Зайти в цистерну Феодосия, Айя-Софию и Голубую мечеть и погулять по площади Ипподром
На этой экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными достопримечательностями Константинополя и ключевой мечетью исторического центра. Стамбул откроется во всей своей многовековой славе — от Византии до Османской империи. А мы расскажем всё самое важное о городе и его памятниках.
8 отзывов
Описание экскурсии
Византийское прошлое — цистерна Феодосия
Мы спустимся в древнее подземное водохранилище — важный элемент византийской системы водоснабжения. Цистерна впечатляет замыслом, значением и тем, как хорошо сохранилось до наших дней.
Памятник мировой архитектуры — Айя-София
Вы увидите великий шедевр архитектуры — символ Золотого века Византии. Мы проследим необыкновенную судьбу этого сооружения: православный храм, мечеть, музей — и вновь мечеть. Каждая эпоха оставила в нём свой след.
Величественная Голубая мечеть (Султанахмет)
Следующий пункт — мечеть начала 17 века, сочетающая византийские и исламские архитектурные традиции. Вы рассмотрите её изысканные интерьеры со старинными изразцами. И узнаете историю комплекса, ставшего одним из символов Стамбула.
Площадь Ипподром, где решалась судьба города
Рядом находится площадь, где когда-то располагался древний Ипподром — центр политической и общественной жизни Византии. Мы пройдём мимо сохранившихся памятников, оставшиеся от римской и византийской эпох.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются билеты: Айя-София — €27,5 за чел., цистерна — €19 за чел.
Если цистерна Феодосия будет закрыта, заменим её на Базилику
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:30
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Селим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 218 туристов
С 2015 года я работаю в сфере туризма в качестве гида. Окончил университеты Selçuk Üniversitesi и İstanbul Topkapı Üniversitesi, получил 2 высших образования. Могу смело сказать, что я эксперт в своём деле. Провёл более 1000 экскурсий в Турции, в том числе в Стамбуле.
Отзывы и рейтинг
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 ноя 2025
Наша экскурсия прошла прекрасно! Большое спасибо экскурсоводу Мухаммеду, очень интересно и увлекательно рассказывал про историю Стамбула, мы посетили все основные достопримечательности близ площади Ипподром (Базилика, мечеть Айя София и Голубая мечеть), читать дальше
поэтому те, кто переживают, что три часа - долго для ног - ничего подобного, все рядом, никто не устал. Экскурсия проходила в вечернее время (с 15:30 до 18:30) и Голубая мечеть раскрылась в необыкновенной красоте - с подсветкой от нее не оторвать глаз. В общем, большое спасибо!)
P
Polina
6 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, мы в восторге, очень интересная подача, впечатления прекрасные! Отлично провели время)
E
Evgenii
5 ноя 2025
Первый раз в Стамбуле, все необычное и непривычное. Выбрали экскурсию с экскурсоводом Селимом. Сама экскурсия отказалась очень интересной и познавательной, а также сопровождалась различными шутками от Селима, что делало экскурсию более увлекательной. Однозначно рекомендую экскурсии с Селимом! 10 баллов из 10
М
Макс
5 ноя 2025
Увлекательная экскурсия, узнали много интересного. Селим внимательный и отзывчивый гид. Прекрасно говорит по-русски. Рекомендуем на 100%:)
В
Вероника
2 ноя 2025
Все прошло отлично
М
Марина
8 сен 2025
Мы ходили на экскурсию втроём,я и два сына подростка. Остались очень довольны. Селим заранее связался со мной объяснив где встречаемся. Рассказывал о всех достопримечательностях очень интересно и структурировано. Селим отлично говорит на русском языке. С лёгкостью отвечал на все наши вопросы. Если ещё раз поедем в Стамбул, то с удовольствием посетим ещё какую нибудь экскурсию с ним. Спасибо огромное!
Р
Рая
23 авг 2025
Прошла замечательная экскурсия с гидом Селимом. Рассказал все по существу, отвечал на все интересующие нас вопросы. Нам повезло с погодой, так как было не так жарко и мы, не спеша, прогулялись по площадь Султанахмет, и конечно же, увидели основные достопримечательности. Спасибо за ваш профессионализм! Успехов вам, Селим!
К
Камилла
8 авг 2025
С детства я увлекаюсь историей, и приехав в Стамбул, хотелось узнать побольше об истории Турции. На экскурсии с гидом Селимом я узнала много нового,и открыла для себя интересные факты. Спасибо за прекрасный день, погруженный в Турецкую историю! Скоро вернемся!
А
Анастасия
31 июл 2025
Недавно я побывала в удивительном городе Стамбул и хотела бы поделиться своими впечатлениями! 🇹🇷
Экскурсия была организована очень профессионально. Наш гид, Селим, был просто замечательным! Он не только хорошо знал историю читать дальше
и культуру Стамбула, но и умело донёс информацию, делая её интересной и доступной. Селим искренне любил свой город, и это добавляло особую атмосферу нашей экскурсии. 🌟
В целом, экскурсия была насыщенной и познавательной благодаря Селиму.