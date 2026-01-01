Описание тура
Это поистине лучший тур по Стамбулу!
Ты пропитаешься атмосферой великолепного Стамбула.
Побываешь в самом живописном и роскошном дворце - Долмабахче
Посетишь самые известные мечети и место захоронения султана Сулеймана
Прокатишься по Босфору на яхте на закате
Побываешь в местах съемок известных турецких сериалов
Погуляешь по самому большому крытому рынку в мире
Попробуешь все известные местные блюда
Погуляешь по разноцветным улочкам района Балат
Ты обязательно влюбишься в Стамбул после этой поездки!
Программа тура по дням
Прилет в Стамбул, прогулка по городу, ужин
Прилетаете в новый аэропорт Стамбула Ist (до 15:00 часов), Трансфер в отель, заселение.
Вечерняя прогулка по центру города в районе Султан Ахмет.
Турлидер группы сводит вас в обменник с хорошим курсом, поменять валюту на турецкие лиры.
Проведете вечер в ресторане с красивым видом, будете знакомиться и общаться друг с другом, ведь вам предстоит пережить столько незабываемых эмоций вместе!
Мечети, базары, чайки, Галатская башня, шоппинг
Вкусно завтракаете и отправляетесь гулять по городу.
Сопровождать нашу экскурсию будет профессиональный русскоговорящий гид, который расскажет об истории города, достопримечательности, любопытных фактах и многое другое.
И да, гид у нас очень классный) Экскурсия не будет нудной и скучной, наш гид умеет рассказывать так увлекательно, живо и с юмором, что его слушают абсолютно все, даже те, кто не любит экскурсии!)
Начнете прогулку с площади древнего Ипподрома. Вы удивитесь, что много веков назад по этой площади бороздили конные колесницы! И узнаете откуда в центре площади стоит огромный египетский обелиск.
Посетите самую красивую мечеть Стамбула - Голубую мечеть.
Заглянете на смотровую площадку Seven Hill, где открывается потрясающий вид на Голубую мечеть, Айя-Софию и пролив Босфор, покормите чаек и сделаете потрясающие фотографии на фоне двух мечетей.
Далее отправитесь к Айя-Софии и узнаете историю самого древнего храма в мире. (без захода внутрь, тк внутри сейчас идет реконструкция)
Посетите гранд-базар и египетский базар, узнаете интереснейшую историю самого старинного и самого большого крытого рынка в мире.
Поднимитесь на смотровую площадку мечети Сулеймание. Оттуда открывается невероятный вид на весь город и Босфор! Посетите место захоронения легендарной Роксоланы и султана Сулеймана.
Прогуляетесь по Галатскому мосту и сделаете шикарные кадры на фоне Босфора, чаек и многочисленных минаретов мечетей города.
Далее отправитесь к Галатской башне. Попробуете самый известный десерт - Сан Себастьян.
После этого пойдете на улицу Истикляль, увидите тот самый красный ретро-трамвай. Здесь же у вас будет свободное время для шоппинга. На этой улице есть все запрещенные бренды - Zara, H&M, Nike и другие.
Довольные и счастливые, с покупками отправитесь в отель отдыхать перед еще одним потрясающим днем.
Дворец Долмабахче, р-н Балат, прогулка на яхте/паром
После завтрака в отеле вы отправитесь в самый красивый дворец Турции - Долмабахче.
Он является самым впечатляющим дворцом Турции из-за своей роскоши, уникальной архитектуры и расположения на Босфоре. Он служил резиденцией султанов, а интерьер украшен 4,5-тонной хрустальной люстрой и картинами Ивана Айвазовского.
Сделаете инстаграмные фото на фоне живописных белоснежных ворот и видом на Босфор.
После чего отправитесь в самый старинный район в Стамбуле - Балат. Живой, яркий, колоритный, в котором множество интересных кафе, антикварных магазинчиков. Здесь снималось множество турецких сериалов.
Вечером вас ждет прогулка по Босфору! Вам будет предложено провести ее либо на пароме, либо на приватной яхте (чаще всего на яхте. в случае форс-мажора или шторма на море будет паром).
Будете танцевать под турецкие песни, провожать закат, а еще сделаете остановку возле особняка Корханов (из сериала Зимородок) и возле знаменитой Девичьей Башни, которая является символом Стамбула!)
После морской прогулки отправитесь в современное пространство - Галата Порт, где вы увидите совершенно другой Стамбул. Прогуляетесь по красивой набережной, увидите огромные лайнеры.
Заглянете в место, где снимали передачу Орел и Решка, где попробуете знаменитый и самый вкусный стрит-фуд Балык Екмек.
Поужинаете и отправитесь отдыхать
Свободное время, покупка сувениров. Вылет домой
Завтрак в отеле.
У вас будет свободное время, чтобы приобрести сувениры, подарки себе и близким.
Выселение из отеля в 12:00 часов.
(Берите билеты из Стамбула с вылетом после 15:00 часов)
В аэропорт вас отвезет наш групповой комфортабельный трансфер.
А также, если вы хотите еще остаться в Стамбуле на пару дней, я помогу вам забронировать номер в этом же отеле.
А кто хочет продолжить свое путешествие по нетипичной Турции, смогут отправиться с нами дальше по маршруту в Каппадокию.
Что включено
- Проживание в отеле 4 в Стамбуле в центре города, 2х и 3х местное размещение (одноместное за дополнительную плату 150 долларов)
- Завтраки
- Групповой трансфер в аэропорт и из аэропорта
- Билеты на общественном транспорте по городу между локациями
- Входной билет во дворец Долмабахче
- Прогулка по Босфору на яхте (или пароме, если море неспокойное)
- Экскурсия с профессиональным гидом
- Сопровождение тур лидера на всем маршруте
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Стамбула и обратно
- Обеды и ужины
Пожелания к путешественнику
Это путешествие для тебя, если:
- Ты не хочешь проводить время в душном туристическом автобусе
- Устал(а) от одинаковых пакетных предложений
- Нет попутчика, чтобы поехать, а путешествовать в компании очень хочется
- Хочешь яркую программу в небольшой группе
- Хочешь себя побаловать и исполнить мечту