На этой экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными достопримечательностями Константинополя и ключевой мечетью исторического центра. Стамбул откроется во всей своей многовековой славе — от Византии до Османской империи. А мы расскажем всё самое важное о городе и его памятниках.

Описание экскурсии

Византийское прошлое — цистерна Феодосия

Мы спустимся в древнее подземное водохранилище — важный элемент византийской системы водоснабжения. Цистерна впечатляет замыслом, значением и тем, как хорошо сохранилось до наших дней.

Памятник мировой архитектуры — Айя-София

Вы увидите великий шедевр архитектуры — символ Золотого века Византии. Мы проследим необыкновенную судьбу этого сооружения: православный храм, мечеть, музей — и вновь мечеть. Каждая эпоха оставила в нём свой след.

Величественная Голубая мечеть (Султанахмет)

Следующий пункт — мечеть начала 17 века, сочетающая византийские и исламские архитектурные традиции. Вы рассмотрите её изысканные интерьеры со старинными изразцами. И узнаете историю комплекса, ставшего одним из символов Стамбула.

Площадь Ипподром, где решалась судьба города

Рядом находится площадь, где когда-то располагался древний Ипподром — центр политической и общественной жизни Византии. Мы пройдём мимо сохранившихся памятников, оставшиеся от римской и византийской эпох.

Организационные детали