На Рождество – туры в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Стамбуле, цены от €485, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
На машине
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
6 янв в 08:00
520 за человека
По Стамбулу с местной жительницей: программа-максимум
скидка
10%
4 дня
По Стамбулу с местной жительницей: программа-максимум
Познакомиться с главными достопримечательностями, побывать в «секретных» местах и послушать истории
Начало: Стамбул, аэропорт IST, 14:00
28 окт в 08:00
4 ноя в 14:00
538485 за человека
Тур-знакомство со Стамбулом и прогулка по Босфору на корабле
На автобусе
5 дней
Тур-знакомство со Стамбулом и прогулка по Босфору на корабле
Увидеть мечеть Сулеймание, полюбоваться дворцом Долмабахче и исследовать древние улочки столицы
Начало: Аэропорт Стамбула, время по договорённости
11 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
47 784 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
  2. По Стамбулу с местной жительницей: программа-максимум
  3. Тур-знакомство со Стамбулом и прогулка по Босфору на корабле
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Истикляль
  5. Дворец Топкапы
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Айя-София
  9. Гранд базар
  10. Памуккале
Сколько стоит тур в Стамбуле в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 485 до 47 784 со скидкой до 10%.
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