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Стамбул как в сериале: девичник с макияжем для себя, морем и фотосессиями

Неклассический девичник в стиле Хюррем в Стамбуле
Стамбул как в сериале: девичник с макияжем для себя, морем и фотосессиямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Стамбул как в сериале: девичник с макияжем для себя, морем и фотосессиямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Стамбул как в сериале: девичник с макияжем для себя, морем и фотосессиямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Не классический девичник в стиле Хюррем в Стамбуле, 1 сезон

Девушки, дорогие, султанши мои, приветствую вас!)

Вы попали на страницу тура в Стамбул — и это не просто поездка.

Четыре дня в Стамбуле, где вы — главная героиня. Утром вы учитесь делать макияж, который выглядит дорого, днём гуляете в этом образе по локациям «Великолепного века», а вечером смотрите, как солнце садится в Босфор. И только у нас — полноценное обучение макияжу от организатора-визажиста, прокат восточных нарядов и съёмка на протяжении всего тура: домой вы увозите не селфи, а фотографии, в которых себе нравитесь.

Это не экскурсионный марафон. Мы живём в сердце города, все ключевые места — пешком, ритм мягкий: одна большая локация в день, между ними — завтраки с видом, разговоры, море. День на Принцевых островах с купанием в Мраморном море встроен прямо в программу — редкость для стамбульских туров.

  • Главные Впечатления Тура:
  • дворец Топкапы с лицензированным гидом — по следам Хюррем;
  • остров Бююкада: велосипеды, сосновые холмы, закатная фотосессия у моря;
  • рассветная прогулка по пустой набережной Босфора — город только ваш;
  • цветные улочки Балата и Фенера с локальными находками;
  • два урока макияжа (дневной и вечерний) + шопинг турецкой косметики с подбором под вас;
  • ужины с видом на Босфор и вечера в своём женском кругу.
  • Этот тур для вас, если: хотите не просто посмотреть Стамбул, а прожить его красиво — с фотографиями, которые это докажут;
  • давно собирались разобраться с макияжем «для себя» — без курсов на полгода;
  • едете одна и ищете компанию, в которой легко;
  • любите «Великолепный век» и хотите увидеть его локации вживую;
  • цените, когда организатор берёт все заботы на себя — от трансфера до укладки.
  • Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех,
  • но если подошло — ты уже не захочешь снимать
  • И главное — со мной безопасно.
  • Я официальный турагент с профильным образованием, работаю с лицензированными гидами и проверенными партнёрами. Могу организовать тур под ключ — включая перелёт.
  • Вы просто сияете — я беру все заботы на себя.
  • Успей забронировать своё место

Программа тура по дням

1 день

Серия 1 - Первая встреча, которая меняет всё

Ранний прилёт в Стамбул. Я лично встречаю вас, и на комфортном трансфере мы едем через город, где Европа встречает Азию, в наш бутик-отель;

Лёгкий отдых и первое погружение в ритм города. Приветственный обед в атмосферном месте;

Прогулка по Бейоглу и Каракёю: Галатская башня — символ старого и нового Стамбула, знаменитый десерт, который нужно попробовать именно здесь, улица Истикляль, фотосессия с красным трамваем, скрытые исторические церкви и первые секреты города;

Продолжение маршрута к Галатапорт — современной набережной у Босфора;

Завершение дня — ужин у воды и вечер в огнях Стамбула, где город впервые становится ближе, чем ты ожидала.

Серия 1 - Первая встреча, которая меняет всёСерия 1 - Первая встреча, которая меняет всёСерия 1 - Первая встреча, которая меняет всё
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Серия 2 - Русалки Бююкады

Долгожданные Принцевы острова — Бююкада. Целый день у Мраморного моря: купание, солнце, прогулки по живописным улочкам, пешком и на велосипедах с видами на сосновые холмы и то самое состояние жизни без спешки;

По желанию — подъём к Церкви и монастырю Святого Георгия Кудунского: место силы с панорамой, от которой перехватывает дыхание;

Первый урок макияжа для себя — создаём лёгкий дневной образ и учимся видеть свою естественную красоту!

Закат и особенная морская фотосессия — момент, где ты словно героиня летнего сериала;

Завершение дня — ужин в атмосфере острова и мягкое ощущение, что ты никуда не спешишь.

Серия 2 - Русалки БююкадыСерия 2 - Русалки БююкадыСерия 2 - Русалки Бююкады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Серия 3 - По следам Хюррем

Традиционный, ароматный турецкий завтрак;

Мягкое погружение в женскую эстетику. Урок вечернего макияжа для себя — как искусство раскрывать свою уверенность;

Кормление чаек на видовой террасе: ветер, вода и ощущение, что ты в кадре фильма;

Стамбул, который становится Великолепным веком в реальности: Султанахмет и Фатих — сердце империи. Айя-София — величие веков. Дворец Топкапы с лицензированным гидом, где интриги до сих пор будто шепчут в стенах. Фотосессия в восточных образах. Парк Гюльхане, Цистерна Базилика, Голубая мечеть, хаммам Хюррем Султан — ритуал обновления и прикосновение к эпохе;

Гранд-базар — восточный мир роскоши и соблазнов. Сулеймание — место покоя Хюррем и Сулеймана и одна из самых красивых панорам города;

Ужин — лекция о женском: Хюррем как стратегия, энергия и путь к влиянию.

Серия 3 - По следам ХюрремСерия 3 - По следам ХюрремСерия 3 - По следам Хюррем
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Серия 4 - Один день, когда ты турчанка

Прогулка на рассвете по набережной Босфора + фотосессия в пустом городе, который в этот момент будто принадлежит только тебе;

Утренний кофе с подружками — разговоры, лёгкость и состояние жизни без спешки;

Цветной Балат/Фенер — самые фотогеничные улочки Стамбула, атмосферные лавочки, локальные находки, аромат восточных парфюмов и маленькие сокровища для себя;

Болгарская церковь Святого Стефана и Патриаршая церковь Святого Георгия;

Обед и шопинг в магазине местной косметики — знакомство с секретами турецкого ухода за собой;

Если останется время и будет желание, перед самолетом успеем сходить расслабиться в хаммам! Завершение тура— расслабление, фрукты, лёгкий бокал и состояние: я — главная героиня своей жизни.

Трансфер в аэропорт.

Серия 4 - Один день, когда ты турчанкаСерия 4 - Один день, когда ты турчанкаСерия 4 - Один день, когда ты турчанка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер VIP Майбах (аэропорт-отель-аэропорт)
  • Проживание. Двухместное размещение в очень классном, комфортном отеле 4* в самом центре с видом на Мраморное море - все достопримечательности в шаговой доступности
  • Вкусный завтрак - шведский стол во все дни тура
  • Экскурсия с гидом - 5 часов (тайны дворца Топкапы, по местам сериала «Великолепный Век» + исторический Стамбул)
  • Приветственный ужин на шикарной террасе с видом на город и Босфор (горячее + закуски + десерт)
  • Istanbulkart. Карта с необходимым балансом для поездок по программе (метро, трамвай, паром)
  • Обучение макияжу для себя. Два полноценных мастер-класса лично от организатора (имею навык проф. визажиста): научимся создавать дневной и вечерний образ
  • Эффектная укладка на фотосессию
  • Фотосессия в летящих платьях (наряд и украшения предоставляются, все размеры)
  • Мобильная фото - и видеосъёмка. Увезете с собой чемодан фотографий, где вы везде себе нравитесь
  • Памятные сувениры, от которых вы будете в восторге
  • Атмосферные вечера, ужины с играми, лекциями и душевными разговорами
  • Насыщенные, интересные, сериальные маршруты каждый день. Посещение всех ключевых мест по программе + секретные локации, которые знают только местные
  • Постараемся попасть на места съёмок любимых сериалов, и если повезёт, сфотографируемся с актерами
  • Сопровождение. Я, Анастасия, веду вас лично на протяжении всей поездки. Никаких незнакомых сопровождающих - только я и вы
  • Комьюнити девушек по интересам - настоящий женский вайб, отдых с душой, разговоры по душам и новые подружки, которые останутся с вами и после поездки. А ещё - закрытый чат, где мы болтаем о макияже, сериалах, путешествиях иии. ну вы поняли Здесь можно быть собой, без масок, фильтров и без оценивания
  • Безопасное путешествие. Официальное оформление, проверенные партнёры, полный пакет документов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • 4 обеда, 3 ужина + по желанию перекусы, чай/кофе
  • Мед. страховка - обязательна
  • Проход на частный пляж на островах (до 3.000 рублей примерно)
  • Входной билет во дворец Топкапы 6.000 рублей примерно
  • Входной билет в Айя-Софию - по желанию (3.500 рублей билет примерно, курс часто скачет:)
  • Сувениры, шопинг - по желанию
О чём нужно знать до поездки

Когда душа уже выбрала — разуму остаётся только согласиться. Просто нажми «забронировать» и доверься этому путешествию!

Пожелания к путешественнику

Приветствуется активное и приятное общение между участницами и организатором, основанное на уважении, поддержке и позитиве. Если возникает какая-то неожиданная или неприятная ситуация, всё обсуждается — я всегда иду навстречу, ведь все мы люди. Но очень прошу относиться друг к другу бережно и с уважением.

Как сказано в Библии:

Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39).

В моих турах мы создаём тёплую, безопасную атмосферу без сплетен, грубости и общения, переходящего границы. Мы не делаем акцент на вечерних походах по клубам или свиданиях — вместо этого нас ждёт живое общение, душевные разговоры, смех, танцы и радость. Нам важно сохранять лёгкость, искренность и достойное поведение!

Визы

Виза россиянам не нужна. Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда. Также не должно быть никаких долгов и запретов на выезд - всё проверяйте заранее, обезопасьте свой отдых.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Девичники мечты, где путешествие встречается с красотой! Меня зовут Анастасия, и я одна из первых организаторов туров-девичников в России, где я объединила две страсти каждой девушки — путешествия и красоту. За плечами
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у меня профильное образование и многолетний опыт работы в туризме. А в один из непростых периодов жизни мне пришлось освоить профессию визажиста — тогда я даже не представляла, что этот навык однажды станет частью моего главного дела. Сегодня я могу подарить девушкам не просто путешествие в Стамбул, а целое преображение. Вы увезёте домой не только красивые фотографии, но и новый навык — умение создавать макияж, который подходит именно вам. Ведь макияж — это не просто косметика. Это настроение, уверенность и возможность каждый день видеть в зеркале ту самую себя, которой хочется улыбнуться. Самый ценный момент для меня — когда в конце тура я вижу счастливые глаза девушек, слышу их слова благодарности и понимаю: именно ради этих эмоций я создаю свои путешествия. Для меня настоящий отпуск мечты женщины — это когда спустя время вы открываете фотографии и снова чувствуете те же эмоции: улыбку, вдохновение и лёгкие мурашки от воспоминаний. Ведь путешествие — это маленькая жизнь. И очень важно, кому вы доверяете создать эту историю. Я знаю, чего хочет каждая девушка, влюблённая в Стамбул: увидеть атмосферные места из любимых сериалов; увезти домой багаж красивых фотографий; попробовать знаменитые турецкие блюда; отправиться на шопинг и найти свои сокровища в Стамбуле. И всё это ждёт вас в нашем путешествии. А представьте… Один из наших бьюти-мастер-классов пройдёт с видом на Мраморное море, и завершится красивой фотосессией на закате. Момент, когда вы смотрите на себя и понимаете: «Мне нравится эта девушка на фотографии». Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех. Но если вы чувствуете, что это ваше — вы уже не захотите снимать его. Если вы давно мечтали о красивом женском путешествии в Стамбул — возможно, это тот самый знак. Буду рада увидеть вас среди участниц! С любовью, Анастасия.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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