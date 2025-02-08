4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$78 за всё до 10 чел.
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
О Бухаре - в деталях
Насыщенная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям древнего города
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 11:00
6 мар в 11:00
7 мар в 11:00
$30 за человека
скидка
14%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: легенда средневекового Востока
Откройте для себя удивительный мир Бухары! Погрузитесь в её богатую историю, осматривая древние мечети, базары и величественные крепости
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
77$66 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 февраля 2025Достойная экскурсия, профессиональные знания истории, приятное общение с гидом, внимательное отношение к пожеланиям. СУПЕР!!!! Интересно, креативно, добросовестно, очень доброжелательно. Рекомендую, будет интересно, реально есть, что посмотреть и узнать нового. Спасибо
- ННаталья12 декабря 2024Нашу экскурсию проводила Диляра. Несмотря на холодную погоду, экскурсия превзошла наши ожидания. Во-первых, Бухара- прекрасный город, в котором сохранена атмосфера
- ААлексей9 ноября 2024Саиджон интересно рассказал про город и историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Медресе Нодир-Диван-Беги»
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