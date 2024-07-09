5 дней
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
29 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$350 за человека
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
16 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$680 за человека
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
€520 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр9 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разных ракурсов, был очень к
- ЮЮлия19 мая 2024Были с Еленой на экскурсии в Стамбуле. Мне все понравилось! Очень порадовал выбор мест для приема пищи, вариабельность локаций и мест для посещения. Рекомендую к посещению данного гида
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На праздники»
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Сейчас в Стамбуле в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 350 до 680. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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