Что вас ждет Вы когда-нибудь слышали что-нибудь о культуре завтрака? А знаете ли вы, как называется знаменитый напиток султанов и обитательниц гарема? И сколько ингредиентов входит в его состав? Чем отличается современная уличная еда Стамбула от настоящей османской кухни? Готовы попробовать знаменитый Шалган с его уникальным двойным воздействием и сделать при этом «бррр»? В программе:

традиционный турецкий завтрак, • посещение Египетского рынка, • тур по Босфору, • прогулка по Истикляль Джадесси, • посещение церкви Св. Антуана Падунского, • церкви Святой Троицы, • обед в ресторане османской кухни, • турецкий кофе. Во время прогулки на кораблике по Босфору, между традиционным турецким завтраком и обедом в уютном ресторане настоящей османской кухни, у вас будет возможность попробовать знаменитый рыбный бутерброд, узнать секретное предназначение рахат-лукума и тут же продегустировать его, насладиться чудесными видами города, окунуться в его древнюю историю, кормя при этом белоснежных чаек и альбатросов. В качестве «вишенки на торте» — древний турецкий секрет мгновенной выработки гормона счастья! Ну и какой день в Стамбуле может обойтись без знаменитого турецкого кофе! Наслаждайтесь!