Византийское наследие Стамбула: Айя-София и Цистерна

Исследовать символы империи под куполом и под землёй
Вас ждёт путешествие сквозь века — от подземной тишины Цистерны до сводов Айя-Софии.

Вы узнаете, как языческий Второй Рим стал христианским, а затем мусульманским, увидите мозаики и каллиграфию, услышите легенды и проследите, как менялся город вместе с эпохами.
Описание экскурсии

Цистерна Базилика — подземное сокровище Византии

  • Вы узнаете, сколько древних цистерн находится в Стамбуле и почему эта — самая грандиозная.
  • Услышите о языческих мотивах в византийской архитектуре.
  • Увидите колонны с головой Медузы, подсвеченные галереи и мистические отражения в воде.

Айя-София — пересечение двух эпох

  • Мы расскажем, как этот величественный собор стал символом завоевания Константинополя.
  • Проводим вас на второй этаж, где вы рассмотрите мозаики — от христианских сюжетов до исламской каллиграфии.
  • Раскроем секреты архитектурных инноваций, которые в своё время восхищали мир.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — входные билеты: Цистерна Базилика — 1300 лир за чел., Айя-София — 850 лир за чел. Билеты мы покупаем без очереди.
  • Есть дресс-код: колени и плечи должны быть прикрыты, женщинам нужен головной убор.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммет
Мухаммет — ваша команда гидов в Стамбуле
Здравствуйте, дорогие друзья! Я родился и получил образование в Турции, в 2006 году получил лицензию гида. Люблю свою работу, люблю рассказывать интересные истории, показывать новые места гостям. Мои коллеги тоже имеют большой опыт. Мы хорошо говорим на русском языке.
