Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
1 апр в 14:00
6 апр в 14:00
€942 за человека
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
29 ноя в 18:00
11 апр в 18:00
€1350 за человека
Достопримечательности Стамбула и Измира, Антальи и Чанаккале и день в Памуккале
Увидеть храм Артемиды в Эфесе, полюбоваться травертинами и античными городами и побывать в Трое
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
13 дек в 18:00
1 июн в 18:00
€1480 за человека
Погружение в древность: Месопотамия, Каппадокия и Стамбул
Рассмотреть архитектуру, которой тысячи лет, и побывать в «нулевой точкой цивилизации»
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
6 дек в 08:00
4 апр в 18:00
€1350 за человека
Города турецкой Месопотамии и день в Стамбуле
Побывать в «колыбели цивилизации», прокатиться по Евфрату и подняться на легендарную гору Немрут
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
6 дек в 18:00
4 апр в 18:00
€1270 за человека
Стамбул за 4 дня: программа-максимум с местной жительницей
Познакомиться с главными достопримечательностями, побывать в «секретных» местах и послушать истории
Начало: Стамбул, аэропорт IST, 14:00
4 дек в 14:00
2 янв в 14:00
€500 за человека
Стамбульское путешествие в мини-группе с водной прогулкой по Босфору
Полюбоваться красочным Балатом, увидеть дворец Бейлербейи и насладиться огнями ночного города
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
27 ноя в 15:00
11 дек в 15:00
64 900 ₽ за человека
Бурса, Эскишехир, Стамбул: музеи, архитектура и парки
Познакомиться с историей трёх городов, полюбоваться мечетями и осмотреть необычные экспонаты
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
29 ноя в 18:00
5 янв в 18:00
€780 за человека
Новый год в романтичном Стамбуле с отдыхом на Принцевых островах
Исследовать крупнейший город Турции и покататься на пароме
Начало: Аэропорт Стамбула, в 12:00
30 дек в 08:00
79 990 ₽ за человека
