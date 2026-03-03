Описание тура
Стамбул для двоих на 3 дня — это не про успеть всё, а про редкую роскошь: настоящее время вместе — с тишиной, приватностью и заботой в каждой детали. Запах жареных каштанов и турецкого кофе, мягкий ритм города, красивые паузы и моменты, которые складываются в ваш маленький фильм. Вечером — приватный круиз по Босфору на яхте с закусками и напитками: закат, огни и ощущение, что весь город работает на вашу историю.
Мы продюсируем не маршрут, а состояние пары: тишина, комфорт сна, минимум лишних переездов и один ответственный 24/7. Стамбул-классика — Голубая мечеть, Цистерна Базилика, Айя-София — случается правильно, без суеты и выматывающих решений. А мультикультурный Стамбул — Долмабахче, Истикляль, Галата — становится финальными кадрами, после которых вы возвращаетесь не просто с фото, а ближе друг к другу.
Кому подойдёт этот выезд в Стамбул на 3 дня:
Парам, которые хотят перезагрузиться за 3 дня в Стамбуле: замедлиться и снова почувствовать мы — с тишиной, приватностью и заботой в деталях.
Тем, кто выбирает романтику как состояние: комфорт сна в приоритете, тёплое пространство, красивые ужины, тактичный сервис — всё работает незаметно, чтобы вы были в моменте.
Тем, кому важен правильный ритм: не марафон по точкам, а продуманный сценарий с паузами — чтобы впечатления проживались, а не пролетали.
Тем, кто хочет Стамбул в лучших сценах: закат на приватной яхте по Босфору, магия Цистерны Базилика, Голубая мечеть и Айя-София как надо, Долмабахче и Галата — как финальные кадры.
Тем, кто любит редкие эмоции в комфортной подаче: камерное шоу Legends of Istanbul в историческом особняке 19 века — 45 минут, после которых город становится вашей общей историей.
Тем, кто ценит приватность и пространство для двоих: вечер на воде, атмосферные рестораны, пешие маршруты по красивым улицам — где можно говорить, молчать и просто быть рядом.
Тем, кто не хочет зависеть от случайностей: план B встроен в организацию, а тайминг собран так, чтобы очереди, усталость или смена погоды не ломали впечатление.
Тем, кому важна эстетика: свет заката на Босфоре, огни ночного города, дворцовые интерьеры, старые улочки и видовые точки — Стамбул, который хочется запомнить и сохранить.
Кому точно не подойдёт этот выезд в Стамбул:
Тем, кто ищет самый дешёвый вариант и готов мириться с шумом, холодом, очередями и ну как-нибудь. У нас премиальность — это лучший отель, люксовый трансфер, приватная обстановка.
Любителям формата галопом по достопримечательностям: 15 точек в день, постоянные переезды, успеть всё. Здесь другой принцип — меньше, но правильно, чтобы оставались силы на вас двоих.
Тем, кому нужен тусовочный Стамбул: бары до утра, громкая музыка, бессонные ночи и хаос. Этот тур про спокойный ритм и романтическую атмосферу.
Тем, кто хочет контролировать каждую мелочь и сам рулить маршрутом на месте. Мы продюсируем поездку так, чтобы вы не решали и не суетились — иначе теряется смысл формата.
Тем, кому комфортно в толпе и как у всех: массовые экскурсии, туристические клише, очередь ради фото. Мы собираем опыт так, чтобы было приватно и без лишнего шума.
Тем, кто хочет жёсткий экстрим и испытания. Здесь будет слишком удобно: продуманный тайминг, комфортные точки, мягкая логистика и план B на всё.
Этот тур для тех, кому важнее не маршрут, а то, как вы себя чувствуете — и как вы становитесь ближе за эти 3 дня.
Эта программа — готовый пример приватного романтического выезда для двоих с нашим фирменным ритмом: вау-моменты без перегруза, комфорт сна, тишина и продуманная логистика. Но сценарий не жёсткий: мы легко адаптируем его под запрос вашей пары — по длительности, темпу, уровню активности, интересам и настроению — чтобы поездка получилась вашей историей, а не стандартным маршрутом.
Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.
Если откликается — значит, пора ехать. Осталось выбрать даты и нажать Забронировать.
- Закат на Босфоре — только вы и город в огнях. Приватная яхта, лёгкие закуски, бокал в руке и Стамбул, который медленно загорается, как сцена из кино. Тот самый вечер, после которого вы смотрите друг на друга иначе.
- Стамбул, который чувствуешь кожей, а не отмечаешь. Прохлада и мистический полумрак Цистерны Базилика, тишина и величие Голубой мечети, мощь Айя-Софии — не бегом и не в толпе, а в ритме, который оставляет место вам двоим.
- Legends of Istanbul — эмоция, которая собирает город в историю. Камерное шоу в историческом особняке 19 века: мифы, герои, символы. 45 минут, после которых Стамбул перестаёт быть красивым — и становится вашим.
- Долмабахче — роскошь, от которой перехватывает дыхание. Свет, масштаб, детали и ощущение эпохи. Здесь хочется говорить шёпотом, держаться за руку и запоминать — мы видели это вместе.
- Мультикультурный Стамбул — живой, неожиданный, настоящий. Таксим и Истикляль, красный трамвайчик, Цветочный пассаж с историей белогвардейцев, изящная базилика Сан-Антуан — город раскрывается слоями, и каждый слой становится общим воспоминанием.
- Галатская башня — финальные кадры вашего маленького фильма. Узкие улочки, старый город, вид, от которого хочется просто молчать и улыбаться. По желанию — подъём на башню и Стамбул на ладони.
- И главное — ощущение романтики без трения. Когда всё организовано так, что не нужно решать, выбирать и контролировать: вы просто живёте эти 3 дня — тепло, красиво и рядом.
Программа тура по дням
Встреча, отдых и Закат на Босфоре на частной яхте
Встречаем вас в аэропорту Стамбула — без суеты, без ожиданий. Комфортный трансфер класса люкс сразу переключает вас из режима дела/дорога в режим вместе.
Заселяемся в красивый отель в самом центре — чтобы дальше всё было простым: пешком до лучших мест, без лишних переездов и потерь времени. Здесь важная настройка дня 1: тишина, тепло и хороший сон — наш стандарт с первого вечера.
Обедаем в месте с правильной атмосферой: спокойно, вкусно, без туристического шума. После дороги вам нужно не успеть всё, а мягко приземлиться.
Первое свидание со Стамбулом. Мы едем на набережную — не за достопримечательностями, а за ощущением города. Лёгкая прогулка, красивые виды, короткие истории, которые помогают почувствовать: вы здесь не в туре, вы в своей истории.
19:00 — вечерний круиз по Босфору на приватной яхте. Это главный романтический акцент дня. Только вы, закат и Стамбул, который медленно загорается огнями. На борту — закуски и напитки, всё уже предусмотрено. Никаких как добраться/куда идти/что заказать — просто момент, который работает на близость.
Ужин — в колоритном ресторане с хорошей кухней (без клише и толпы). Мы выбираем так, чтобы было уютно говорить, а не перекрикивать музыку.
Около 23:00 возвращаемся в отель. И дальше — свободный ритм: можно прогуляться ещё немного или сразу отдыхать. Отель в центре — вы не привязаны к логистике, вы выбираете, как завершить вечер.
День собран так, чтобы вы выдохнули, выспались и почувствовали главное — мы снова рядом.
Символы Стамбула в спокойном темпе и безопасности
После завтрака мы выходим в Стамбул классический — но в нашем ритме: без гонки, с паузами, чтобы город не проскочить, а прожить вдвоём.
По желанию — Гранд Базар. Если хочется сувениров и восточного колорита — зайдём вместе с гидом. Это важно: вы не тратите энергию на выбор и не попадаете в ловушки туристических покупок. Если не хочется — спокойно пропускаем. Ваше состояние важнее галочек.
Дальше — символы Стамбула, которые должны случиться правильно:
Голубая мечеть — величественная, спокойная, с той самой атмосферой, где хочется говорить тише и быть ближе.
Цистерна Базилика — прохлада, полумрак, отражения в воде. Здесь город ощущается не глазами, а телом: как сцена из фильма.
Мы выстраиваем маршрут так, чтобы не вымотаться очередями и лишними переходами. Наша задача — сохранить лёгкость и настроение.
Обед в одном из самых фотогеничных мест. Ресторан с верандой, где можно покормить чаек. Красивый, живой момент, который снимает напряжение дня и дает ту самую нашу историю — без постановки.
Шоу Legends of Istanbul — эмоция, которая собирает город в смысл. Это не массовая туристическая обязаловка. Это камерное представление в историческом особняке Абуда Эфенди 19 века: мифы, герои, события — всё, что сформировало Стамбул. 45 минут, после которых город становится ближе и понятнее — и у вас появляется общий внутренний код этой поездки.
Святая София. Одно из самых посещаемых мест мира — да. И именно поэтому мы идём сюда так, чтобы сохранить впечатление: с пониманием очередей, с правильным таймингом и без нервов. Вы не прорываетесь — вы просто входите в историю.
Ужин. В завершение — ресторан под ваш вкус и настроение: от небольшого локального места с идеальной кухней до более статусного варианта. Гид подбирает не топ по рейтингу, а то, где вам будет комфортно разговаривать и быть вдвоём.
Возвращение в отель и отдых День насыщенный по впечатлениям, но собран так, чтобы у вас осталось главное: не усталость, а спокойствие и ощущение мы прожили это вместе.
Мультикультурный Стамбул и красивое завершение
После завтрака мы выселяемся, оставляем вещи на ресепшене — чтобы вы были лёгкими и свободными. Никаких чемоданов в руках и ощущения мы уже уезжаем. Мы проживаем этот день красиво и спокойно — до самого финала.
Стамбул мультикультурный — без спешки, с правильными акцентами.
Долмабахче — дворец, который впечатляет внутри. Начинаем с самого красивого дворца Стамбула. Это тот случай, когда роскошь не про показуху, а про эмоцию: свет, масштаб, детали, ощущение эпохи. Мы идём сюда в правильное время и темпе, чтобы вы не устали и успели насладиться.
Таксим и Истикляль — сердце современного города. Дальше — площадь Таксим, прогулка по Истикляль и тот самый красный трамвайчик, который делает кадр Стамбул случился. Мы не просто идём по улице — мы ловим ритм города, но так, чтобы он не забрал вашу приватность: без лишнего давления и перегруза.
Цветочный пассаж — маленькая история внутри большой. Заглянем в Цветочный пассаж — и поговорим о белогвардейцах, которые нашли здесь убежище в 1920-х. Это короткая сцена, которая добавляет глубины: у поездки появляется не только красиво, но и смысл.
Базилика Сан-Антуан — тихая точка среди города. В нарядной католической церкви мы делаем паузу: здесь легко почувствовать, насколько Стамбул многослоен. Это один из тех моментов, где город неожиданно становится очень личным.
Обед в уютном месте. Перезагрузка и спокойный разговор — чтобы день не превращался в марафон. Мы выбираем ресторанчик, где комфортно именно вам: вкусно, не шумно, без ожиданий.
Галатская башня — финальный вид на город. Дальше — Галата. По пути пройдём мимо второй старейшей в мире станции метро — ещё один штрих к портрету города. И, если захотите, поднимемся на башню: Стамбул раскрывается с высоты так, что хочется просто молчать и держаться за руку. Это идеальный финальный кадр вашего маленького фильма.
Возвращаемся в отель, ужинаем. Перед вылетом — спокойное завершение: ужин без спешки, чтобы не уходить из поездки на нерве.
Забираем вещи и едем в аэропорт. Трансфер класса люкс уже организован — вы просто закрываете эту историю красиво. И да, обычно именно в этот момент пары говорят: как будто были не три дня, а целая маленькая жизнь.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2 ночи в 4 отеле в центре Стамбула. Завтраки в отеле (2 дня)
- Встреча и проводы в аэропорт на комфортном трансфере класса люкс
- Вечерний круиз по Босфору на частной яхте (2 часа) с закусками и напитками
- Сопровождение турлидера на протяжении всей поездки + организационная поддержка 24/7
- Экскурсионное сопровождение гида по программе (классический и мультикультурный Стамбул)
- Входные билеты в музеи/дворцы/объекты по программе (например, Цистерна Базилика, Долмабахче, Галатская башня и др.)
- Проезд по городу (метро/трамвай по маршруту экскурсий)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до/из Стамбула
- Обеды и ужины (ходим в хорошие рестораны, оплачиваем по меню)
Визы
Виза не нужна гражданам Рф.