Из Стамбула в Каппадокию на самолете

Путешествие из Стамбула в Каппадокию: прогулка по сюрреалистическим пейзажам
В Турции есть множество интересных мест. Каппадокия — одно из них.

Приглашаю вас отправиться в край причудливых скал, прогуляться по подземным городам и насладиться сюрреалистическими пейзажами. Откройте для себя другую Турцию!
4.91
11 отзывов
Из Стамбула в Каппадокию на самолете
Из Стамбула в Каппадокию на самолете
Из Стамбула в Каппадокию на самолете
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Что включает в себя стоимость тура?

Ваше путешествие станет незабываемым благодаря множеству удобств и услуг, которые уже включены в стоимость тура. Давайте рассмотрим, что именно вас ждет:

  • Билет на самолет из Стамбула в Каппадокию и обратно.
  • Трансфер в аэропорт из Стамбула.
  • Шатл из аэропорта в ваш отель в Каппадокии.
  • Проживание в отеле с завтраком.
  • Групповая экскурсия по северной или южной части Каппадокии с обедом.
  • Выбор между квадроциклом на закате или конной прогулкой.
  • Трансфер обратно в аэропорт.

Организационные моменты

Для того чтобы обеспечить вам комфортное путешествие, необходимо внести предоплату в связи с выкупом билетов на самолет. Это поможет нам гарантировать наличие мест и сделать ваше путешествие максимально приятным.

Преимущества тура

Этот тур — отличная возможность насладиться красотой Каппадокии и получить незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительные места, которые подарят вам радость и вдохновение!

Каждый день в 09.00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы во все стороны (тур заканчивается в вашем отеле в Стамбуле),
  • Билет Стамбул-Каппадокия-Стамбул,
  • Отель с ночевкой,
  • Квадроциклы на закате или конная прогулка на выбор
  • Завтрак,
  • Групповая экскурсия по южной или же северной части Каппадокии на выбор,
  • Обед
Что не входит в цену
  • Полет на шаре по желанию,
  • Личные затраты.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09.00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Перед внесением оплаты свяжитесь пожалуйста с нами для брони места в отеле и для брони билетов на самолет
  • В связи с выкупом билетом на самолет, нужно внеси предоплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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J
19 июл 2023
S
5 апр 2023
Если вы оказались в Турции, Каппадокию надо посетить непременно. Из Стамбула лучше самолётом, полтора часа лету. Это удивительный памятник природы и человека, созданный миллионами лет. Подземные города, древние храмы, созданные ранними христианами, необычные скальные конусообразные и грибовидные образования. Пейзажи просто потрясают воображение. Полет на воздушном шаре очень зависит от погоды. Мне не повезло, сильный ветер.
Y
14 ноя 2022
Отличная экскурсия и хороший гид - очень интересно и весело подает информацию. Очень советую не полениться и встать встречать рассвет с запуском воздушных шаров - вид просто космический.
Есть замечание по поводу организации. На сайте написано, что экскурсия индивидуальная(до 5 человек), в по факту мы ходили в группе из 12 человек. Никто не предупреждал заранее к сожалению.
В
10 янв 2022
Экскурсия сама по себе отличная. Каппадокию, её красоты не может испортить ничто. Это обязательно стоит испытать. Вы не пожалеете. Уезжать не хотелось. Фотографировать можно через каждые 10 метров…
Е
19 ноя 2021
Очень красивый заповедник. Потрясающая природа и виды. Была в начале мая, туристов почти не было. Рекомендую.
E
15 окт 2021
Тур понравился. Все организованно, профессионально. С отеля забрали и туда же доставили по возвращению. Отдельное спасибо гиду Saya, которая все интересно рассказала, показала и даже сфотографировала на память. Рекомендую
Э
20 сен 2021
Невероятный космический пейзаж Ощущение абсолютной нереальности окружающего пейзажа, будто какой-то нелепый режиссер это все построил. Причудливые формы из туфа с многочисленными отверстиями и лазами. Очень увлекательно для любителей активного отдыха - везде можно забраться. Местные отельеры любят водить своих постояльцев в горы любоваться закатом. У многих это бесплатная опция
М
17 сен 2021
Когда мы ездили, шары не летали, но все равно очень красиво. Потрясающее место, экскурсия очень понравилась- насыщенная и интересная.
Р
10 авг 2021
Очень понравилось. Впечатлило!
В
8 авг 2021
Экскурсия интересная, гид всё показала, рассказала. Просто, не в её власти влиять на погоду. Шары не летали. В целом я довольна, виды шикарные.
А
6 июл 2021
Восторг-именно такое чувство, вызвал музей под открытым небом Гореме! Такие необычные церкви, я нигде не видела, Яблочная, Змеиная, Тёмная! Уникальные фрески и изображения святых на скалах, даже не вериться. . Обязательно посетите Темную церковь, считаю, что она сохранилась лучше всех!

Тур входит в следующие категории Стамбула

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