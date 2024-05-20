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то, без чего не сформируется целостное представление о Стамбуле. Без знающего человека посещать данные локации бессмысленно) многое не увидишь и не заметишь, а мелочей и деталей предостаточно. Было интересно узнать, как изменялись мечети со временем, чем они отличаются, какую роль играют, для чего то или иное нужно. Гюльшен профессионал своего дела и знает всё о Стамбуле, на любой вопрос был понятный ответ. Рассказ насыщенный, но при этом хорошо воспринимается, слушать интересно. Местами из-за скопления людей было шумно, локации многолюдные - но Гюльшен всегда была рядом с нами и рассказывала только нам, поэтому слышно было хорошо. В этом и прелесть индивидуального формата) Мы останавливались, где хотели, делали паузы, когда было нужно. Так, например, очень уютно посидели в местной кофейне) зашли по пути в сувенирные магазинчики и присмотрели по приятным ценам подарки. Зашли и на Гранд базар, и на Египетский. Гюльшен помогла нам поторговаться)



Экскурсия очень понравилась, всё было по таймингу. Гюльшен всегда была на связи. Так получилось, что в день нашей экскурсии Голубую мечеть закрыли на реставрацию. Об этом гид заранее сообщила и предложила перенести. Но в другой день мы не могли, решили ничего не отменять. Возможно поэтому наша экскурсия была дополнена базарами. Думаю, что по договорённости с гидом возможно обсуждать локации. Гюльшен очень приятный и образованный человек, прекрасно говорит по-русски, по-турецки, по-английски и не только)