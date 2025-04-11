Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула
Погулять по Принцевым островам, осмотреть дворцы и мечети и прокатиться по Босфору на корабле
Начало: Стамбул, аэропорт, дневное или вечернее время
11 апр в 12:00
€620 за человека
Вкусное путешествие с ароматами тюльпанов, турецких блюд, кальяна и кофе: гастроканикулы в Стамбуле
Попробовать кебабы и мезе, узнать интриги султанского гарема и пересечь Босфор на пароме
Начало: Аэропорт Стамбула, до 14:00
8 апр в 14:00
€610 за человека
Турецкие сокровища и запах лаванды: все топовые места страны и немного больше
Погулять по Стамбулу и Каппадокии, турецким Мальдивам и Памуккале и полюбоваться лавандовыми полями
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер по договорённост...
11 июл в 10:00
€1300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На цветение»
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