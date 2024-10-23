8 марта – туры в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «8 марта» в Стамбуле, цены от 520 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Стамбульское мини-путешествие с водной прогулкой по Босфору
4 дня
Стамбульское мини-путешествие с водной прогулкой по Босфору
Полюбоваться красочным Балатом, увидеть дворец Бейлербейи и насладиться огнями ночного города
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
23 окт в 10:00
30 окт в 10:00
59 900 за человека
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
На машине
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
7 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$1 350 за человека
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
На машине
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
6 янв в 08:00
520 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «8 марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Стамбульское мини-путешествие с водной прогулкой по Босфору
  2. Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
  3. Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Истикляль
  5. Айя-София
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Дворец Топкапы
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "8 марта" можно забронировать 3 тура от 520 до 59 900.
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