7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
25 авг в 12:00
5 окт в 12:00
155 000₽ за человека
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
4 дня
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Узнать, что такое «ракы-балык», полакомиться кофе на углях и побывать в одной из старейших кальянных
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
22 окт в 14:00
$815 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Гранд базар»
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