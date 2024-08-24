Приглашаем вас на эксклюзивный турецкий завтрак! Самое время для новых эмоций, впечатлений и даже романтики, которая прямо витает в воздухе.
Вы не оторвете свой взгляд от террасы и полёта чаек на фоне живописного морского пейзажа за утренней трапезой и, конечно, сполна насладитесь традиционными лакомствами.
Вы не оторвете свой взгляд от террасы и полёта чаек на фоне живописного морского пейзажа за утренней трапезой и, конечно, сполна насладитесь традиционными лакомствами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Погрузитесь в атмосферу сказочного Стамбула сполна – отведайте национальную турецкую кухню за колоритным завтраком в восхитительном месте и в чудесной компании! Наш гид поведает вам интересные истории об окрестностях за утренней трапезой, расскажет захватывающие факты об Османской и Византийской империи и не только.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что включено
- Завтрак на двух человек
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы туристов.
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
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