Волшебный Стамбул: программа для детей + Vialand

Стамбул – это город, который подарит вам и вашим детям незабываемые впечатления! Посетим музей имени Рахми Коча, полюбуемся коллекцией транспортных средств, увидим красный трамвай и побываем в парке аттракционов Vialand (без гида).

Здесь каждый найдет для себя что-то интересное: от экстремальных горок до спокойных семейных аттракционов.
Волшебный Стамбул: программа для детей + Vialand
Волшебный Стамбул: программа для детей + Vialand
Волшебный Стамбул: программа для детей + Vialand
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Незабываемые впечатления в Стамбуле

Стамбул – это город, который оставит яркие воспоминания у вас и ваших детей! Здесь вы сможете провести время весело и с пользой.

Программа на день

  • 9:00 - 11:00: Музей имени Рахми Коча

    • В этом музее вас ждёт удивительная коллекция транспортных средств: поезда, самолеты, машины и многое другое. Для самых маленьких посетителей предусмотрены специальные игровые зоны, где они смогут поиграть с игрушечными автомобилями и поездами.

  • 11:00 - 11:50: Красный трамвай Истикляль / Галата башня

    • Вы сможете насладиться внешним осмотром этой исторической достопримечательности.

  • 12:00 - 12:40: Coffee break

    • Немного времени для отдыха и наслаждения ароматным кофе.

  • 14:00 - 16:00: Парк аттракционов Vialand

    • Это целый мир развлечений, где каждый найдет что-то по душе. От экстремальных горок до спокойных семейных аттракционов – здесь есть всё для отличного времяпрепровождения!

  • 16:00: Отправление в отель

Важная информация

Если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать больше об экскурсии, не стесняйтесь обращаться! Я с радостью отвечу на все ваши вопросы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей имени Рахми Коча
  • Район Галата и Бейоглу
  • Красный трамвай Истикляль
  • Центральный и спальные районы Стамбула
  • Парк аттракционов Vialand
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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