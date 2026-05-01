Описание тура
Не классический девичник в стиле Хюррем в Стамбуле, 1 сезон
Девушки, дорогие, султанши мои, приветствую вас!)
Вы попали на страницу тура в Стамбул — и это не просто поездка.
Четыре дня в Стамбуле, где вы — главная героиня. Утром вы учитесь делать макияж, который выглядит дорого, днём гуляете в этом образе по локациям «Великолепного века», а вечером смотрите, как солнце садится в Босфор. И только у нас — полноценное обучение макияжу от организатора-визажиста, прокат восточных нарядов и съёмка на протяжении всего тура: домой вы увозите не селфи, а фотографии, в которых себе нравитесь.
Это не экскурсионный марафон. Мы живём в сердце города, все ключевые места — пешком, ритм мягкий: одна большая локация в день, между ними — завтраки с видом, разговоры, море. День на Принцевых островах с купанием в Мраморном море встроен прямо в программу — редкость для стамбульских туров.
- Главные Впечатления Тура:
- дворец Топкапы с лицензированным гидом — по следам Хюррем;
- остров Бююкада: велосипеды, сосновые холмы, закатная фотосессия у моря;
- рассветная прогулка по пустой набережной Босфора — город только ваш;
- цветные улочки Балата и Фенера с локальными находками;
- два урока макияжа (дневной и вечерний) + шопинг турецкой косметики с подбором под вас;
- ужины с видом на Босфор и вечера в своём женском кругу.
- Этот тур для вас, если: хотите не просто посмотреть Стамбул, а прожить его красиво — с фотографиями, которые это докажут;
- давно собирались разобраться с макияжем «для себя» — без курсов на полгода;
- едете одна и ищете компанию, в которой легко;
- любите «Великолепный век» и хотите увидеть его локации вживую;
- цените, когда организатор берёт все заботы на себя — от трансфера до укладки.
- Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех,
- но если подошло — ты уже не захочешь снимать
- И главное — со мной безопасно.
- Я официальный турагент с профильным образованием, работаю с лицензированными гидами и проверенными партнёрами. Могу организовать тур под ключ — включая перелёт.
- Вы просто сияете — я беру все заботы на себя.
- Успей забронировать своё место
Программа тура по дням
Серия 1 - Первая встреча, которая меняет всё
Ранний прилёт в Стамбул. Я лично встречаю вас, и на комфортном трансфере мы едем через город, где Европа встречает Азию, в наш бутик-отель;
Лёгкий отдых и первое погружение в ритм города. Приветственный обед в атмосферном месте;
Прогулка по Бейоглу и Каракёю: Галатская башня — символ старого и нового Стамбула, знаменитый десерт, который нужно попробовать именно здесь, улица Истикляль, фотосессия с красным трамваем, скрытые исторические церкви и первые секреты города;
Продолжение маршрута к Галатапорт — современной набережной у Босфора;
Завершение дня — ужин у воды и вечер в огнях Стамбула, где город впервые становится ближе, чем ты ожидала.
Серия 2 - Русалки Бююкады
Долгожданные Принцевы острова — Бююкада. Целый день у Мраморного моря: купание, солнце, прогулки по живописным улочкам, пешком и на велосипедах с видами на сосновые холмы и то самое состояние жизни без спешки;
По желанию — подъём к Церкви и монастырю Святого Георгия Кудунского: место силы с панорамой, от которой перехватывает дыхание;
Первый урок макияжа для себя — создаём лёгкий дневной образ и учимся видеть свою естественную красоту!
Закат и особенная морская фотосессия — момент, где ты словно героиня летнего сериала;
Завершение дня — ужин в атмосфере острова и мягкое ощущение, что ты никуда не спешишь.
Серия 3 - По следам Хюррем
Традиционный, ароматный турецкий завтрак;
Мягкое погружение в женскую эстетику. Урок вечернего макияжа для себя — как искусство раскрывать свою уверенность;
Кормление чаек на видовой террасе: ветер, вода и ощущение, что ты в кадре фильма;
Стамбул, который становится Великолепным веком в реальности: Султанахмет и Фатих — сердце империи. Айя-София — величие веков. Дворец Топкапы с лицензированным гидом, где интриги до сих пор будто шепчут в стенах. Фотосессия в восточных образах. Парк Гюльхане, Цистерна Базилика, Голубая мечеть, хаммам Хюррем Султан — ритуал обновления и прикосновение к эпохе;
Гранд-базар — восточный мир роскоши и соблазнов. Сулеймание — место покоя Хюррем и Сулеймана и одна из самых красивых панорам города;
Ужин — лекция о женском: Хюррем как стратегия, энергия и путь к влиянию.
Серия 4 - Один день, когда ты турчанка
Прогулка на рассвете по набережной Босфора + фотосессия в пустом городе, который в этот момент будто принадлежит только тебе;
Утренний кофе с подружками — разговоры, лёгкость и состояние жизни без спешки;
Цветной Балат/Фенер — самые фотогеничные улочки Стамбула, атмосферные лавочки, локальные находки, аромат восточных парфюмов и маленькие сокровища для себя;
Болгарская церковь Святого Стефана и Патриаршая церковь Святого Георгия;
Обед и шопинг в магазине местной косметики — знакомство с секретами турецкого ухода за собой;
Если останется время и будет желание, перед самолетом успеем сходить расслабиться в хаммам! Завершение тура— расслабление, фрукты, лёгкий бокал и состояние: я — главная героиня своей жизни.
Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер VIP Майбах (аэропорт-отель-аэропорт)
- Проживание. Двухместное размещение в очень классном, комфортном отеле 4* в самом центре с видом на Мраморное море - все достопримечательности в шаговой доступности
- Вкусный завтрак - шведский стол во все дни тура
- Экскурсия с гидом - 5 часов (тайны дворца Топкапы, по местам сериала «Великолепный Век» + исторический Стамбул)
- Приветственный ужин на шикарной террасе с видом на город и Босфор (горячее + закуски + десерт)
- Istanbulkart. Карта с необходимым балансом для поездок по программе (метро, трамвай, паром)
- Обучение макияжу для себя. Два полноценных мастер-класса лично от организатора (имею навык проф. визажиста): научимся создавать дневной и вечерний образ
- Эффектная укладка на фотосессию
- Фотосессия в летящих платьях (наряд и украшения предоставляются, все размеры)
- Мобильная фото - и видеосъёмка. Увезете с собой чемодан фотографий, где вы везде себе нравитесь
- Памятные сувениры, от которых вы будете в восторге
- Атмосферные вечера, ужины с играми, лекциями и душевными разговорами
- Насыщенные, интересные, сериальные маршруты каждый день. Посещение всех ключевых мест по программе + секретные локации, которые знают только местные
- Постараемся попасть на места съёмок любимых сериалов, и если повезёт, сфотографируемся с актерами
- Сопровождение. Я, Анастасия, веду вас лично на протяжении всей поездки. Никаких незнакомых сопровождающих - только я и вы
- Комьюнити девушек по интересам - настоящий женский вайб, отдых с душой, разговоры по душам и новые подружки, которые останутся с вами и после поездки. А ещё - закрытый чат, где мы болтаем о макияже, сериалах, путешествиях иии. ну вы поняли Здесь можно быть собой, без масок, фильтров и без оценивания
- Безопасное путешествие. Официальное оформление, проверенные партнёры, полный пакет документов
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- 4 обеда, 3 ужина + по желанию перекусы, чай/кофе
- Мед. страховка - обязательна
- Проход на частный пляж на островах (до 3.000 рублей примерно)
- Входной билет во дворец Топкапы 6.000 рублей примерно
- Входной билет в Айя-Софию - по желанию (3.500 рублей билет примерно, курс часто скачет:)
- Сувениры, шопинг - по желанию
О чём нужно знать до поездки
Когда душа уже выбрала — разуму остаётся только согласиться. Просто нажми «забронировать» и доверься этому путешествию!
Пожелания к путешественнику
Приветствуется активное и приятное общение между участницами и организатором, основанное на уважении, поддержке и позитиве. Если возникает какая-то неожиданная или неприятная ситуация, всё обсуждается — я всегда иду навстречу, ведь все мы люди. Но очень прошу относиться друг к другу бережно и с уважением.
Как сказано в Библии:
Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39).
В моих турах мы создаём тёплую, безопасную атмосферу без сплетен, грубости и общения, переходящего границы. Мы не делаем акцент на вечерних походах по клубам или свиданиях — вместо этого нас ждёт живое общение, душевные разговоры, смех, танцы и радость. Нам важно сохранять лёгкость, искренность и достойное поведение!
Визы
Виза россиянам не нужна. Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда. Также не должно быть никаких долгов и запретов на выезд - всё проверяйте заранее, обезопасьте свой отдых.