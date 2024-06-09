Путешествие по одному из древнейших городов Центральной Азии откроет перед вами уникальные архитектурные и исторические памятники, сохранившиеся с 9 века.
Во время экскурсии вы увидите величественные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, таинственную
Во время экскурсии вы увидите величественные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, таинственную
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные памятники зодчества
- 📜 Погружение в историю с 9 века
- 🏰 Величественные архитектурные ансамбли
- 🌟 Атмосфера древнего города
- 👣 Полностью пешеходная экскурсия
Что можно увидеть
- Боло-хауз
- Пои-Калян
- Цитадель Арк
- Мечеть Магоки-Аттари
- Смотровая башня
- Парное медресе
- Торговые купола
- Центральная площадь Ляби-хауз
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян
- Цитадель Арк
- Мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари
- Смотровая башня
- «Парное» медресе
- Торговые купола
- Центральная площадь города Ляби-хауз
Описание экскурсии
Приглашаем вас в путешествие по одному из самых древних и загадочных городов Центральной Азии! Вас ждет увлекательная экскурсия, во время которой вы окунетесь в историю и культуру этого уникального места. Я покажу вам архитектурные шедевры, сохранившиеся с 9 века, включая величественные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, таинственную цитадель Арк, древнюю мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, а также другие удивительные сооружения. Не упустите возможность увидеть собственными глазами смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и ощутить атмосферу центральной площади города Ляби-хауз. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя тайны и красоты этого удивительного уголка мира! Важная информация:
Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян
- Цитадель Арк
- Мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари
- Смотровая башня
- «Парное» медресе
- Торговые купола
- Центральная площадь города Ляби-хауз
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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