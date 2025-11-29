Описание тура
Организационные детали
В туре ведётся фотосъёмка при посещении топовых локаций, прогулки по Босфору на яхте и др.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, приветственный ужин
От аэропорта — трансфер в отель. После размещения в номерах мы отправимся на приветственный ужин в ресторане с панорамным видом на Босфор, придающий городу его уникальное очарование.
Султанахмет, Айя-София, Сулеймание, усыпальницы и прогулка по Босфору
Сегодня вам понадобится удобная обувь, так как мы будем много ходить. В течение всего дня я буду делать для вас фотографии на ваш телефон в самых живописных уголках Стамбула — я профессиональный фотограф с многолетним опытом.
После завтрака в 8:00 осмотрим мечеть Султанахмет, также известную как Голубая мечеть. Прогуляемся по одноимённой площади, увидим Айя-Софию, которая на протяжении веков была собором, мечетью и музеем, а сегодня вновь является действующей святыней. В 9:00 остановимся в ресторане Seven Hills, откуда открываются потрясающие виды на Босфор, Голубую мечеть и Айя-Софию. Там мы покормим чаек с вилки и сделаем много фото и видео.
Осмотрим мечеть Сулеймание, один из шедевров архитектора Синана. Поднимемся на обзорную площадку и зайдём в усыпальницы Султана Сулеймана Великолепного и его супруги Хюррем Султан, которые оставили заметный след в истории Османской империи.
С 11:00 до 12:00, по желанию, можно устроить фотосессию в студии с панорамным видом на пролив (за дополнительную плату).
Пообедаем в рыбном ресторане на берегу Босфора, а далее вас ждёт 2-часовая прогулка по проливу на частной яхте или на кораблике, в зависимости от общего выбора (за доплату). После — свободное время.
Ортакёй, Галатская башня, улица Истикляль, район Балат
Утром мы отправимся к мечети Ортакёй, расположенной у подножия Босфорского моста. Мы приедем заранее, чтобы насладиться красотой места без туристической толпы. Затем направимся к Галатской башне — символу Стамбула, откуда в древности наблюдали за морскими путями.
В 10:00–11:00 позавтракаем в кафе с видом на Галатскую башню, где подают знаменитый чизкейк «Сан-Себастьян», признанный одним из лучших в городе. После прогуляемся по улице Истикляль, самой оживлённой пешеходной артерии города, и сделаем фотографии с легендарным красным трамвайчиком, ставшим визитной карточкой района.
В 11:30–13:00 — посетим район Балат, известный яркими разноцветными домами и атмосферными улочками. В 13:00–14:00 пообедаем в ресторане: вы сможете попробовать тести-кебаб — блюдо, подаваемое в глиняном горшочке, эффектно разбиваемом при подаче. После обеда — свободное время.
Завершение тура, отъезд
После завтрака в 11:00–12:00 состоится выселение из отеля и трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Индивидуальный трансфер для нашей группы из аэропорта и обратно
- Сопровождение на прогулках
- Возможность менять маршрут
- Создание фото - и видеоконтента на мобильный телефон
- Консультация и помощь в подборе авиабилетов
- Сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Стамбул и обратно
- Обеды и ужины (€15-20 за приём)
- Проезд по программе (общественный транспорт)
- Медицинская страховка (от 800 ₽)
- 1-местное размещение (от €90)