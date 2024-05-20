В поисках символов Стамбула

Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Какие здания, сюжеты и образы возникают в вашем воображении при упоминании Стамбула? Приглашаю на прогулку по самым известным местам столицы трёх империй! Перед вами предстанут Айя-София, Голубая мечеть, подземное водохранилище и мечеть Сулеймание. Я расскажу их богатую историю и помогу понять, чем живет современный город.
5
9 отзывов
В поисках символов Стамбула
В поисках символов Стамбула
В поисках символов Стамбула
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Визитные карточки Стамбула

Вы увидите культовые достопримечательности города и услышите о них самые интересные факты. В программе:

  • Собор Святой Софии — символ «Золотого века» Византии. Построенный в 537 году, он оставался самым большим христианским храмом мира вплоть до возведения собора Святого Петра в Риме. Я покажу его знаменитые и секретные уголки.
  • Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ, похожее на целый дворцовый комплекс. Вы увидите голову медузы Горгоны и раскроете технические секреты цистерны.
  • Голубая мечеть — главная по значимости мечеть Стамбула. Вы увидите усыпальницу султана Ахмеда и услышите, когда, кем и с какими целями была построена мечеть.
  • Мечеть Сулеймание — символ вечной любви Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем. Внутри вы увидите гробницы, где похоронены султан Сулейман, Хюррем и их дочь Михримах, а также другие члены семьи.

Организационные детали

  • Рекомендую иметь при себе шарфик, который будет служить вам головным убором при посещение святых мест
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Айя-Софию — 25€ или 27$ с человека и в цистерну Базилика — 800 лир или 25$ с человека
  • Мавзолей Роксоланы (Хюррем-султан) и Султана Сулеймана в мечети Сулеймание закрыт по понедельникам, так как имеет статус музея

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле собора Святой Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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И
20 мая 2024
Взяли вторую экскурсию за одну поездку! Всем рекомендую Гулю, и я, и муж! Для нас было важно, чтобы была девушка, провела с нами время намного больше обозначенного, вежливая, пунктуальная, грамотная, владеет информацией полностью!
И
5 мая 2024
Очень приятна в общении, деликатна и вежлива, владеет информацией, рассказывает все об объекте и больше, в т. ч о том, что видим мимо. Советую однозначно
М
2 мая 2024
Экскурсия по центру Стамбула очень понравилась. Гуля провела очень содержательный рассказ по истории Стамбула, Турции и отдельных достопримечательностей.
Удивительным образом решались проблемы с очередями, что очень здорово)
От прогулки остались самые хорошие впечатления
Розалия
20 апр 2024
С гидом мы встретились у входа в Айя-София, где и начался наш интересный исторический день.
В экскурсии отлично подобраны основные локации. (Айя-София, Голубая мечеть, мечеть Сулеймание и тд.)

Гюльшен очень интересно и
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подробно рассказывала про различные исторические события.
Даже в пути между локациями Гюльшен продолжала посвящать нас в местные обычаи.

Гюльшен помогла нам выбрать магазин с качественными и недорогими платками. Лавку, где местные покупают вкуснейшие оливки и сладости на базаре.

Имея опыт посещения достопримечательностей без гида, могу сказать, что экскурсия с Гюльшен определенно лучшее решение.
Она сориентировала нас, как удобнее приобретать билеты и не стоять подолгу в очередях.
Проявляла индивидуальный подход и рассказывала не только исторические факты, но то чем живет Стамбул сейчас.
Однозначно рекомендую!

С гидом мы встретились у входа в Айя-София, где и начался наш интересный исторический день.С гидом мы встретились у входа в Айя-София, где и начался наш интересный исторический день.С гидом мы встретились у входа в Айя-София, где и начался наш интересный исторический день.С гидом мы встретились у входа в Айя-София, где и начался наш интересный исторический день.С гидом мы встретились у входа в Айя-София, где и начался наш интересный исторический день.С гидом мы встретились у входа в Айя-София, где и начался наш интересный исторический день.С гидом мы встретились у входа в Айя-София, где и начался наш интересный исторический день.
Мария
19 апр 2024
Идеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужно посетить в первый визит. Гюльшен рассказывает много интересного и важного об истории города -
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то, без чего не сформируется целостное представление о Стамбуле. Без знающего человека посещать данные локации бессмысленно) многое не увидишь и не заметишь, а мелочей и деталей предостаточно. Было интересно узнать, как изменялись мечети со временем, чем они отличаются, какую роль играют, для чего то или иное нужно. Гюльшен профессионал своего дела и знает всё о Стамбуле, на любой вопрос был понятный ответ. Рассказ насыщенный, но при этом хорошо воспринимается, слушать интересно. Местами из-за скопления людей было шумно, локации многолюдные - но Гюльшен всегда была рядом с нами и рассказывала только нам, поэтому слышно было хорошо. В этом и прелесть индивидуального формата) Мы останавливались, где хотели, делали паузы, когда было нужно. Так, например, очень уютно посидели в местной кофейне) зашли по пути в сувенирные магазинчики и присмотрели по приятным ценам подарки. Зашли и на Гранд базар, и на Египетский. Гюльшен помогла нам поторговаться)

Экскурсия очень понравилась, всё было по таймингу. Гюльшен всегда была на связи. Так получилось, что в день нашей экскурсии Голубую мечеть закрыли на реставрацию. Об этом гид заранее сообщила и предложила перенести. Но в другой день мы не могли, решили ничего не отменять. Возможно поэтому наша экскурсия была дополнена базарами. Думаю, что по договорённости с гидом возможно обсуждать локации. Гюльшен очень приятный и образованный человек, прекрасно говорит по-русски, по-турецки, по-английски и не только)

Идеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужноИдеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужноИдеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужноИдеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужноИдеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужноИдеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужноИдеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужноИдеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужноИдеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужноИдеальная экскурсия для тех, кто впервые едет в Стамбул. В программе значимые достопримечательности, которые точно нужно
Тимофей
11 апр 2024
С Гюльшан договаривались на прогулку по основным достопримечательностям, но потом решили сосредоточиться на Топкапы, тк этот дворец достоин того, чтобы внимательно его рассмотреть и с удовольствием там погулять. Большое спасибо
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Гюльшан, что с пониманием отнеслась к нашей просьбе. и рассказала нам про Топкапы подробнее: и про гарем, и про великолепную территорию дворца.
Гюльшан очень милая, улыбающаяся и позитивная. Очень хорошо владеет предметом и уверенно отвечает на каверзные детские вопросы.

а
6 апр 2024
Прошло все отлично 👍 гид профессионал и знает свое дело на пять с плюсом👍 спасибо большое
Е
30 мар 2024
Во-первых хочется отметить, что Гюльшен очень приятная девушка. Нам было очень комфортно на протяжении всей экскурсии! Гюльшен отвечала на все наши вопросы, очень подробно рассказывала о нюансах строительства мечей и общей истории Османской империи. Интересный маршрут. Спасибо Гюльшен!
Н
23 мар 2024
Спасибо Гульшен за первое знакомство со Стамбулом! Программа составлена удачно, посетили все места без очереди. Гульшен очень внимательна к запросам туристов, готова и остановку на чай сделать, и ресторан посоветовать после экскурсии! Было очень приятно провести вместе время!

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