В Турции есть множество интересных мест. Каппадокия — одно из них.
Приглашаю вас отправиться в край причудливых скал, прогуляться по подземным городам и насладиться сюрреалистическими пейзажами. Откройте для себя другую Турцию!
Приглашаю вас отправиться в край причудливых скал, прогуляться по подземным городам и насладиться сюрреалистическими пейзажами. Откройте для себя другую Турцию!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Что включает в себя стоимость тура?
Ваше путешествие станет незабываемым благодаря множеству удобств и услуг, которые уже включены в стоимость тура. Давайте рассмотрим, что именно вас ждет:
- Билет на самолет из Стамбула в Каппадокию и обратно.
- Трансфер в аэропорт из Стамбула.
- Шатл из аэропорта в ваш отель в Каппадокии.
- Проживание в отеле с завтраком.
- Групповая экскурсия по северной или южной части Каппадокии с обедом.
- Выбор между квадроциклом на закате или конной прогулкой.
- Трансфер обратно в аэропорт.
Организационные моменты
Для того чтобы обеспечить вам комфортное путешествие, необходимо внести предоплату в связи с выкупом билетов на самолет. Это поможет нам гарантировать наличие мест и сделать ваше путешествие максимально приятным.
Преимущества тура
Этот тур — отличная возможность насладиться красотой Каппадокии и получить незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительные места, которые подарят вам радость и вдохновение!
Каждый день в 09.00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы во все стороны (тур заканчивается в вашем отеле в Стамбуле),
- Билет Стамбул-Каппадокия-Стамбул,
- Отель с ночевкой,
- Квадроциклы на закате или конная прогулка на выбор
- Завтрак,
- Групповая экскурсия по южной или же северной части Каппадокии на выбор,
- Обед
Что не входит в цену
- Полет на шаре по желанию,
- Личные затраты.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09.00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Перед внесением оплаты свяжитесь пожалуйста с нами для брони места в отеле и для брони билетов на самолет
- В связи с выкупом билетом на самолет, нужно внеси предоплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Jaan
19 июл 2023
S
Sergei
5 апр 2023
Если вы оказались в Турции, Каппадокию надо посетить непременно. Из Стамбула лучше самолётом, полтора часа лету. Это удивительный памятник природы и человека, созданный миллионами лет. Подземные города, древние храмы, созданные ранними христианами, необычные скальные конусообразные и грибовидные образования. Пейзажи просто потрясают воображение. Полет на воздушном шаре очень зависит от погоды. Мне не повезло, сильный ветер.
Y
Yohanan
14 ноя 2022
Отличная экскурсия и хороший гид - очень интересно и весело подает информацию. Очень советую не полениться и встать встречать рассвет с запуском воздушных шаров - вид просто космический.
Есть замечание по поводу организации. На сайте написано, что экскурсия индивидуальная(до 5 человек), в по факту мы ходили в группе из 12 человек. Никто не предупреждал заранее к сожалению.
Есть замечание по поводу организации. На сайте написано, что экскурсия индивидуальная(до 5 человек), в по факту мы ходили в группе из 12 человек. Никто не предупреждал заранее к сожалению.
В
Вадим
10 янв 2022
Экскурсия сама по себе отличная. Каппадокию, её красоты не может испортить ничто. Это обязательно стоит испытать. Вы не пожалеете. Уезжать не хотелось. Фотографировать можно через каждые 10 метров…
Е
Екатерина
19 ноя 2021
Очень красивый заповедник. Потрясающая природа и виды. Была в начале мая, туристов почти не было. Рекомендую.
E
Everishe
15 окт 2021
Тур понравился. Все организованно, профессионально. С отеля забрали и туда же доставили по возвращению. Отдельное спасибо гиду Saya, которая все интересно рассказала, показала и даже сфотографировала на память. Рекомендую
Э
Эмилия
20 сен 2021
Невероятный космический пейзаж Ощущение абсолютной нереальности окружающего пейзажа, будто какой-то нелепый режиссер это все построил. Причудливые формы из туфа с многочисленными отверстиями и лазами. Очень увлекательно для любителей активного отдыха - везде можно забраться. Местные отельеры любят водить своих постояльцев в горы любоваться закатом. У многих это бесплатная опция
М
Мария
17 сен 2021
Когда мы ездили, шары не летали, но все равно очень красиво. Потрясающее место, экскурсия очень понравилась- насыщенная и интересная.
Р
Рита
10 авг 2021
Очень понравилось. Впечатлило!
В
Вероника
8 авг 2021
Экскурсия интересная, гид всё показала, рассказала. Просто, не в её власти влиять на погоду. Шары не летали. В целом я довольна, виды шикарные.
А
Анна
6 июл 2021
Восторг-именно такое чувство, вызвал музей под открытым небом Гореме! Такие необычные церкви, я нигде не видела, Яблочная, Змеиная, Тёмная! Уникальные фрески и изображения святых на скалах, даже не вериться. . Обязательно посетите Темную церковь, считаю, что она сохранилась лучше всех!
Тур входит в следующие категории Стамбула
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