошного Дворца Топкапы. Вы узнаете о любовных интригах, политических заговорах и легендах, которые формировали облик города. Завершим путешествие в мистической Базилике-цистерне с её загадочной головой Медузы. Эта экскурсия — путешествие во времени, где каждый камень хранит свою историю.
Описание экскурсии
В сердце Стамбула:
от Собора Святой Софии до дворцов султанов Собор Святой Софии — символ вечного города
Когда говорим о Стамбуле, сразу вспоминаем вкус лукума, аромат турецкого кофе и величественный силуэт Собора Святой Софии. Это не просто архитектурный шедевр, а сердце истории города. Построенный в 532–537 годах по приказу императора Юстиниана, он пережил разрушения и восстановление, был православным храмом, затем мечетью, а сегодня сочетает в себе функции мусульманского храма и музея. В его облике переплетаются Восток и Запад, а каждая стена хранит вековые тайны.
Голубая мечеть — изысканная гармония неба и камня
Знаковая визитка Турции — Голубая мечеть. Её название связано с голубыми изразцами ручной работы — более 21 тысячи штук, украшающих стены. Мечеть имеет шесть минаретов — уникальная особенность, о которой мы поговорим на месте. Это место, где архитектура превращается в музыку камня.
Дворец Топкапы — город внутри города
После Голубой мечети мы отправимся в легендарный Дворец Топкапы — сердце Османской империи. Здесь жили султаны, плелись политические интриги, решались судьбы людей. Мы увидим двор, где проходили казни, узнаем историю «Камня назидания» и Фонтана палача. Заглянем в тайное окошко султана, из которого он подслушивал заседания дивана. Особое внимание уделим истории Роксоланы — единственной законной супруги Султана Сулеймана, женщины, изменившей правила гарема. Базилика-цистерна — подземный дворец воды Наш маршрут завершится в цистерне Базилика — древнем водохранилище VI века с 336 колоннами. Среди них — загадочная голова Медузы, о которой ходит множество легенд. Почему она оказалась в подземелье и что означала — я расскажу лично. Что вас ждёт • Маршрут, охватывающий главные символы Стамбула • Уникальные исторические факты и легенды • Места, где рождалась история Османской империи • Атмосфера, которая не передаётся фотографиями Важная информация:
- Дресс-код: женщинам следует покрывать голову, а всем посетителям закрывать колени и плечи при посещении мечетей.
- Входные билеты оплачиваются отдельно: Мечеть Святой Софии — 25 евро, Базилика-цистерна — 900 турецких лир, Дворец Топкапы — 1700 турецких лир.
- Дворец Топкапы закрыт по вторникам, в этот день экскурсия включает посещение дворца Долмабахче.
- Рекомендуется удобная обувь для комфортной пешей прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
- Цистерна Базилика
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Немецкий Фонтан
Завершение: Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Дресс-код: женщинам следует покрывать голову, а всем посетителям закрывать колени и плечи при посещении мечетей
- Входные билеты оплачиваются отдельно: Мечеть Святой Софии - 25 евро, Базилика-цистерна - 900 турецких лир, Дворец Топкапы - 1700 турецких лир
- Дворец Топкапы закрыт по вторникам, в этот день экскурсия включает посещение дворца Долмабахче
- Рекомендуется удобная обувь для комфортной пешей прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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