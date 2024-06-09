Приглашаем вас в путешествие по одному из самых древних и загадочных городов Центральной Азии! Вас ждет увлекательная экскурсия, во время которой вы окунетесь в историю и культуру этого уникального места. Я покажу вам архитектурные шедевры, сохранившиеся с 9 века, включая величественные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, таинственную цитадель Арк, древнюю мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, а также другие удивительные сооружения. Не упустите возможность увидеть собственными глазами смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и ощутить атмосферу центральной площади города Ляби-хауз. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя тайны и красоты этого удивительного уголка мира! Важная информация:

Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.