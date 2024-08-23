5 дней
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула
Насладиться видами на Стамбул с Босфора и посетить величественные дворцы и мечети
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«Всего за 5 дней мы посетим и знаменитый Дворец Топкапы, и мечеть Сулеймание, и Айя-Софию»
23 авг в 10:00
10 сен в 10:00
69 750₽ за человека
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
«Посетим дворец Топкапы и мечеть Айя Софию, заглянем на Египетский рынок и полюбуемся панорамой бывшей столицы с высоты Галатской башни»
7 ноя в 10:00
€520 за человека
6 дней
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«Зайдём в Голубую мечеть, которая была построена в начале XVII века по приказу султана Ахмета I и является выдающимся образцом исламской архитектуры»
15 сен в 10:00
85 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мусульманские»
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