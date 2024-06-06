Медресе Улугбека – экскурсии в Бухаре

Найдено 8 экскурсий в категории «Медресе Улугбека» в Бухаре на русском языке, цены от €65, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и вечно молодая Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Бухара - город-музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
315 отзывов
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
97 отзывов
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Бухара яркая и неповторимая
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
84 за всё до 12 чел.
Здравствуй, Бухара
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10085 за человека
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    В мае 2024 года были с мужем в Узбекистане и конечно же посетили прекрасный город Бухара. Экскурсию взяли индивидуальную, гид
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    Фуркат провел по всем заявленным в описании экскурсии местам, с интересом и знанием материала рассказывал историю разбавляя рассказ легендами и своими комментариями на тему. Экскурсия была пешая в комфортном темпе. Ни осталось вопросов на которые Фуркат не смог бы ответить. Видно что человек знает и любит свой город, готов рассказывать о нем долго и с интересом. Очень советую Фурката как гида, заказывайте его экскурсии не пожалеете, это увлекательно и интересно.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре. Он с утра зашел за нами в отель
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    и от туда мы начали узнавать о интересных событиях и об истории и о достопримечательностях Бухары. Экскурсия прошла легко и без спешки. Фуркат провел нас по всем интересующим локациям, подробно рассказав о каждой с большой любовью. Сразу было видно, что человек любит свою работу и что самое главное свой город. Берите экскурсию у Фурката, не пожалеете 😉!

    Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Бухара
    Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Всё было отлично, нам понравилось 😍
  • J
    Juli
    2 июня 2024
    Бухара - город-музей
    Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.
  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Бухара яркая и неповторимая
    Очень рекомендуем экскурсию с прекрасным организатором и гидом Акбаром! Вы абсолютно точно не пожалеете о выборе этого гида! Были учтены все пожелания
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    по времени, так как приезжали в Бухару 1-м днем. Гастрономические пожелания - насладились лучшей самсой Бухары) Остались самые положительные и эмоциональные впечатления от посещения города и от экскурсии. Очень приятная и грамотная подача информации, было безумно интересно и мы получили ответы на все возникшие вопросы. Город захватывающий и великолепный. Без Акбара многое бы не успели. Огромное спасибо!

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Бухара яркая и неповторимая
    Было очень интересно и детям, и взрослым. Экскурсовод никуда не торопился, ждал. Если была необходимость, отвечал на все вопросы
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Были в Бухаре первый раз и, проведя день с Фаридой, пожалели, что выделили только один день на знакомство с этим
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    древним городом! Фарида, музейный работник и абсолютный кладезь исторических знаний не только про Бухару, но и про всю Центральную Азию. При этом чистейший грамотный русский язык! Блестяще подобран и блестяще подан материал! Муж-австриец, заинтересовался настолько, что купил книгу про Узбекистан и сказал, что приедем сюда еще обязательно) Советую на тысячу процентов!!

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Очень интересная и познавательная программа экскурсии, точно рассчитанное время, много полезных советов
  • П
    Павел
    28 мая 2024
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного о истории и современной жизни Бухары. Увидели жизнь еврейского квартала, работу ремесленников, отведали Бухарского плова. Рекомендую всём!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Медресе Улугбека»

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  1. Древняя и вечно молодая Бухара
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  3. Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
  4. Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
  5. Бухара яркая и неповторимая
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Медресе Улугбека" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 65 до 315 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 670 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Медресе Улугбека», 670 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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