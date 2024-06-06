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Фуркат провел по всем заявленным в описании экскурсии местам, с интересом и знанием материала рассказывал историю разбавляя рассказ легендами и своими комментариями на тему. Экскурсия была пешая в комфортном темпе. Ни осталось вопросов на которые Фуркат не смог бы ответить. Видно что человек знает и любит свой город, готов рассказывать о нем долго и с интересом. Очень советую Фурката как гида, заказывайте его экскурсии не пожалеете, это увлекательно и интересно.