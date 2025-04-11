На цветение – туры в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «На цветение» в Стамбуле, цены от €610. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула
На автобусе
4 дня
Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула
Погулять по Принцевым островам, осмотреть дворцы и мечети и прокатиться по Босфору на корабле
Начало: Стамбул, аэропорт, дневное или вечернее время
11 апр в 12:00
€620 за человека
Вкусное путешествие с ароматами тюльпанов, турецких блюд, кальяна и кофе: гастроканикулы в Стамбуле
На машине
На пароме
4 дня
Вкусное путешествие с ароматами тюльпанов, турецких блюд, кальяна и кофе: гастроканикулы в Стамбуле
Попробовать кебабы и мезе, узнать интриги султанского гарема и пересечь Босфор на пароме
Начало: Аэропорт Стамбула, до 14:00
8 апр в 14:00
€610 за человека
Турецкие сокровища и запах лаванды: все топовые места страны и немного больше
На машине
10 дней
Турецкие сокровища и запах лаванды: все топовые места страны и немного больше
Погулять по Стамбулу и Каппадокии, турецким Мальдивам и Памуккале и полюбоваться лавандовыми полями
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер по договорённост...
11 июл в 10:00
€1300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На цветение»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Море тюльпанов и главные достопримечательности Стамбула
  2. Вкусное путешествие с ароматами тюльпанов, турецких блюд, кальяна и кофе: гастроканикулы в Стамбуле
  3. Турецкие сокровища и запах лаванды: все топовые места страны и немного больше
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Истикляль
  5. Айя-София
  6. Дворец Топкапы
  7. Галатская башня
  8. Цистерна Базилика
  9. Памуккале
  10. Площадь Таксим
Сколько стоит тур в Стамбуле в марте 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "На цветение" можно забронировать 3 тура от 610 до 1300.
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