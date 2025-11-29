Мои заказы

Внимание - снято! По знаковым местам Стамбула с фотографом в мини-группе

Увидеть главные мечети, погулять по Балату и Истикляль и получить классные кадры на память
Яркие впечатления и красивые снимки — этот тур объединяет всё самое лучшее, что можно успеть в Стамбуле за несколько дней! Мы прогуляемся по площади Султанахмет и увидим легендарные Айя-Софию и
Голубую мечеть. Поднимемся к величественной Сулеймание и вспомним истории Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан. Насладимся видами на Галатскую башню и пролив Босфор и прокатимся на яхте.

Вы сможете отведать турецкую кухню — знаменитый чизкейк «Сан-Себастьян» и тести-кебаб с эффектной подачей.

Откроете для себя атмосферные улочки района Балат с разноцветными домами и посмотрите на тот самый красный трамвай на улице Истикляль.

Описание тура

Организационные детали

В туре ведётся фотосъёмка при посещении топовых локаций, прогулки по Босфору на яхте и др.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, приветственный ужин

От аэропорта — трансфер в отель. После размещения в номерах мы отправимся на приветственный ужин в ресторане с панорамным видом на Босфор, придающий городу его уникальное очарование.

2 день

Султанахмет, Айя-София, Сулеймание, усыпальницы и прогулка по Босфору

Сегодня вам понадобится удобная обувь, так как мы будем много ходить. В течение всего дня я буду делать для вас фотографии на ваш телефон в самых живописных уголках Стамбула — я профессиональный фотограф с многолетним опытом.

После завтрака в 8:00 осмотрим мечеть Султанахмет, также известную как Голубая мечеть. Прогуляемся по одноимённой площади, увидим Айя-Софию, которая на протяжении веков была собором, мечетью и музеем, а сегодня вновь является действующей святыней. В 9:00 остановимся в ресторане Seven Hills, откуда открываются потрясающие виды на Босфор, Голубую мечеть и Айя-Софию. Там мы покормим чаек с вилки и сделаем много фото и видео.

Осмотрим мечеть Сулеймание, один из шедевров архитектора Синана. Поднимемся на обзорную площадку и зайдём в усыпальницы Султана Сулеймана Великолепного и его супруги Хюррем Султан, которые оставили заметный след в истории Османской империи.

С 11:00 до 12:00, по желанию, можно устроить фотосессию в студии с панорамным видом на пролив (за дополнительную плату).

Пообедаем в рыбном ресторане на берегу Босфора, а далее вас ждёт 2-часовая прогулка по проливу на частной яхте или на кораблике, в зависимости от общего выбора (за доплату). После — свободное время.

3 день

Ортакёй, Галатская башня, улица Истикляль, район Балат

Утром мы отправимся к мечети Ортакёй, расположенной у подножия Босфорского моста. Мы приедем заранее, чтобы насладиться красотой места без туристической толпы. Затем направимся к Галатской башне — символу Стамбула, откуда в древности наблюдали за морскими путями.

В 10:00–11:00 позавтракаем в кафе с видом на Галатскую башню, где подают знаменитый чизкейк «Сан-Себастьян», признанный одним из лучших в городе. После прогуляемся по улице Истикляль, самой оживлённой пешеходной артерии города, и сделаем фотографии с легендарным красным трамвайчиком, ставшим визитной карточкой района.

В 11:30–13:00 — посетим район Балат, известный яркими разноцветными домами и атмосферными улочками. В 13:00–14:00 пообедаем в ресторане: вы сможете попробовать тести-кебаб — блюдо, подаваемое в глиняном горшочке, эффектно разбиваемом при подаче. После обеда — свободное время.

4 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака в 11:00–12:00 состоится выселение из отеля и трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Индивидуальный трансфер для нашей группы из аэропорта и обратно
  • Сопровождение на прогулках
  • Возможность менять маршрут
  • Создание фото - и видеоконтента на мобильный телефон
  • Консультация и помощь в подборе авиабилетов
  • Сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Стамбул и обратно
  • Обеды и ужины (€15-20 за приём)
  • Проезд по программе (общественный транспорт)
  • Медицинская страховка (от 800 ₽)
  • 1-местное размещение (от €90)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, 19:00 (или другое время по договорённости)
Завершение: Стамбул, 12:00 (или другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 50 туристов
Меня зовут Ольга, я профессиональный фотограф. Работала в Москве, Риме, Венеции, Стамбуле. Последние 2 года живу в Каппадокии. Провожу следующие виды съёмок: свадебная, лав-стори, портретная, семейная, беременность. С радостью запечатлею на камеру значимые моменты вашей жизни.

