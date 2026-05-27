Бухара без фильтров: жизнь старого города вдали от туристических троп

Истории эмиров, купцов и суфиев в древнем городе Востока
Бухара — не просто старинный город. Это музей под открытым небом, где каждый поворот хранит тайны тысячелетней истории.

Мы вместе пройдём по лабиринтам узких улиц, заглянем во дворы медресе и караван-сараев, где когда-то останавливались купцы из Китая, Персии и Европы. Я расскажу не только исторические факты, но и живые истории о правителях, учёных и простых жителях.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • крепость Арк — цитадель и резиденцию бухарских эмиров
  • площадь Калян — один из главных символов Бухары с минаретом и историческими медресе
  • торговые купола Шёлкового пути — старинные базары, где веками велась международная торговля
  • Ляби-Хауз — атмосферную площадь с историческим водоёмом, окружённую медресе и чайханами
  • медресе Улугбека и Абдулазиз-хана — памятники архитектуры и науки 15–17 веков

А также уютные улочки Старого города, дворики и атмосферные уголки Бухары.

Вы узнаете:

  • как небольшой оазис превратился в один из главных городов Великого шёлкового пути
  • какие товары продавались на рынках Бухары и как работали караван-сараи
  • как жили бухарские эмиры и как управлялось государство
  • какие тайны и символы скрыты в архитектуре медресе, мечетей и минаретов
  • почему Бухара была важным религиозным центром исламского мира

А ещё — легенды, истории и интересные факты о правителях, купцах и мудрецах Бухары.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты — $15 за всё
  • Это пешеходная экскурсия, но по запросу можем поехать на автомобиле с водителем — подробности в переписке

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$30
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У статуи Ходжи Насреддина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миронишох
Миронишох — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я родился в Бухаре, живу в сердце Cтарого города. Как профессиональный гид я обладаю широким культурным и историческим багажом, провожу интересные и информативные экскурсии. Мой опыт включает в себя ознакомление с различными регионами и культурами, а также умение подстраиваться под интересы и потребности группы. Моя цель — создать запоминающийся опыт для гостей, делая экскурсии увлекательными и познавательными.

