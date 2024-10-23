4 дня
Стамбульское мини-путешествие с водной прогулкой по Босфору
Полюбоваться красочным Балатом, увидеть дворец Бейлербейи и насладиться огнями ночного города
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
23 окт в 10:00
30 окт в 10:00
59 900₽ за человека
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
7 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$1 350 за человека
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
6 янв в 08:00
€520 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «8 марта»
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