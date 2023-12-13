Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Попробовать пекмез и менемен, любуясь панорамами Стамбула и слушая истории о Византии

Начать день с аутентичного завтрака с видами на прекрасный Стамбул, следить за полётом чаек и слушать увлекательные истории… Звучит, как восточная сказка? Вы можете в ней оказаться! Мы отведём вас в кафе, где на террасе специально для вас накроют чудесный завтрак.

Вкушая турецкие блюда, вы будете погружаться в историю страны и наслаждаться по-настоящему добрым утром.
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Накануне встречи мы свяжемся с вами и уточним ваши пожелания по меню. Утром вы встретитесь с гидом в условленном месте и отправитесь в кафе с видовой террасой.

На традиционном стамбульском завтраке вы сможете попробовать менемен (яичницу с овощами), сосиски, сыры, оливки, сырные завитушки, пекмез (варенье без сахара), мёд с каймаком (по консистенции — что-то среднее между сметаной и маслом), симит (турецкий бублик), огурцы и помидоры, виноград.

Во время завтрака гид составит вам компанию и расскажет захватывающие истории об Османской и Византийской империи, становлении Турецкой Республики и её современности.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит турецкий завтрак на 2 человек. Третий и последующий участник вносят доплату − 10 евро за человека
  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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