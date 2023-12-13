Начать день с аутентичного завтрака с видами на прекрасный Стамбул, следить за полётом чаек и слушать увлекательные истории… Звучит, как восточная сказка? Вы можете в ней оказаться! Мы отведём вас в кафе, где на террасе специально для вас накроют чудесный завтрак. Вкушая турецкие блюда, вы будете погружаться в историю страны и наслаждаться по-настоящему добрым утром.

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Описание

Что вас ожидает

Накануне встречи мы свяжемся с вами и уточним ваши пожелания по меню. Утром вы встретитесь с гидом в условленном месте и отправитесь в кафе с видовой террасой.

На традиционном стамбульском завтраке вы сможете попробовать менемен (яичницу с овощами), сосиски, сыры, оливки, сырные завитушки, пекмез (варенье без сахара), мёд с каймаком (по консистенции — что-то среднее между сметаной и маслом), симит (турецкий бублик), огурцы и помидоры, виноград.

Во время завтрака гид составит вам компанию и расскажет захватывающие истории об Османской и Византийской империи, становлении Турецкой Республики и её современности.

Организационные детали