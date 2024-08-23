4 дня

Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню

Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса

«Посетим дворец Топкапы и мечеть Айя Софию, заглянем на Египетский рынок и полюбуемся панорамой бывшей столицы с высоты Галатской башни»