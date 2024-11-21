Стамбул – это город, который подарит вам и вашим детям незабываемые впечатления! Посетим музей имени Рахми Коча, полюбуемся коллекцией транспортных средств, увидим красный трамвай и побываем в парке аттракционов Vialand (без гида).
Здесь каждый найдет для себя что-то интересное: от экстремальных горок до спокойных семейных аттракционов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Незабываемые впечатления в Стамбуле
Стамбул – это город, который оставит яркие воспоминания у вас и ваших детей! Здесь вы сможете провести время весело и с пользой.
Программа на день
9:00 - 11:00: Музей имени Рахми Коча
В этом музее вас ждёт удивительная коллекция транспортных средств: поезда, самолеты, машины и многое другое. Для самых маленьких посетителей предусмотрены специальные игровые зоны, где они смогут поиграть с игрушечными автомобилями и поездами.
11:00 - 11:50: Красный трамвай Истикляль / Галата башня
Вы сможете насладиться внешним осмотром этой исторической достопримечательности.
12:00 - 12:40: Coffee break
Немного времени для отдыха и наслаждения ароматным кофе.
14:00 - 16:00: Парк аттракционов Vialand
Это целый мир развлечений, где каждый найдет что-то по душе. От экстремальных горок до спокойных семейных аттракционов – здесь есть всё для отличного времяпрепровождения!
16:00: Отправление в отель
Важная информация
Если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать больше об экскурсии, не стесняйтесь обращаться! Я с радостью отвечу на все ваши вопросы.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.