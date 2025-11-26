Турецкая мечта: путешествие по Стамбулу и Каппадокии с кулинарным мастер-классом и круизом
Полюбоваться причудливыми скалами, прокатиться по Босфору и осмотреть знаковые мечети
Начало: Стамбул, ресепшен отеля, 12:00
1 мая в 12:00
26 окт в 12:00
€1350 за человека
Нешаблонный Стамбул от изысканного Долмабахче до разноцветного Балата
Увидеть 4-тонную люстру и картины Айвазовского, покататься по Босфору и пообедать по-турецки
Начало: Аэропорт Стамбула, до 12:00
4 дек в 12:00
11 дек в 12:00
24 000 ₽ за человека
Классика Стамбула от площади Ипподром до Голубой мечети
Посетить дворец Топкапы и церковь Святой Ирины, осмотреть Айя-Софию и хаммам Хюррем Султан
Начало: Аэропорт Стамбула, любой рейс
28 ноя в 09:00
5 дек в 09:00
23 400 ₽ за человека
