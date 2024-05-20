Какие здания, сюжеты и образы возникают в вашем воображении при упоминании Стамбула? Приглашаю на прогулку по самым известным местам столицы трёх империй! Перед вами предстанут Айя-София, Голубая мечеть, подземное водохранилище и мечеть Сулеймание. Я расскажу их богатую историю и помогу понять, чем живет современный город.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Визитные карточки Стамбула
Вы увидите культовые достопримечательности города и услышите о них самые интересные факты. В программе:
- Собор Святой Софии — символ «Золотого века» Византии. Построенный в 537 году, он оставался самым большим христианским храмом мира вплоть до возведения собора Святого Петра в Риме. Я покажу его знаменитые и секретные уголки.
- Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ, похожее на целый дворцовый комплекс. Вы увидите голову медузы Горгоны и раскроете технические секреты цистерны.
- Голубая мечеть — главная по значимости мечеть Стамбула. Вы увидите усыпальницу султана Ахмеда и услышите, когда, кем и с какими целями была построена мечеть.
- Мечеть Сулеймание — символ вечной любви Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем. Внутри вы увидите гробницы, где похоронены султан Сулейман, Хюррем и их дочь Михримах, а также другие члены семьи.
Организационные детали
- Рекомендую иметь при себе шарфик, который будет служить вам головным убором при посещение святых мест
- Дополнительно оплачиваются билеты в Айя-Софию — 25€ или 27$ с человека и в цистерну Базилика — 800 лир или 25$ с человека
- Мавзолей Роксоланы (Хюррем-султан) и Султана Сулеймана в мечети Сулеймание закрыт по понедельникам, так как имеет статус музея
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле собора Святой Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гюльшен — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 67 туристов
Меня зовут Гюльшен, я гид по удивительному городу — Стамбулу. Очень люблю свою профессию. Говорю на русском и английском языках. Высшее образование я получила в Венгрии. Я уже много летЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
20 мая 2024
Взяли вторую экскурсию за одну поездку! Всем рекомендую Гулю, и я, и муж! Для нас было важно, чтобы была девушка, провела с нами время намного больше обозначенного, вежливая, пунктуальная, грамотная, владеет информацией полностью!
И
Ирина
5 мая 2024
Очень приятна в общении, деликатна и вежлива, владеет информацией, рассказывает все об объекте и больше, в т. ч о том, что видим мимо. Советую однозначно
М
Марина
2 мая 2024
Экскурсия по центру Стамбула очень понравилась. Гуля провела очень содержательный рассказ по истории Стамбула, Турции и отдельных достопримечательностей.
Удивительным образом решались проблемы с очередями, что очень здорово)
От прогулки остались самые хорошие впечатления
Удивительным образом решались проблемы с очередями, что очень здорово)
От прогулки остались самые хорошие впечатления
Розалия
20 апр 2024
С гидом мы встретились у входа в Айя-София, где и начался наш интересный исторический день.
В экскурсии отлично подобраны основные локации. (Айя-София, Голубая мечеть, мечеть Сулеймание и тд.)
Гюльшен очень интересно и
В экскурсии отлично подобраны основные локации. (Айя-София, Голубая мечеть, мечеть Сулеймание и тд.)
Гюльшен очень интересно и
Мария
19 апр 2024
Идеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужно посетить в первый визит. Гюльшен рассказывает много интересного и важного об истории города -
Тимофей
11 апр 2024
С Гюльшан договаривались на прогулку по основным достопримечательностям, но потом решили сосредоточиться на Топкапы, тк этот дворец достоин того, чтобы внимательно его рассмотреть и с удовольствием там погулять. Большое спасибо
а
андрей
6 апр 2024
Прошло все отлично 👍 гид профессионал и знает свое дело на пять с плюсом👍 спасибо большое
Е
Елена
30 мар 2024
Во-первых хочется отметить, что Гюльшен очень приятная девушка. Нам было очень комфортно на протяжении всей экскурсии! Гюльшен отвечала на все наши вопросы, очень подробно рассказывала о нюансах строительства мечей и общей истории Османской империи. Интересный маршрут. Спасибо Гюльшен!
Н
Наталия
23 мар 2024
Спасибо Гульшен за первое знакомство со Стамбулом! Программа составлена удачно, посетили все места без очереди. Гульшен очень внимательна к запросам туристов, готова и остановку на чай сделать, и ресторан посоветовать после экскурсии! Было очень приятно провести вместе время!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
Начало: Напротив Собора Св. Софии
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€149 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€45 за человека