Стамбул – это город, который оставит яркие воспоминания у вас и ваших детей! Здесь вы сможете провести время весело и с пользой.

9:00 - 11:00: Музей имени Рахми Коча

В этом музее вас ждёт удивительная коллекция транспортных средств: поезда, самолеты, машины и многое другое. Для самых маленьких посетителей предусмотрены специальные игровые зоны, где они смогут поиграть с игрушечными автомобилями и поездами.

11:00 - 11:50: Красный трамвай Истикляль / Галата башня

Вы сможете насладиться внешним осмотром этой исторической достопримечательности.

12:00 - 12:40: Coffee break

Немного времени для отдыха и наслаждения ароматным кофе.

14:00 - 16:00: Парк аттракционов Vialand

Это целый мир развлечений, где каждый найдет что-то по душе. От экстремальных горок до спокойных семейных аттракционов – здесь есть всё для отличного времяпрепровождения!

16:00: Отправление в отель