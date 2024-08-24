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Приглашаем вас на эксклюзивный турецкий завтрак! Самое время для новых эмоций, впечатлений и даже романтики, которая прямо витает в воздухе.



Вы не оторвете свой взгляд от террасы и полёта чаек на фоне живописного морского пейзажа за утренней трапезой и, конечно, сполна насладитесь традиционными лакомствами.