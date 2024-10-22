Во время прогулки на кораблике по Босфору, между традиционным турецким завтраком и обедом в уютном ресторане настоящей османской кухни, у вас будет возможность попробовать знаменитый рыбный бутерброд, узнать секретное предназначение рахат-лукума и тут же продегустировать его, насладиться чудесными видами города, окунуться в его древнюю историю, кормя при этом белоснежных чаек и альбатросов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:30
Описание экскурсии
Что вас ждет Вы когда-нибудь слышали что-нибудь о культуре завтрака? А знаете ли вы, как называется знаменитый напиток султанов и обитательниц гарема? И сколько ингредиентов входит в его состав? Чем отличается современная уличная еда Стамбула от настоящей османской кухни? Готовы попробовать знаменитый Шалган с его уникальным двойным воздействием и сделать при этом «бррр»? В программе:
традиционный турецкий завтрак, • посещение Египетского рынка, • тур по Босфору, • прогулка по Истикляль Джадесси, • посещение церкви Св. Антуана Падунского, • церкви Святой Троицы, • обед в ресторане османской кухни, • турецкий кофе. Во время прогулки на кораблике по Босфору, между традиционным турецким завтраком и обедом в уютном ресторане настоящей османской кухни, у вас будет возможность попробовать знаменитый рыбный бутерброд, узнать секретное предназначение рахат-лукума и тут же продегустировать его, насладиться чудесными видами города, окунуться в его древнюю историю, кормя при этом белоснежных чаек и альбатросов. В качестве «вишенки на торте» — древний турецкий секрет мгновенной выработки гормона счастья! Ну и какой день в Стамбуле может обойтись без знаменитого турецкого кофе! Наслаждайтесь!
С понедельника по субботу начало в промежутке 09:00 - 10:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотой Рог
- Босфор
- Галатская башня
- Египетский рынок
- Истикляль Джадесси
- Дворец Долмабахче
- Крепость Румели
- Девичья башня
- Новая мечеть
- Церковь Св. Антуана Падунского
- Церковь Святой Троицы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда
- Напитки
- Проезд на транспорте
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по субботу начало в промежутке 09:00 - 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
22 окт 2024
Входит в следующие категории Стамбула
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