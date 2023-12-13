Попробовать пекмез и менемен, любуясь панорамами Стамбула и слушая истории о Византии
Начать день с аутентичного завтрака с видами на прекрасный Стамбул, следить за полётом чаек и слушать увлекательные истории… Звучит, как восточная сказка? Вы можете в ней оказаться! Мы отведём вас в кафе, где на террасе специально для вас накроют чудесный завтрак.
Вкушая турецкие блюда, вы будете погружаться в историю страны и наслаждаться по-настоящему добрым утром.
Вкушая турецкие блюда, вы будете погружаться в историю страны и наслаждаться по-настоящему добрым утром.
Ближайшие даты:
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Накануне встречи мы свяжемся с вами и уточним ваши пожелания по меню. Утром вы встретитесь с гидом в условленном месте и отправитесь в кафе с видовой террасой.
На традиционном стамбульском завтраке вы сможете попробовать менемен (яичницу с овощами), сосиски, сыры, оливки, сырные завитушки, пекмез (варенье без сахара), мёд с каймаком (по консистенции — что-то среднее между сметаной и маслом), симит (турецкий бублик), огурцы и помидоры, виноград.
Во время завтрака гид составит вам компанию и расскажет захватывающие истории об Османской и Византийской империи, становлении Турецкой Республики и её современности.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит турецкий завтрак на 2 человек. Третий и последующий участник вносят доплату − 10 евро за человека
- Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 395 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дмитрий, я живу в Стамбуле с 2007 года и очень люблю этот город. Работаю с командой увлеченных гидов — один из нас с радостью откроет для вас самые интересные места Стамбула. До скорой встречи!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие туры из Стамбула
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Провести день в окрестностях Царьграда, знакомясь его историей и любуясь захватывающими панорамами
у вашего отеля в Стамбуле
Сегодня
Завтра
14 дек
15 дек
320€288 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
История и тайны Святой Софии и других достопримечательностей великого государства
Сегодня
Завтра
14 дек
16 дек
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул как на ладони
Отель туриста
Сегодня
Завтра
14 дек
15 дек
€220 за всё до 5 чел.