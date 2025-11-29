Сегодня вам понадобится удобная обувь, так как мы будем много ходить. В течение всего дня я буду делать для вас фотографии на ваш телефон в самых живописных уголках Стамбула — я профессиональный фотограф с многолетним опытом.

После завтрака в 8:00 осмотрим мечеть Султанахмет, также известную как Голубая мечеть. Прогуляемся по одноимённой площади, увидим Айя-Софию, которая на протяжении веков была собором, мечетью и музеем, а сегодня вновь является действующей святыней. В 9:00 остановимся в ресторане Seven Hills, откуда открываются потрясающие виды на Босфор, Голубую мечеть и Айя-Софию. Там мы покормим чаек с вилки и сделаем много фото и видео.

Осмотрим мечеть Сулеймание, один из шедевров архитектора Синана. Поднимемся на обзорную площадку и зайдём в усыпальницы Султана Сулеймана Великолепного и его супруги Хюррем Султан, которые оставили заметный след в истории Османской империи.

С 11:00 до 12:00, по желанию, можно устроить фотосессию в студии с панорамным видом на пролив (за дополнительную плату).

Пообедаем в рыбном ресторане на берегу Босфора, а далее вас ждёт 2-часовая прогулка по проливу на частной яхте или на кораблике, в зависимости от общего выбора (за доплату). После — свободное время.