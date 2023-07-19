В Турции есть множество интересных мест. Каппадокия — одно из них. Приглашаю вас отправиться в край причудливых скал, прогуляться по подземным городам и насладиться сюрреалистическими пейзажами. Откройте для себя другую Турцию!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Что включает в себя стоимость тура?

Ваше путешествие станет незабываемым благодаря множеству удобств и услуг, которые уже включены в стоимость тура. Давайте рассмотрим, что именно вас ждет:

Билет на самолет из Стамбула в Каппадокию и обратно.

Трансфер в аэропорт из Стамбула.

Шатл из аэропорта в ваш отель в Каппадокии.

Проживание в отеле с завтраком.

Групповая экскурсия по северной или южной части Каппадокии с обедом.

Выбор между квадроциклом на закате или конной прогулкой.

Трансфер обратно в аэропорт.

Организационные моменты

Для того чтобы обеспечить вам комфортное путешествие, необходимо внести предоплату в связи с выкупом билетов на самолет. Это поможет нам гарантировать наличие мест и сделать ваше путешествие максимально приятным.

Преимущества тура

Этот тур — отличная возможность насладиться красотой Каппадокии и получить незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительные места, которые подарят вам радость и вдохновение!