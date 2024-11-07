4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
6 янв в 08:00
€520 за человека
скидка
10%
4 дня
По Стамбулу с местной жительницей: программа-максимум
Познакомиться с главными достопримечательностями, побывать в «секретных» местах и послушать истории
Начало: Стамбул, аэропорт IST, 14:00
28 окт в 08:00
4 ноя в 14:00
538€485 за человека
5 дней
Тур-знакомство со Стамбулом и прогулка по Босфору на корабле
Увидеть мечеть Сулеймание, полюбоваться дворцом Долмабахче и исследовать древние улочки столицы
Начало: Аэропорт Стамбула, время по договорённости
11 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
47 784₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На Рождество»
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