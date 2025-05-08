7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
«Продолжится отпуск в Каппадокии — сказочном регионе, знаменитом пещерными городами и воздушными шарами»
8 мая в 12:00
22 мая в 12:00
155 000₽ за человека
2 дня
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
Начало: Стамбул
«Полет на воздушном шаре – наиболее быстрый и романтический способ ознакомиться с живописными долинами и полюбоваться ими в лучах солнца»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€140 за человека
7 дней
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
Отдохнуть на «турецких Мальдивах», заглянуть в город гончаров и увидеть множество воздушных шаров
Начало: Аэропорт Стамбула, выбирайте рейсы с прибытием пос...
10 мар в 08:00
31 мар в 08:00
$1050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На воздушном шаре»
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