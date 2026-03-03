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Романтический премиум-Стамбул для двоих: приватная яхта, отель с видом на Босфор

Стамбул для двоих на 3 дня
Романтический премиум-Стамбул для двоих: приватная яхта, отель с видом на БосфорФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Романтический премиум-Стамбул для двоих: приватная яхта, отель с видом на БосфорФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Романтический премиум-Стамбул для двоих: приватная яхта, отель с видом на БосфорФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Стамбул для двоих на 3 дня — это не про успеть всё, а про редкую роскошь: настоящее время вместе — с тишиной, приватностью и заботой в каждой детали. Запах жареных каштанов и турецкого кофе, мягкий ритм города, красивые паузы и моменты, которые складываются в ваш маленький фильм. Вечером — приватный круиз по Босфору на яхте с закусками и напитками: закат, огни и ощущение, что весь город работает на вашу историю.

Мы продюсируем не маршрут, а состояние пары: тишина, комфорт сна, минимум лишних переездов и один ответственный 24/7. Стамбул-классика — Голубая мечеть, Цистерна Базилика, Айя-София — случается правильно, без суеты и выматывающих решений. А мультикультурный Стамбул — Долмабахче, Истикляль, Галата — становится финальными кадрами, после которых вы возвращаетесь не просто с фото, а ближе друг к другу.

Кому подойдёт этот выезд в Стамбул на 3 дня:

  1. Парам, которые хотят перезагрузиться за 3 дня в Стамбуле: замедлиться и снова почувствовать мы — с тишиной, приватностью и заботой в деталях.

  2. Тем, кто выбирает романтику как состояние: комфорт сна в приоритете, тёплое пространство, красивые ужины, тактичный сервис — всё работает незаметно, чтобы вы были в моменте.

  3. Тем, кому важен правильный ритм: не марафон по точкам, а продуманный сценарий с паузами — чтобы впечатления проживались, а не пролетали.

  4. Тем, кто хочет Стамбул в лучших сценах: закат на приватной яхте по Босфору, магия Цистерны Базилика, Голубая мечеть и Айя-София как надо, Долмабахче и Галата — как финальные кадры.

  5. Тем, кто любит редкие эмоции в комфортной подаче: камерное шоу Legends of Istanbul в историческом особняке 19 века — 45 минут, после которых город становится вашей общей историей.

  6. Тем, кто ценит приватность и пространство для двоих: вечер на воде, атмосферные рестораны, пешие маршруты по красивым улицам — где можно говорить, молчать и просто быть рядом.

  7. Тем, кто не хочет зависеть от случайностей: план B встроен в организацию, а тайминг собран так, чтобы очереди, усталость или смена погоды не ломали впечатление.

  8. Тем, кому важна эстетика: свет заката на Босфоре, огни ночного города, дворцовые интерьеры, старые улочки и видовые точки — Стамбул, который хочется запомнить и сохранить.

Кому точно не подойдёт этот выезд в Стамбул:

  1. Тем, кто ищет самый дешёвый вариант и готов мириться с шумом, холодом, очередями и ну как-нибудь. У нас премиальность — это лучший отель, люксовый трансфер, приватная обстановка.

  2. Любителям формата галопом по достопримечательностям: 15 точек в день, постоянные переезды, успеть всё. Здесь другой принцип — меньше, но правильно, чтобы оставались силы на вас двоих.

  3. Тем, кому нужен тусовочный Стамбул: бары до утра, громкая музыка, бессонные ночи и хаос. Этот тур про спокойный ритм и романтическую атмосферу.

  4. Тем, кто хочет контролировать каждую мелочь и сам рулить маршрутом на месте. Мы продюсируем поездку так, чтобы вы не решали и не суетились — иначе теряется смысл формата.

  5. Тем, кому комфортно в толпе и как у всех: массовые экскурсии, туристические клише, очередь ради фото. Мы собираем опыт так, чтобы было приватно и без лишнего шума.

  6. Тем, кто хочет жёсткий экстрим и испытания. Здесь будет слишком удобно: продуманный тайминг, комфортные точки, мягкая логистика и план B на всё.

Этот тур для тех, кому важнее не маршрут, а то, как вы себя чувствуете — и как вы становитесь ближе за эти 3 дня.

Эта программа — готовый пример приватного романтического выезда для двоих с нашим фирменным ритмом: вау-моменты без перегруза, комфорт сна, тишина и продуманная логистика. Но сценарий не жёсткий: мы легко адаптируем его под запрос вашей пары — по длительности, темпу, уровню активности, интересам и настроению — чтобы поездка получилась вашей историей, а не стандартным маршрутом.

Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.

Если откликается — значит, пора ехать. Осталось выбрать даты и нажать Забронировать.

  • Закат на Босфоре — только вы и город в огнях. Приватная яхта, лёгкие закуски, бокал в руке и Стамбул, который медленно загорается, как сцена из кино. Тот самый вечер, после которого вы смотрите друг на друга иначе.
  • Стамбул, который чувствуешь кожей, а не отмечаешь. Прохлада и мистический полумрак Цистерны Базилика, тишина и величие Голубой мечети, мощь Айя-Софии — не бегом и не в толпе, а в ритме, который оставляет место вам двоим.
  • Legends of Istanbul — эмоция, которая собирает город в историю. Камерное шоу в историческом особняке 19 века: мифы, герои, символы. 45 минут, после которых Стамбул перестаёт быть красивым — и становится вашим.
  • Долмабахче — роскошь, от которой перехватывает дыхание. Свет, масштаб, детали и ощущение эпохи. Здесь хочется говорить шёпотом, держаться за руку и запоминать — мы видели это вместе.
  • Мультикультурный Стамбул — живой, неожиданный, настоящий. Таксим и Истикляль, красный трамвайчик, Цветочный пассаж с историей белогвардейцев, изящная базилика Сан-Антуан — город раскрывается слоями, и каждый слой становится общим воспоминанием.
  • Галатская башня — финальные кадры вашего маленького фильма. Узкие улочки, старый город, вид, от которого хочется просто молчать и улыбаться. По желанию — подъём на башню и Стамбул на ладони.
  • И главное — ощущение романтики без трения. Когда всё организовано так, что не нужно решать, выбирать и контролировать: вы просто живёте эти 3 дня — тепло, красиво и рядом.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, отдых и Закат на Босфоре на частной яхте

  • Встречаем вас в аэропорту Стамбула — без суеты, без ожиданий. Комфортный трансфер класса люкс сразу переключает вас из режима дела/дорога в режим вместе.

  • Заселяемся в красивый отель в самом центре — чтобы дальше всё было простым: пешком до лучших мест, без лишних переездов и потерь времени. Здесь важная настройка дня 1: тишина, тепло и хороший сон — наш стандарт с первого вечера.

  • Обедаем в месте с правильной атмосферой: спокойно, вкусно, без туристического шума. После дороги вам нужно не успеть всё, а мягко приземлиться.

  • Первое свидание со Стамбулом. Мы едем на набережную — не за достопримечательностями, а за ощущением города. Лёгкая прогулка, красивые виды, короткие истории, которые помогают почувствовать: вы здесь не в туре, вы в своей истории.

  • 19:00 — вечерний круиз по Босфору на приватной яхте. Это главный романтический акцент дня. Только вы, закат и Стамбул, который медленно загорается огнями. На борту — закуски и напитки, всё уже предусмотрено. Никаких как добраться/куда идти/что заказать — просто момент, который работает на близость.

  • Ужин — в колоритном ресторане с хорошей кухней (без клише и толпы). Мы выбираем так, чтобы было уютно говорить, а не перекрикивать музыку.

  • Около 23:00 возвращаемся в отель. И дальше — свободный ритм: можно прогуляться ещё немного или сразу отдыхать. Отель в центре — вы не привязаны к логистике, вы выбираете, как завершить вечер.

День собран так, чтобы вы выдохнули, выспались и почувствовали главное — мы снова рядом.

Встреча, отдых и Закат на Босфоре на частной яхтеВстреча, отдых и Закат на Босфоре на частной яхтеВстреча, отдых и Закат на Босфоре на частной яхте
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Символы Стамбула в спокойном темпе и безопасности

  • После завтрака мы выходим в Стамбул классический — но в нашем ритме: без гонки, с паузами, чтобы город не проскочить, а прожить вдвоём.

  • По желанию — Гранд Базар. Если хочется сувениров и восточного колорита — зайдём вместе с гидом. Это важно: вы не тратите энергию на выбор и не попадаете в ловушки туристических покупок. Если не хочется — спокойно пропускаем. Ваше состояние важнее галочек.

Дальше — символы Стамбула, которые должны случиться правильно:

  • Голубая мечеть — величественная, спокойная, с той самой атмосферой, где хочется говорить тише и быть ближе.

  • Цистерна Базилика — прохлада, полумрак, отражения в воде. Здесь город ощущается не глазами, а телом: как сцена из фильма.

Мы выстраиваем маршрут так, чтобы не вымотаться очередями и лишними переходами. Наша задача — сохранить лёгкость и настроение.

  • Обед в одном из самых фотогеничных мест. Ресторан с верандой, где можно покормить чаек. Красивый, живой момент, который снимает напряжение дня и дает ту самую нашу историю — без постановки.

  • Шоу Legends of Istanbul — эмоция, которая собирает город в смысл. Это не массовая туристическая обязаловка. Это камерное представление в историческом особняке Абуда Эфенди 19 века: мифы, герои, события — всё, что сформировало Стамбул. 45 минут, после которых город становится ближе и понятнее — и у вас появляется общий внутренний код этой поездки.

  • Святая София. Одно из самых посещаемых мест мира — да. И именно поэтому мы идём сюда так, чтобы сохранить впечатление: с пониманием очередей, с правильным таймингом и без нервов. Вы не прорываетесь — вы просто входите в историю.

  • Ужин. В завершение — ресторан под ваш вкус и настроение: от небольшого локального места с идеальной кухней до более статусного варианта. Гид подбирает не топ по рейтингу, а то, где вам будет комфортно разговаривать и быть вдвоём.

  • Возвращение в отель и отдых День насыщенный по впечатлениям, но собран так, чтобы у вас осталось главное: не усталость, а спокойствие и ощущение мы прожили это вместе.

Символы Стамбула в спокойном темпе и безопасностиСимволы Стамбула в спокойном темпе и безопасностиСимволы Стамбула в спокойном темпе и безопасности
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Мультикультурный Стамбул и красивое завершение

  • После завтрака мы выселяемся, оставляем вещи на ресепшене — чтобы вы были лёгкими и свободными. Никаких чемоданов в руках и ощущения мы уже уезжаем. Мы проживаем этот день красиво и спокойно — до самого финала.

  • Стамбул мультикультурный — без спешки, с правильными акцентами.

  • Долмабахче — дворец, который впечатляет внутри. Начинаем с самого красивого дворца Стамбула. Это тот случай, когда роскошь не про показуху, а про эмоцию: свет, масштаб, детали, ощущение эпохи. Мы идём сюда в правильное время и темпе, чтобы вы не устали и успели насладиться.

  • Таксим и Истикляль — сердце современного города. Дальше — площадь Таксим, прогулка по Истикляль и тот самый красный трамвайчик, который делает кадр Стамбул случился. Мы не просто идём по улице — мы ловим ритм города, но так, чтобы он не забрал вашу приватность: без лишнего давления и перегруза.

  • Цветочный пассаж — маленькая история внутри большой. Заглянем в Цветочный пассаж — и поговорим о белогвардейцах, которые нашли здесь убежище в 1920-х. Это короткая сцена, которая добавляет глубины: у поездки появляется не только красиво, но и смысл.

  • Базилика Сан-Антуан — тихая точка среди города. В нарядной католической церкви мы делаем паузу: здесь легко почувствовать, насколько Стамбул многослоен. Это один из тех моментов, где город неожиданно становится очень личным.

  • Обед в уютном месте. Перезагрузка и спокойный разговор — чтобы день не превращался в марафон. Мы выбираем ресторанчик, где комфортно именно вам: вкусно, не шумно, без ожиданий.

  • Галатская башня — финальный вид на город. Дальше — Галата. По пути пройдём мимо второй старейшей в мире станции метро — ещё один штрих к портрету города. И, если захотите, поднимемся на башню: Стамбул раскрывается с высоты так, что хочется просто молчать и держаться за руку. Это идеальный финальный кадр вашего маленького фильма.

  • Возвращаемся в отель, ужинаем. Перед вылетом — спокойное завершение: ужин без спешки, чтобы не уходить из поездки на нерве.

  • Забираем вещи и едем в аэропорт. Трансфер класса люкс уже организован — вы просто закрываете эту историю красиво. И да, обычно именно в этот момент пары говорят: как будто были не три дня, а целая маленькая жизнь.

Мультикультурный Стамбул и красивое завершениеМультикультурный Стамбул и красивое завершениеМультикультурный Стамбул и красивое завершение
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 2 ночи в 4 отеле в центре Стамбула. Завтраки в отеле (2 дня)
  • Встреча и проводы в аэропорт на комфортном трансфере класса люкс
  • Вечерний круиз по Босфору на частной яхте (2 часа) с закусками и напитками
  • Сопровождение турлидера на протяжении всей поездки + организационная поддержка 24/7
  • Экскурсионное сопровождение гида по программе (классический и мультикультурный Стамбул)
  • Входные билеты в музеи/дворцы/объекты по программе (например, Цистерна Базилика, Долмабахче, Галатская башня и др.)
  • Проезд по городу (метро/трамвай по маршруту экскурсий)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до/из Стамбула
  • Обеды и ужины (ходим в хорошие рестораны, оплачиваем по меню)
Визы

Виза не нужна гражданам Рф.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
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карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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